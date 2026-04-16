アサシンドッグ、躍動す──！『忍びの犬』第１巻4月16日(木)発売!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『忍びの犬』（原作：蔵人幸明 作画：白波龍二）第１巻を2026年4月16日（木）に発売いたします。
『忍びの犬』書影
❑あらすじ
かわいいペットを求め客が訪れる、
日本某所のごく普通のブリーダーズショップ「しのぶ」
しかしこのショップの裏の顔は、
現代に暗躍する忍者のパートナー
「忍犬」の訓練所であった――!!
果たして、忍者をも凌駕する
「忍犬」の能力とは!?
そして現代日本における使命とは――!?
❑見どころ
表向きはもふもふペット、裏の顔は殺しのプロフェッショナル！
そのギャップをお楽しみください。
❑書誌情報
『忍びの犬』書影
『忍びの犬』第１巻
原作：蔵人幸明 作画：白波龍二
発売日：2026年4月16日（木）
判型：B6判
ページ数：160ページ
定価：880円（税込）
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158235.html
竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/0ee75d784fbbd
❑作家情報
原作：蔵人幸明
『じゃあ、君の代わりに殺そうか?』『偉人転生 五國WARFARE』など
X：https://x.com/kurando50
作画：白波龍二
❑連載サイト「竹コミ！」情報
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『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
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