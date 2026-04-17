ビジネスジェット市場、年平均成長率（CAGR）4.04%で拡大し、2033年までに297億5,000万米ドルに達する見通し

ビジネスジェット市場、年平均成長率（CAGR）4.04%で拡大し、2033年までに297億5,000万米ドルに達する見通し