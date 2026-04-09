なぜ3社は社会貢献を“事業成長”に繋げられたのか？　「取り組みの裏側」に学ぶ課題の突破術

特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル

2025年11月に開催し、多くの反響をいただいた「社会貢献を戦略的投資に変える」ウェビナー。社会貢献活動を推進したくても「社内の理解を得られない」「成果を可視化できない」「一過性で終わってしまう」といった多くの企業が抱える課題について具体的な解決策を示しつつ、ブリッジフォースマイルとの協働事例をご紹介しました。事後アンケートで多数いただいた「具体的な事例をもっと深く知りたい」「他社がどう壁を乗り越えたのか知りたい」という熱いリクエストにお応えし、この度待望の【第2弾・実践深掘り編】を開催します！

今回は、当団体と協働する企業3社のリアルな事例を前回以上に徹底解剖。 表面的な成功談だけではなく、導入時の葛藤や現場の試行錯誤など、まさに「導入の裏側」を公開します。

ウェビナー終了後には質疑応答のお時間も設けておりますので、ぜひお気軽にご参加ください！

※冒頭で第1回ウェビナーのポイントについて簡単に振り返りますので、今回初参加の方も安心してご視聴いただける内容です。

■開催概要

【日時】 2026年5月27日（水）13:00～13:50

【会場】 オンライン（Zoom）

【参加費】 無料

【対象】

・企業のCSR・サステナビリティ推進担当者

・社会貢献を「自社の強み」に変えたい経営層・マネジメント層

【お申込（Peatix）】https://b4s20250527.peatix.com/

※締切：5月26日（火） 17:00

■セミナーでお伝えする内容

業種や規模の異なる3社のケーススタディから、以下の3点を深掘りします。

１．Before/After

どのような課題（社内の理解、成果の測定など）を抱え、どう解決したか？

２．やってよかったこと

実際に取り組んでみて分かった、本業への相乗効果や社員の変化。

３．今後の改善点・展望

一過性で終わらせないための、次なるステップとビジョン。

■ご参加者限定特典！

【当日参加特典】3社の事例をまとめた投影資料

社内での検討や、上層部への企画提案にそのまま活用できる実践的な資料をプレゼントします。

※本資料は、当日アンケートにご協力いただいた方へ、後日メールにてお送りいたします。

■ 主催者からのメッセージ

「社会貢献を、単なるコストではなく企業成長のエンジンへ」

その理想を現実にするための「答え」は、現場の試行錯誤の中にあります。 ３社の協働の軌跡をシェアすることで、貴社の活動がより力強く、継続的なものになるヒントをご提供できれば幸いです。

皆さまと共に有意義な時間にできることを楽しみにしております。

【詳細・お申込はこちら】

https://b4s20250527.peatix.com/

主催：認定NPO法人ブリッジフォースマイル(https://www.b4s.jp/)

◆活動を継続拡大している過去の受賞者から選ばれた、エクセレントリーダー賞受賞！

公益財団法人日本ユースリーダー協会主催、第17回若者力大賞において、初の「エクセレントリーダー賞」に認定NPO法人ブリッジフォースマイルが選ばれました。「エクセレントリーダー賞」は、活動を継続拡大している過去の受賞者から選出されております。

https://www.youthleader.or.jp/youthleader-awards/17th-report/

※上記サイトから、ブリッジフォースマイル理事長：林恵子のスピーチをご覧いただけます

認定NPO法人ブリッジフォースマイル

認定NPO法人ブリッジフォースマイルは、今年で21周年を迎えました。

虐待や貧困で親を頼れない子どもたちの巣立ち支援を、さまざまなプログラムで行っています。

親を頼れない子どもたちへの「巣立ち支援」 で一緒に未来をつくりませんか?

ぜひ、私たちの活動(https://www.b4s.jp/company/)をごらんください。