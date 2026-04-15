**福岡サンパレス ホテル＆ホール（福岡市博多区築港本町）では、5月1日から6月30日まで初夏のフェア『スパイス＆ハーブで美味しく整う初夏』を開催致します。**

10階「展望レストラン LAPUTA」

https://www.f-sunpalace.com/restaurant/

ホテル最上階・全席窓側の「展望レストラン LAPUTA（ラピュタ）」では、ハーブとスパイスが香る前菜の盛り合わせから始まり、玄海産真鯛の岩塩包み焼き ハーブの香りや、スパイシーチキンカレーへと続くコース仕立ての『**Botanique（ボタニーク）～スパイス＆ハーブが彩る初夏のランチコース～』(\3,900)**を提供します。 ハーブやスパイスに深い造詣を持つ総料理長だからこそ生み出せた、初夏にふさわしい特別なランチをお楽しみください。

**提供日時/5月1日から6月29日の** **11：30～14：30 (毎週火曜定休 ※祝日は除く)** **ご予約/092-272-1489 (前日午前中までに要予約)**

ホテル9階「旬菜和食 銀河」

https://res-reserve.com/ja/restaurants/sunpalace-laputa

全席窓側で、博多の美しい街並みを眺めながら季節の料理とお酒を楽しめる「旬菜和食 銀河（ぎんが）」では、八角香る豚の角煮、旬魚の柚子胡椒焼き、渡り蟹の和風カレーなど味わいはもちろん、香りや彩りでもお楽しみいただける一席 **『香彩（こうさい）～五感で味わう初夏のプレミアム会席～』(写真・\8,000)** を提供します。 銀河料理長がハーブとスパイスを巧みに取り入れて仕上げたこだわりの和会席です。 **提供日時/5月1日から6月30日の** **17：00～21：00(毎週月曜店休 ※祝日は除く)** **ご予約/092-272-1485 (前日18時までに要予約)**

ホテル1階「レストラン＆カフェ Lagoon」

https://res-reserve.com/ja/restaurants/sunpalace-ginga

1階のレストランでは、スパイスやハーブの香りをやさしく効かせた、どなたにも楽しんでいただける親しみやすいメニューをご用意しております。

**スパイス香るグヤーシュ (写真左・\1,700)** やわらかく煮込んだ国産牛すね肉に、パプリカの甘みとスパイスの香りが食欲を優しく刺激するグヤーシュ。ほっとする味わいで、初夏にぴったりです。(サラダ、スープ、パン、ドリンクバー付き)

**和ハーブと秘伝のたれで味わう刺身膳 (写真右・\1,900)** 初夏の旬魚を盛り合わせた、香り豊かな大葉・茗荷・山葵の和ハーブを添えました。 にんにくや唐辛子を効かせた秘伝の香味たれが、刺身の旨みをいっそう引き立てます。 (ご飯、お味噌汁、香の物付き)

**白桃のプレミアムパフェ (写真左・\1,800)** 白桃をスターアニスやシナモンといったスパイスの甘い香りでふんわりと包み込むようにコンポート。香りと甘さが重なり合う、初夏だけの贅沢なプレミアムパフェです。 数量限定の為、事前のご予約がおすすめです。

**チャイ (写真右・\700）** 季節のお飲み物として、スパイスの香りがふんわりと立ち上がるチャイをご用意しております。カルダモンを仕上げにひと振りし、シナモンスティックを添えてお届けします。 心地よい余韻が広がる、季節感あふれる一杯です。

**提供日時/5月1日から6月30日の11：00～19：00（18：30 ラストオーダー）** **ご予約/092-282-0006**

https://www.f-sunpalace.com/restaurant/lagoon/

**福岡サンパレス ホテル＆ホールと株式会社福岡サンパレスについて**

福岡サンパレス ホテル＆ホールは九州最大規模を誇るコンサートホールと宴会場や会議室、客室、レストランなど充実した設備を持つ福岡市博多区のベイサイドエリアにあるホテルです。年間を通してグルメフェアやスイーツフェアを開催しています。

1981年5月に福岡勤労者福祉センターとして開館した福岡サンパレスですが、福岡サンパレス ホテル＆ホールを運営する株式会社福岡サンパレスが設立されたのは2004年8月で、2024年8月11日に20周年を迎えることが出来ました。

- 公式サイト https://www.f-sunpalace.com - Instagram https://www.instagram.com/fukuokasunpalace/ - Facebook https://www.facebook.com/fukuokasunpalace

**【お客さまのお問い合わせ先】** 福岡サンパレス ホテル＆ホール 電話：092-272-1488（9：00～18：30）