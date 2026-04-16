【ABCマート限定】adidas Originals SUMMER PACK展開！重盛さと美を起用＆最新曲「STAR」を初公開した新ビジュアル公開

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、adidas Originalsより新たに展開されるサマーコレクションキャンペーンを、2026年4月16日(木)より全国のABC-MART及び公式オンラインストアにて展開いたします。

本コレクションでは、デニムライクなABC-MART限定シリーズのアパレルや、夏の定番人気テリーシリーズ、そして人気厚底スニーカー「GAZELLE BOLD」をサンダルにアップデートしたモデルをラインナップします。また、同日より公開される新ビジュアルでは、タレント・アーティストとして幅広く活動する重盛さと美さんを起用し、重盛さと美さんの最新曲「STAR」を初公開いたします。

●URL：https://gs.abc-mart.net/feature/30783/ ※4月16日(木)AM9時公開

●ビジュアル動画：https://youtu.be/IK9SAAcPgfY

●インタビュー動画：https://youtu.be/uLaFLj2RUyk

◼️adidas Originals「サマーコレクション」について

今回登場するサマーコレクションではABC-MART限定デザインを軸に、夏に向けた新しいムードに寄り添うサマースタイルを提案します。

本コレクションは、快適な着用感とリラックスしたシルエットによる動きやすさが魅力で、暑い季節でもストレスなく着用できる仕様となっています。足元には厚底の「GAZELLE BOLD SANDAL」を合わせることで、程よいボリュームと安定感をプラスし、全体のバランスを引き上げます。また、本キャンペーンでは、重盛さと美さんが髪を切りイメージをアップデート。その変化に合わせたスタイリングを通じて、「夏の自分にフィットするスタイル」を表現しています。ビジュアルや動画では、「GAZELLE BOLD SANDAL」のアニマル革風エンボス加工や厚底によるバランス感、「D JERSEY / D SHORTS」のデニムライクな素材とリラックスシルエットに短め丈のトレンド感、「TERRYシリーズ」のソフトな肌触りと快適性といった各アイテムの特徴を活かしながら、軽やかさや抜け感、ストリートの要素をバランスよく取り入れたスタイルを展開しています。

◼️夏に向けて提案する「SUMMER PACK」

GAZELLE BOLD SANDAL

人気厚底スニーカー「GAZELLE BOLD」をサンダルにアップデート。ABCマート限定モデルは、スウェード素材をベースにアッパーのスリーストライプスにアニマル革風のエンボスを施したデザイン。また、スタイルアップを叶えるボリューム感と、軽快な履き心地を両立し、日常のスタイリングに新しいバランスをもたらします。

D JERSEY / D SHORTS

デニムライクな素材感のABCマート限定シリーズは、各3色でラインナップ。縦のストライプと開襟がサッカージャージーのようなadidas Originalsならではのデザインで、リラックスシルエットに短めの丈でトレンドを取り入れたトップス。ショーツはシンプルなデザインで、幅広い着回しが楽しめます。

TERRY TEE / TERRY SHORTS

夏の定番人気のテリーシリーズ。オフホワイトｘダークブルー、ダークブルーｘライトブルーのカラーリングが、夏のコーディネートを爽やかに演出。テリー素材ならではのソフトな肌触りに、ルーズフィットで動きやすさとリラックス感を両立。半袖の上部に配したスリーストライプスと、胸元のアイコニックなトレフォイルが、さりげなく存在感をプラス。

◼️インタビュー

▼今回のスタイリングはご自身でもアイデアを出されたとのことですが、どんな点にこだわりましたか？

珍しくガーリーで可憐な感じがいいとリクエストして、白のスカートも素材やボリューム感にこだわりました。

▼GAZELLE BOLDは、どんな日に履きたいイメージですか?

毎日履きたいです！本当に今履いてます？っていうくらい軽くて、サンダルを履いていないみたいな感覚です。厚底なのに歩きやすくて、本当に完璧です！

▼GAZELLE BOLD SANDALの魅力は？

１.履き心地

厚底なのに、厚底じゃないみたいな感覚です。説明が難しいので、一度履いてみてほしいです（笑）

ABC-MARTの店頭で試着だけでもしてみてください！そのまま履いて帰りたくなるくらい、履き心地がいいです。クッション性もあって軽くて、ダッシュもできるし、踊ったりもできます。

２.デザイン

色味も可愛いんですけど、生地感がすごく良くて。しっとりしたスウェード素材に、スリーストライプスは型押しで、異素材の組み合わせが合わせやすいです。

３.履きやすさ

ヒール部分がテープなので、すぐ履けてすぐ出かけられます（笑）

すっごい履きやすい。幸せ！盛れるし、おしゃれだし、歩きやすい！

▼D JERSEYの魅力は？

たくさん可愛いアイテムを着たんですけど、今着ているシャツはとにかく合わせやすいです。

これ1枚でコーディネートの主役になるし、デニムでもスカートでも、どんなボトムスにも合います。丈もちょっとおへそが見えるかな？見えないのかな？見えるんかい！みたいな感じでちょうどいい丈の長さになっています。

▼TERRYの魅力は？

パイル素材のセットアップのTERRYは、もともと私も持っていて、今回カラーが新しくアップデートされています。相変わらず着心地が良くて、涼しくて、それぞれ単品でも使えるので、この夏かなり活躍すると思います。

▼なぜ髪を切ったのですか？

髪を切ろうかなって思っていたタイミングでこのお話をいただいて、「今だな」と思って切りました。

タイミング的にも、運命だったのかなって思います。

▼今回いつもの雰囲気と違う曲ですが、なぜこの曲を？

お話をいただいた時に、この曲が合うなと思って。6年前に作った曲なのですが、急に思い出したんです。

商品や全体の雰囲気にも合っていて、これも運命だったのかなと思います。

◼️商品概要

商品名：GAZELLE BOLD SANDAL (ガゼル ボールド サンダル)

カラー（左から）：ALUM/ALUM/GOLD、PREL/PREL/GOLD

サイズ：22.5cm-26.5cm

価格：12,100円（税込）

商品名：D JERSEY (ディー ジャージー)

カラー（左から）：ライトブルー/クリスタルスカイ、オーロラコーヒー/アースストレータ、ベタースカーレット/セミルドシッド レッド゛

サイズ：S / M / L / XL

価格：8,800円（税込）

商品名：D SHORTS (ディー ショーツ)

カラー（左から）：ライトブルー、ブラック、ベタースカーレット

サイズ：S / M / L / XL

価格：7,700円（税込）

商品名：TERRY TEE(テリー ティー）

カラー（左から）：ダークブルー、オフホワイト

サイズ：S / M / L / XL

価格：5,500円（税込）

商品名：TERRY SHORTS（テリーショーツ)

カラー（左から）：ダークブルー、オフホワイト

サイズ：S / M / L / XL

価格：6,050円（税込）

◼️出演者プロフィール

重盛さと美

1988年9月4日 (年齢 37歳)

タレント・アーティストとして活動中

Instagram:

https://www.instagram.com/satomi_shigemori/

TikTok:

https://www.tiktok.com/@satomi_shigemori?lang=ja-JP

YouTube:

https://www.youtube.com/@satomi_shigemori

◼️ABCマートとは

会社名 ：株式会社エービーシー・マート

代表者 ：服部喜一郎

所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）