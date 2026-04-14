母の日に“壁にも飾れる胡蝶蘭”を提案、2WAYで楽しめるミディ胡蝶蘭「HALO」を展開【おいもや】

株式会社おいもや

株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市、代表取締役社長：関谷夕佳）は、2026年の母の日ギフトとして、コンパクトで飾りやすい新商品ミディ胡蝶蘭「HALO」を展開します。

母の日ギフトの定番である胡蝶蘭は、同社においても2017年の販売開始以降継続的に展開しており、レビュー評価4.4（538件）を獲得したミディ胡蝶蘭を中心に、「小ぶりで飾りやすい」「長く楽しめる」といった声が多く寄せられています。こうした中、コンパクトで扱いやすい花へのニーズの高まりを受け、2026年の母の日に向けて新商品「HALO」を追加しました。

小ぶりで飾りやすい「ミディ胡蝶蘭」という選択肢

胡蝶蘭「HALO」壁掛けでもスタンドでも2WAYの飾り方が可能。

胡蝶蘭は母の日ギフトとしても人気の高い花の一つですが、一般的にはサイズが大きく、置き場所や管理に気を遣うイメージもあります。

こうした中、おいもやでは2017年より椎名洋蘭園と連携し、家庭でも飾りやすいミディサイズの胡蝶蘭を展開してきました。

■ミディ胡蝶蘭とは

花の大きさが5～6cmほどのコンパクトな胡蝶蘭で、従来の豪華な贈り物というイメージに対し、日常のインテリアとして気軽に楽しめる点が特徴です。底面吸水により月に1～2回の水やりで管理できるなど、扱いやすさから贈り物としても選ばれています。

「小ぶりで扱いやすい」支持を集めるミディ胡蝶蘭

水やりは２週間に１回で非常に扱いやすい置き場所も気を遣わずギフトにもしやすい

2017年から販売を継続しているミディ胡蝶蘭シリーズでは、「小ぶりで飾りやすい」「テーブルや玄関にも置きやすい」「長く楽しめる」といった声が多く寄せられており、初めて胡蝶蘭を贈る方にも選ばれています。

楽天市場においてもレビュー評価4.4（538件）を獲得するなど、継続的な支持を集めています。

母の日ギフト2026 2.5号のミディ胡蝶蘭バウムクーヘンセット（おいもや）

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/50790/

楽天ランキングでも1位を獲得している発売以来、母の日で毎年好評の2.5号ミディ胡蝶蘭

毎年品種を入れ替えながら販売を継続。2026年の母の日ギフトとしては10色展開している。

2WAYで飾れる新商品、ミディ胡蝶蘭「HALO」を追加

ミディ胡蝶蘭「HALO」は直径20cmのパネルに胡蝶蘭専用の水受けがセットされています。コンパクトで飾りやすいサイズ感に加え、パネルのやわらかな色合いと丸いフォルムが上品な印象を与え、母の日の贈り物としても取り入れやすい胡蝶蘭です。

壁掛けとスタンドの2WAYで楽しめる仕様とすることで、限られたスペースでも飾りやすく、インテリアとしても取り入れやすい設計となっています。

2026年の母の日ギフトでは、19種類の胡蝶蘭ラインナップを展開

付属のピンを取り付け、壁掛けができる。付属の専用スタンドでスタンドで飾ることもできる。母の日ギフト2026ではHALOシリーズで4色展開する。

2026年の母の日ギフトでは、ミディ胡蝶蘭を中心に19種類の胡蝶蘭のラインナップを用意。

胡蝶蘭の大きさや価格帯を贈るシーンに応じて選べる構成とし、定番の白やピンクに加え、個性あるカラー展開も取り揃えています。

花とスイーツを組み合わせた母の日ギフト

おいもやの母の日ギフト2026ではミディサイズ以外も展開し、大きさや価格帯を選べる構成とした。

本商品には、おいもやの人気商品である「苺×さつまいもバウムクーヘン」をセットにし、花とスイーツを組み合わせた母の日ギフトとして展開します。

見た目の華やかさに加え、贈ってすぐに楽しめるギフトとして提案しています。

おいもスイーツ専門店「おいもや」でギフトに人気の苺×さつまいもバウムクーヘンもセットにしてお届け。

【商品開発担当者コメント】

「母の日の贈り物として胡蝶蘭は人気がありますが、大きさや扱いの面でハードルを感じる方もいらっしゃると考えています。今回の『HALO』は、そうした方にも取り入れやすいよう、コンパクトで飾りやすいサイズ感にこだわっている商品です。初めて胡蝶蘭を贈る方にも選びやすいギフトとして提案しています。

椎名洋蘭園の展示会で『HALO』を見た際、2WAYでの飾り方や花と器の配色など、住空間になじみやすい点に魅力を感じ、今回の展開に至りました。」

【母の日ギフト2026】胡蝶蘭「HALO」とバウムクーヘンセット

○胡蝶蘭rantoHALO[1鉢]

○苺とサツマイモのバウムクーヘン [1個] 直径約7センチ

※千葉県から産地直送でのお届け

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/51405/

本商品には、千葉県の生産者・椎名洋蘭園が手がける胡蝶蘭を使用しています。長年にわたり胡蝶蘭の生産を行う生産者による品質の高さも特徴です。

椎名洋蘭園

千葉県旭市で洋蘭の生産を専門的に行う。

家庭でも飾りやすい「ミディ胡蝶蘭」のパイオニアで国内シェアトップクラスを誇る蘭園。

1976年の創業以来、数多くのオリジナル品種を世に送り出し、品評会や蘭展での受賞も多数。

株式会社おいもや

2007年10月に設立。主力事業の「お芋スイーツ専門店おいもや」は、国産サツマイモのみを使用した和洋スイーツをECを中心として楽天市場、Amazonなど20サイトに展開。楽天市場ではスイーツジャンル「ベストショップ」を16年連続受賞し、5万以上の出店店舗から最長記録を継続中。主力商品は「おいもやの二代目干し芋」で、原料となるサツマイモの生産から加工まで 地元静岡県にこだわった品。

おいもや企業HP

https://www.oimoya.net/

おいもや楽天市場店 母の日ギフト特集2026

https://www.rakuten.ne.jp/gold/oimoya/mothersday/index_sp.html