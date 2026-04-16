アサシンドッグ、躍動す──！『忍びの犬』第１巻4月16日(木)発売!!

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『忍びの犬』（原作：蔵人幸明　作画：白波龍二）第１巻を2026年4月16日（木）に発売いたします。



『忍びの犬』書影

❑あらすじ

かわいいペットを求め客が訪れる、


日本某所のごく普通のブリーダーズショップ「しのぶ」


しかしこのショップの裏の顔は、


現代に暗躍する忍者のパートナー


「忍犬」の訓練所であった――!!


果たして、忍者をも凌駕する


「忍犬」の能力とは!?


そして現代日本における使命とは――!?


❑見どころ

表向きはもふもふペット、裏の顔は殺しのプロフェッショナル！


そのギャップをお楽しみください。


❑書誌情報

『忍びの犬』書影

『忍びの犬』第１巻



原作：蔵人幸明　作画：白波龍二


発売日：2026年4月16日（木）


判型：B6判


ページ数：160ページ


定価：880円（税込）



竹書房公式サイト詳細：


https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158235.html


竹コミ！連載ページ：


https://takecomic.jp/series/0ee75d784fbbd






❑作家情報

原作：蔵人幸明


『じゃあ、君の代わりに殺そうか?』『偉人転生 五國WARFARE』など


X：https://x.com/kurando50


作画：白波龍二



❑連載サイト「竹コミ！」情報

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！


『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


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❑試し読み
























































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