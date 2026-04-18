片岡鶴太郎＆鈴木拡樹W主演 舞台「ブラック・コーヒー」東京公演開幕！ 東京公演に向けたコメントが到着！ 「一瞬一瞬に全身全霊を懸け、揺るぎない覚悟で臨みます」

大阪公演にて大反響を呼んだ、舞台「ブラック・コーヒー」の東京公演が、４月18日より品川ステラボールにて開幕します。それに先立ち、17日には公開ゲネプロ取材会が行われ、W主演を務める片岡鶴太郎と鈴木拡樹を始めとしたキャストたちからのコメントが到着しました!!





本作は、アガサ・クリスティが初めて描いた舞台戯曲にして、クリスティ直筆の脚本の中で名探偵エルキュール・ポアロが唯一登場する推理劇。1930年代の英国邸宅を舞台に、高名な科学者の死と機密情報盗難事件が複雑に絡み合う、クラシック・ミステリーの快作です。

物語は、科学者クロード・エイモリー卿が、家族の前で「機密が盗まれた」と告げた直後に毒殺されてしまうところから始まります。その場には空の封筒が残されていました。容疑者は、その場にいた全員。ポアロとヘイスティングスは、家族一人ひとりに話を聞き、真相に迫っていく中、家族が抱える秘密が次々と暴かれていきます。

名探偵エルキュール・ポアロを演じる片岡は、ゆったりとした口調と紳士的な仕草は、まさにポアロのイメージそのもの。穏やかながら、確信を突いた話し方は説得力や威厳を感じさせます。舞台上に登場したその瞬間から、圧倒的な存在感で、場を掌握しました。

一方、ポアロの相棒アーサー・ヘイスティングスを演じるのは鈴木。ポアロが容疑者たちの話を聞いているときは、口を決して挟まず、笑顔を浮かべながら、静かに傍らに控えていますが、ポアロと二人きりになった瞬間、推理好きの顔をのぞかせます。そんな二面性を鈴木は、控えめながらキュートに演じていました。この作品では物語の案内役も務め、各幕冒頭では、ストーリーを紹介しながら、観客を楽しませました。

何かを抱えたキャラクターが数多く登場する中で、イギリス紳士らしい佇まいで印象深かったのは、リチャード・エイモリーを演じる新木。理路整然とした話し方と抑えた演技で魅せました。

凰稀かなめの存在感も圧巻です。物語冒頭から、怪しい行動を続けるルシア・エイモリーという女性を、どこか儚さを残しながらもミステリアスに演じ切りました。

さらに、カレリ博士を演じる玉城裕規、バーバラ・エイモリー役の天華えま、エドワード・レイナー役の中尾暢樹といった演技巧者による掛け合いは見ごたえあふれる仕上がりです。

劇中では音楽をほとんど使わず、静寂の中で芝居が繰り広げられるため、より集中して物語に入り込めます。数々の伏線が張り巡らされており、一瞬の表情やセリフ一言まで見逃せないシーンの連続です。ポアロの推理により鮮やかに伏線が回収されていく気持ちよさを、ぜひ劇場でご堪能ください。





以下、キャストからのコメント。

エルキュール・ポアロ ︓⽚岡鶴太郎

大阪で積み上げたすべてを糧に、東京の舞台へ。

その一瞬一瞬に全身全霊を懸け、揺るぎない覚悟で臨みます。

その熱と覚悟を、どうか真正面から受け止めてください。

劇場でお待ちしております。

アーサー・ヘイスティングス︓鈴⽊拡樹

大阪公演でたくさんのお客様にお楽しみいただいた極上のミステリーを、東京でもご覧いただけるのが楽しみです。

大阪公演を通して、スタッフとキャストの連携もより深まり、良い座組の中で公演に臨めています。

東京公演も片岡鶴太郎さん演じるエルキュール・ポアロの相棒として演じさせていただけることを楽しみにしています。

引き続き、たくさんのお客様に極上のミステリーをお届けします。

リチャード・エイモリー︓新⽊宏典

大阪公演を終えて、東京公演が始まります。

稽古場から、作品の流れを大切に稽古を積み重ねてきたからこそ、一公演一公演、その作品でしか生まれない空気が漂う、特別な公演に毎回なっています。

東京公演でも、また新鮮な公演が生まれると思います。

見にきていただいたその公演でしか味わう事が出来ない、特別な公演。

一度観て興味が湧いたら、二度三度と観ていただき、楽しんでいただけたら、嬉しく思います。

カレリ博⼠︓⽟城裕規

大阪公演での濃密かつ素敵な時を過ごし､東京になります。

ステラボールならではの邸内の空気を感じ､お客様と共にミステリーな時を過ごせるのを楽しみにしております。

バーバラ・エイモリー︓天華えま

大阪公演ではお客様のパワーを頂き、本当に幸せでした！！

アガサクリスティの世界観に浸りながら極上のミステリーをお届けしたいと思います！

誰が犯人なのか、、、ぜひポワロさんとヘイスティングスさん（ペットちゃん）と一緒に推理をしながらお楽しみください！

エドワード・レイナー︓中尾暢樹

東京公演を楽しみにしてる方。

お待たせしました。

大阪にてまた一つ進化したカンパニー一同が素敵なミステリーをお届けします。

この機会でしか見ることができない作品ですので、気になる方はぜひ劇場までお越しください。

ルシア・エイモリー︓凰稀かなめ

「ブラックコーヒー」大阪を終えて、東京が始まります

さらにパワーアップして、皆様にサスペンスの最高峰をお届けしたく思っております。

誰もを疑える行動をしっかり観て推理してくださいね。

見逃したシーンをもう一度チェックするのも楽しいですよ。

演出：野坂実

大阪公演では、温かいご声援をいただき誠にありがとうございました。このメンバーだからこそ生み出せた上質な芝居とミステリー。アガサ・クリスティをお好きな方はもちろん、クリスティ作品未体験の方にもぜひ観ていただきたい作品です。いよいよ東京公演が開幕します。本編は映像として残りませんので、ぜひ劇場で皆様の心に焼き付けていただけたら幸いです。

＜公演概要＞

舞台「ブラック・コーヒー」

脚本：アガサ・クリスティ

演出：野坂実

出演：

エルキュール・ポアロ ︓⽚岡鶴太郎

アーサー・ヘイスティングス︓鈴⽊拡樹

リチャード・エイモリー︓新⽊宏典

カレリ博⼠︓⽟城裕規

バーバラ・エイモリー︓天華えま

エドワード・レイナー︓中尾暢樹

ルシア・エイモリー︓凰稀かなめ

横島亘（劇団⺠藝） 泉関奈津⼦（劇団NLT）神農直隆（クリオネ）

河村岳司（劇団AUN）多⽥健悟 成⽥裕也

【東京】2026年4月18日（土）～4月26日（日）

場所：ステラボール（〒108-8611 東京都港区高輪4-10-30）

4月18日(土)12：00開演/18：00開演

4月19日(日)12：00開演/18：00開演

4月21日(火)12：00開演

4月22日(水)12：00開演/18：00開演

4月24日(金)12：00開演/18：00開演

4月25日(土)12：00開演/18：00開演

4月26日(日)12：00開演

チケット料金（全席指定・税込）：プレミアム席 20,000円（前方確約・特典付）/一般席 12,000円

一般発売中

公式サイト：https://blackcoffee-stage.com

公式X：https://x.com/blackcoffee2026

お問合せ：キョードー東京 0570-550-799

オペレータ受付時間（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）

主催・制作：舞台『ブラック・コーヒー』制作委員会

制作協力・運営：キョードー東京