採用代行サービスの位置づけを明確化し、「アイデムRPOパートナー」として展開開始 企業ごとの課題に寄り添い、持続的な採用成功を支えるパートナーへ

株式会社アイデム

総合人材情報サービスを提供する株式会社アイデム（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：椛山 亮）は、これまで提供してきた採用代行サービスを刷新し、新たに 「アイデムRPOパートナー」 として展開を開始します。

人材確保を取り巻く環境が厳しさを増す中、単なる業務請負にとどまらず、企業の課題に寄り添いながら採用活動全体を最適化する“伴走型パートナー”として、より戦略的な支援を行ってまいります。サービス刷新にあわせて、新たにロゴも制作しました。

- サービス提供の背景

少子高齢化や働き方の変化を背景に、多くの企業が人材確保に課題を抱えています。一方で、募集手法は多岐にわたり、データ活用も進んだことで、応募者対応のスピードや選考体験の質がこれまで以上に問われるようになりました。こうした状況の中、採用担当者には日々の実務に加え、採用活動全体を見据えた設計や改善まで担うことが求められ、現場の負担は年々大きくなっています。

アイデムは長年、求人メディアや採用支援サービスを通じて企業の採用活動に向き合ってきました。その中で見えてきたのは、「一部の業務を任せたい」というニーズだけでなく、採用活動全体を整理し、方向性を示してほしいという声の高まりです。こうした背景を受け、従来のサービスを再定義し、企業ごとの状況や課題に寄り添いながら、採用成功までを見据えて支援するサービスとして「アイデムRPOパートナー」を立ち上げました。

- サービス内容

「アイデムRPOパートナー」は、企業の採用活動を総合的に支援するサービスです。応募受付や日程調整などの実務支援に加え、募集要件の整理、採用手法・媒体の選定、求人原稿の改善、選考フロー設計、効果検証まで、採用プロセス全体を俯瞰しながら最適化を図ります。

また、すべての工程を一括で支援する形だけでなく、「応募対応のみ」「募集設計・媒体選定のみ」など、必要な領域に絞った導入も可能です。企業の体制や採用フェーズに応じて支援範囲を柔軟に設計することで、無理なく、かつ継続的な採用体制の構築をサポートします。

※RPO…Recruitment Process Outsourcing

- アイデムRPOパートナーの特長・強み

1．採用市場を熟知したコンサルティング力

求人メディア事業で長年培ってきた知見を活かし、表面的な業務代行にとどまらず、課題の整理から改善施策の実行まで一貫して支援します。応募数の確保だけでなく、その後の選考・定着までを見据えた設計により、採用成果の最大化を目指します。

2．応募から面接までを支える対応体制

専用のコールセンターと採用管理システム（ATS）を活用し、応募者への迅速かつ丁寧な対応を実現。連絡遅延や対応漏れによる機会損失を防ぎ、選考移行率の向上につなげます。

3．データに基づく募集設計と媒体選定

自社求人メディアの運営実績に加え、他社媒体も含めた幅広い知見をもとに、応募・採用データを分析。費用対効果を意識した募集設計と、最適な媒体選定を行います。媒体社との調整や出稿手配、請求書の取りまとめまで一貫して対応することで、担当者の業務負担を軽減します。

4．企業に合わせて設計できる柔軟な支援プラン

採用プロセス全体の支援から、一部業務のみの導入まで、企業の状況に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。必要なタイミングで、必要な支援を組み合わせることで、実態に即した採用活動を実現します。

- サービスロゴに込めた想い

新サービスのロゴには、アイデムのコーポレートカラーを基調に、コンパスをモチーフとして採用しました。採用活動における「進むべき方向を示す存在」であり、企業とともに課題解決へ向かう伴走者でありたい、という想いを表現しています。

＜株式会社アイデム 会社概要＞ https://www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」、高度人材から特定技能までサポートする「アイデムグローバル」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。