在宅酸素機器市場の規模、シェア分析、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「在宅酸素機器市場の将来動向と機会分析 - 2025年～2035年」と題する市場調査レポートの発表を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーク、ならびに市場投入戦略（GTM）の理解を行っています。
世界の在宅酸素機器市場は、人口動態の追い風、技術革新、そして進化する医療提供モデルが交差する分野に位置しています。高齢化の進行と慢性呼吸器疾患の増加に伴い、医療の場が施設から在宅へと移行する流れが加速しており、在宅酸素療法は現代の呼吸器ケアにおける中核となっています。
従来の病院中心の酸素供給システムとは異なり、現代の在宅酸素機器には据置型酸素濃縮器、携帯型酸素濃縮器（POC）、液体酸素システム、酸素節約装置などが含まれます。これらの技術により、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺線維症、うっ血性心不全、その他低酸素血症の患者が、必要な酸素療法を受けながら自立した生活を維持できるようになっています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/166
本レポートは、市場シェアの動向、成長要因、課題、セグメンテーション、主要企業について、定性的な洞察に重点を置いた包括的な分析を提供します。
調査によると、世界の在宅酸素機器市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率7.8%で成長し、2035年末までに市場規模は77億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は39億米ドルでした。
市場シェアと競争環境
在宅酸素機器市場は、技術差別化、地理的展開、サービス能力によって特徴づけられる競争環境を有しています。市場は、最も成長が速い携帯型酸素濃縮器と、数量ベースで主流の据置型機器に大別されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347273/images/bodyimage1】
地域別市場シェア分布
米州（北米・南米）：世界需要の約45%を占める最大市場で、特に米国が需要の約80%を占めます。
欧州：約30%のシェアを持ち、ドイツとフランスが中核市場です。
アジア太平洋：最も成長が速い地域で、年平均6.5%の成長が見込まれます。
主要企業と階層構造
第一層：Inogen、Philips Healthcare、ResMed
第二層：Yuwell、CAIRE、Invacare、帝人ファーマ
第三層：Drive DeVilbiss、Precision Medicalなど
主な成長要因
A. 高齢化と慢性疾患の増加
高齢化の進展により、COPDや心不全など酸素療法を必要とする疾患が増加しています。
B. 在宅医療への移行と患者の可動性向上
医療提供は在宅中心へ移行し、患者は携帯性と生活の質を重視するようになっています。
C. 技術革新
小型化、パルス供給、IoT接続、AIによる流量調整などが進展しています。
D. 適応患者の拡大
COVID-19回復患者や神経筋疾患患者など、新たな対象層が拡大しています。
E. 新興市場の成長
中国やインドなどで需要が急増しています。
市場の課題
A. 償還制度と規制の圧力
価格抑制や償還制度が市場に影響を与えています。
B. 高コストと利益率の圧迫
装置価格や原材料費の上昇が課題です。
C. サプライチェーンの脆弱性
分子篩など重要部品の供給集中がリスクとなっています。
D. 規制対応コスト
EUの医療機器規則などが負担となっています。
E. 保守・サービスコスト
機器の故障やダウンタイムが収益性に影響します。
セグメンテーション分析
製品別
据置型酸素濃縮器、携帯型酸素濃縮器、酸素節約装置、液体酸素システム
調査レポートはこちらでご覧ください@ https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/home-oxygen-equipment-market/166
流量別
5L、3L、1L/2L
エンドユーザー別
在宅ケア、病院・診療所、その他
地域別分析
北米：最大市場
欧州：成熟市場
アジア太平洋：最も高い成長率
その他地域：高い成長潜在性
将来展望
コネクテッド機器とAI
サービス型ビジネスモデル
サプライチェーンの地域分散
旅行・ライフスタイル用途の拡大
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
世界の在宅酸素機器市場は、人口動態の追い風、技術革新、そして進化する医療提供モデルが交差する分野に位置しています。高齢化の進行と慢性呼吸器疾患の増加に伴い、医療の場が施設から在宅へと移行する流れが加速しており、在宅酸素療法は現代の呼吸器ケアにおける中核となっています。
従来の病院中心の酸素供給システムとは異なり、現代の在宅酸素機器には据置型酸素濃縮器、携帯型酸素濃縮器（POC）、液体酸素システム、酸素節約装置などが含まれます。これらの技術により、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺線維症、うっ血性心不全、その他低酸素血症の患者が、必要な酸素療法を受けながら自立した生活を維持できるようになっています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/166
本レポートは、市場シェアの動向、成長要因、課題、セグメンテーション、主要企業について、定性的な洞察に重点を置いた包括的な分析を提供します。
調査によると、世界の在宅酸素機器市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率7.8%で成長し、2035年末までに市場規模は77億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は39億米ドルでした。
市場シェアと競争環境
在宅酸素機器市場は、技術差別化、地理的展開、サービス能力によって特徴づけられる競争環境を有しています。市場は、最も成長が速い携帯型酸素濃縮器と、数量ベースで主流の据置型機器に大別されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347273/images/bodyimage1】
地域別市場シェア分布
米州（北米・南米）：世界需要の約45%を占める最大市場で、特に米国が需要の約80%を占めます。
欧州：約30%のシェアを持ち、ドイツとフランスが中核市場です。
アジア太平洋：最も成長が速い地域で、年平均6.5%の成長が見込まれます。
主要企業と階層構造
第一層：Inogen、Philips Healthcare、ResMed
第二層：Yuwell、CAIRE、Invacare、帝人ファーマ
第三層：Drive DeVilbiss、Precision Medicalなど
主な成長要因
A. 高齢化と慢性疾患の増加
高齢化の進展により、COPDや心不全など酸素療法を必要とする疾患が増加しています。
B. 在宅医療への移行と患者の可動性向上
医療提供は在宅中心へ移行し、患者は携帯性と生活の質を重視するようになっています。
C. 技術革新
小型化、パルス供給、IoT接続、AIによる流量調整などが進展しています。
D. 適応患者の拡大
COVID-19回復患者や神経筋疾患患者など、新たな対象層が拡大しています。
E. 新興市場の成長
中国やインドなどで需要が急増しています。
市場の課題
A. 償還制度と規制の圧力
価格抑制や償還制度が市場に影響を与えています。
B. 高コストと利益率の圧迫
装置価格や原材料費の上昇が課題です。
C. サプライチェーンの脆弱性
分子篩など重要部品の供給集中がリスクとなっています。
D. 規制対応コスト
EUの医療機器規則などが負担となっています。
E. 保守・サービスコスト
機器の故障やダウンタイムが収益性に影響します。
セグメンテーション分析
製品別
据置型酸素濃縮器、携帯型酸素濃縮器、酸素節約装置、液体酸素システム
調査レポートはこちらでご覧ください@ https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/home-oxygen-equipment-market/166
流量別
5L、3L、1L/2L
エンドユーザー別
在宅ケア、病院・診療所、その他
地域別分析
北米：最大市場
欧州：成熟市場
アジア太平洋：最も高い成長率
その他地域：高い成長潜在性
将来展望
コネクテッド機器とAI
サービス型ビジネスモデル
サプライチェーンの地域分散
旅行・ライフスタイル用途の拡大
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
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