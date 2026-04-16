ダイキン工業株式会社に関するエリオットの声明





ロンドン, 2026年4月16日 /PRNewswire/ -- Elliott Investment Management, L.P.およびElliott Advisors (UK) Limited（以下「エリオット」または「当社」）は、ダイキン工業株式会社（以下「ダイキン」または「同社」）の株式を相当額保有する大株主であるファンドに助言を行っております。当社は当該ファンドを代表し、以下の声明を本日付で公開しました。

エリオットのダイキンに対する大規模な投資は、同社が有する市場を牽引する事業と、長期にわたる優れた成長の実績が、市場から著しく過小評価されているという当社の評価を反映したものです。ダイキンが今後公表予定の中期経営計画（「中計」）が、こうした過小評価に対して根本的に対処するべく、利益率改善、株主還元の向上、および非中核事業ポートフォリオの精査に関する具体的な方策を公表するための好機であると考えています。当社は今後、ダイキンが意欲的かつ信頼性のある中計を策定および実行することで、同業他社との事業上およびバリュエーション上の乖離を解消することに向け、同社と建設的に連携していく所存です。

当社のご紹介

1977年に設立されたElliott Investment Management L.P.（系列会社と併せて、以下「エリオット」）は、継続的に運用されているファンドの中で最も歴史のあるものの一つで、2025年12月31日時点で約798億ドルの資産を運用しています。エリオットが運用するファンドの投資家には、公的年金、政府系ファンド、大学などの基金、慈善財団、ファンド・オブ・ファンズ、個人富裕層および当社従業員が含まれます。Elliott Advisors (UK) Limitedは、Elliott Investment Management L.P.の系列会社です。

本件メディア向けご連絡先

ロンドン

Stijn van de Grampel

Elliott Advisors (UK) Limited

電話： +44 20 3009 1061

svdgrampel@elliottadvisors.co.uk

ニューヨーク

Stephen Spruiell

Elliott Investment Management L.P.

電話： +1 (212) 478-2017

sspruiell@elliottmgmt.com

東京

Brett Wallbutton

Ashton Consulting

電話： +81 (0) 3 5425-7220

b.wallbutton@ashton.jp

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2705826/5918456/Elliott_WhiteText_Green_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com