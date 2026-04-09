重いPDFを一瞬で軽量化！PDFのサイズを小さくする方法3つ
学習用のファイルをアップロードしようとしたとき、「ファイルサイズが大きすぎて受け付けられない」と表示されて困ったことはありませんか？PDFのサイズを小さくしたいと思っても、具体的にどうすればいいのか分からない方は多いはずです。
実際、多くの学校やオンラインシステムでは、PDFファイルのサイズに上限が設けられています。レポートに画像やグラフ、スキャンした資料を追加していくと、気づかないうちに容量オーバーになってしまうことも少なくありません。さらに、メールでの送信にもファイルサイズの制限があるため、大切な書類が送れず困るケースもあります。
でも大丈夫です！誰でも簡単に実践できるPDFのサイズを小さくする方法を厳選して3つご紹介します。便利なツールを使えば、画質を保ちながらファイル容量をしっかり圧縮することも可能。これでアップロードもメール送信もスムーズに行えるようになります。
Part1. PDFのサイズが大きくなる理由
PDFの容量が大きいと、アップロードやメール送信、保存時にエラーが出るなど、さまざまなトラブルにつながります。では、なぜPDFは重くなってしまうのでしょうか？主な原因をわかりやすく整理します。
■ 高解像度画像の影響
スキャンした書類や写真データなど、高画質の画像をそのまま使用すると、ファイルサイズは一気に増加します。特に複数ページにわたる場合は注意が必要です。
■ フォントの埋め込みが多い
異なる環境でも正しく表示するためにフォントを埋め込むことがありますが、複数のフォントを使用していると、その分データ量が増えてしまいます。
■ ベクターデータの未最適化
CADやIllustratorなどから書き出したPDFは、細かいパス情報が大量に含まれていることがあり、最適化されていないと容量が肥大化しやすくなります。
■ 注釈やブックマークの蓄積
コメントやハイライト、ブックマークなどを多用すると、見た目には影響がなくても内部データが増え、結果としてファイルが重くなる原因になります。
■ 古い形式による非効率な構造
古い形式で保存されたPDFには、不要な情報やメタデータが残っていることがあり、これもサイズ増加の一因になります。
こうした原因を理解しておくことで、無駄な容量を減らしやすくなります。次のパートでは、誰でも簡単に実践できるPDFのサイズを小さくする方法を3つご紹介します。効率よく圧縮して、アップロードや共有をスムーズにしましょう！
Part2. PDFのサイズを小さくする方法3選｜かんたん＆効率よく圧縮
PDFの容量が大きくて困っていませんか？ここでは、初心者でもすぐに使えるPDFのサイズを小さくする方法を3つ厳選してご紹介します。各ツールの特徴や使い方、メリット・注意点までわかりやすく解説するので、自分に合った方法がきっと見つかります。
方法1：Tenorshare PDNob｜高品質を保ったまましっかり圧縮
「できるだけ画質やレイアウトを崩さずにPDFを軽くしたい」そんな方におすすめなのがTenorshare PDNobです。オフライン環境で処理できるため、機密性の高い書類でも安心して使えるのが大きな特長です。
さらに、圧縮だけでなく、PDFの編集・変換・結合・一括処理などにも対応しており、1つで幅広い作業をカバーできるオールインワンツールとして活用できます。
■ Tenorshare PDNobでPDFを圧縮する手順
操作はとてもシンプルで、数ステップで完了します。
実際、多くの学校やオンラインシステムでは、PDFファイルのサイズに上限が設けられています。レポートに画像やグラフ、スキャンした資料を追加していくと、気づかないうちに容量オーバーになってしまうことも少なくありません。さらに、メールでの送信にもファイルサイズの制限があるため、大切な書類が送れず困るケースもあります。
でも大丈夫です！誰でも簡単に実践できるPDFのサイズを小さくする方法を厳選して3つご紹介します。便利なツールを使えば、画質を保ちながらファイル容量をしっかり圧縮することも可能。これでアップロードもメール送信もスムーズに行えるようになります。
Part1. PDFのサイズが大きくなる理由
PDFの容量が大きいと、アップロードやメール送信、保存時にエラーが出るなど、さまざまなトラブルにつながります。では、なぜPDFは重くなってしまうのでしょうか？主な原因をわかりやすく整理します。
■ 高解像度画像の影響
スキャンした書類や写真データなど、高画質の画像をそのまま使用すると、ファイルサイズは一気に増加します。特に複数ページにわたる場合は注意が必要です。
■ フォントの埋め込みが多い
異なる環境でも正しく表示するためにフォントを埋め込むことがありますが、複数のフォントを使用していると、その分データ量が増えてしまいます。
■ ベクターデータの未最適化
CADやIllustratorなどから書き出したPDFは、細かいパス情報が大量に含まれていることがあり、最適化されていないと容量が肥大化しやすくなります。
■ 注釈やブックマークの蓄積
コメントやハイライト、ブックマークなどを多用すると、見た目には影響がなくても内部データが増え、結果としてファイルが重くなる原因になります。
■ 古い形式による非効率な構造
古い形式で保存されたPDFには、不要な情報やメタデータが残っていることがあり、これもサイズ増加の一因になります。
こうした原因を理解しておくことで、無駄な容量を減らしやすくなります。次のパートでは、誰でも簡単に実践できるPDFのサイズを小さくする方法を3つご紹介します。効率よく圧縮して、アップロードや共有をスムーズにしましょう！
Part2. PDFのサイズを小さくする方法3選｜かんたん＆効率よく圧縮
PDFの容量が大きくて困っていませんか？ここでは、初心者でもすぐに使えるPDFのサイズを小さくする方法を3つ厳選してご紹介します。各ツールの特徴や使い方、メリット・注意点までわかりやすく解説するので、自分に合った方法がきっと見つかります。
方法1：Tenorshare PDNob｜高品質を保ったまましっかり圧縮
「できるだけ画質やレイアウトを崩さずにPDFを軽くしたい」そんな方におすすめなのがTenorshare PDNobです。オフライン環境で処理できるため、機密性の高い書類でも安心して使えるのが大きな特長です。
さらに、圧縮だけでなく、PDFの編集・変換・結合・一括処理などにも対応しており、1つで幅広い作業をカバーできるオールインワンツールとして活用できます。
■ Tenorshare PDNobでPDFを圧縮する手順
操作はとてもシンプルで、数ステップで完了します。