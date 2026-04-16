農園が映画館になる。山形・東根のベリー農園「そらいろBerry Farm」が、自然の中で映画と対話を楽しむ野外上映プロジェクトを始動

そらいろ Berry Farm

山形県東根市のベリー農園「そらいろBerry Farm」（代表：高橋秀昌）は、

農園を舞台にした野外映画上映企画「Open Cinema at Farm」の開催に向け、クラウドファンディングを開始しました。本プロジェクトは、農園という空間を“作物を育てる場所”にとどめず、 人が集い、自然を感じ、対話が生まれる文化の場としてひらくことを目的とした新たな取り組みです。上映作品は、食・農・環境・暮らしをテーマにしたドキュメンタリー映画を中心に予定。

映画上映に加え、日中は農園開放・カフェ営業・ピザ焼き体験なども行い、「自然の中でゆっくり過ごす一日」を提供します。

プロジェクト立ち上げの背景

便利さや効率が重視される現代において、

人と人、人と自然がゆっくり向き合う“リアルな場”は減りつつあります。

また、農業の現場は消費者から遠くなり、

一次産業のリアルに触れる機会も少なくなっています。

そらいろBerry Farmではこれまで、

ベリー狩りやイベントを通じて「農園をひらく」取り組みを行ってきましたが、

より深く、より豊かな時間を共有できる場として、

このたびオープンシネマプロジェクトを立ち上げました。

Open Cinema at Farm について

本企画では、単なる映画上映にとどまらず、

“スクリーンを見るだけでなく、その場で過ごす時間そのもの”を価値とする体験設計を目指しています。

夕暮れから夜へと移ろう空、

風の音、土の匂い、季節の温度を感じながら、

映画をきっかけに暮らしや社会について考え、語り合える場をつくります。

クラウドファンディング実施概要

代表コメントそらいろBerry Farm 代表 高橋秀昌

- プロジェクト名：「山形の美しい星空と畑で映画を。オープンシネマがつくる新しい地域の夜」- 実施期間：４月２日～４月２８日- 掲載先：READYFOR- 目標金額：８０万円- 資金使途：上映設備購入費、スクリーン設営費、音響機材費、上映ライセンス費 等- URL： https://readyfor.jp/projects/169318sorairo-opencinema

「映画には、人の心を動かし、暮らしや社会を見つめ直すきっかけを生む力があると思っています。

その映画の力に、農園という場の空気や時間が重なることで、

ここでしか味わえない体験をつくりたいと考えています。

空を見上げ、風を感じ、土の匂いを感じながら、

作品の余韻を持って誰かと語り合える。

そんな場を地域につくっていきたいです。」

今後の展望

クラウドファンディングが達成されれば、月2回程度の定期開催を目指し、

食・農・環境・地域文化をテーマとした継続的な上映イベントとして育てていく予定です。

将来的には、映画上映に加え、

ゲストトークやワークショップなども組み合わせ、

地域にひらかれた“学びと交流の拠点”としての展開を目指します。

農園概要

そらいろBerry Farm

所在地：山形県東根市

事業内容：ベリー観光農園／加工品製造販売／キッチンカー／イベント企画運営

Instagram：@sorairoberryfarm

Web：https://www.sorairo-berryfarm.net/

本件に関するお問い合わせ

担当：高橋 秀昌

TEL：090-7667-0994

MAIL：u-pic@sorairo-berryfarm.net

