L′OCCITANE Group、L′Occitane en Provenceの50周年を祝賀





Olivier Baussan(以下オリビエ・ボーサン)が最初の蒸留を行って以来、Maison L'Occitane en Provence（以下ロクシタン）は世界的に知られるブランドへと成長し、オート・プロヴァンスの大地に着想を得たクラフトマンシップと創造性の50年を迎えます。

スイス・ジュネーブ, 2026年4月8日 /PRNewswire/ -- 1976年、当時23歳のオリビエ・ボーサンはローズマリーを蒸留し、地元の市場でエッセンシャルオイルを販売しました。この始まりが、後に世界で最も広く知られるビューティーメゾンの1つとなる礎を築きました。それから50年を経て、ロクシタンは、天然成分を、効果的で五感に働きかける、責任あるスキンケアおよびフレグランスのコレクションへと昇華させてきた半世紀を祝います。



L’OCCITANE Group celebrates 50 years of L’Occitane en Provence



オート＝プロヴァンスで始まった起業家精神あふれる物語

1981年、このブランドは初の製造拠点を開設し、高機能な天然成分と人と地球への敬意を組み合わせることで、後のロクシタンの礎を築きました。1990年代初頭、オーストリアの起業家レイノルド・ガイガーがこの挑戦に加わり、創業時の価値観を守りながら、ブランドを世界的な成功へと導きました。

4月1日、世界的な節目

この記念日は4月1日に世界各地で祝われ、3,000を超えるブティック、2,500を超える提携ホテル、そしてプロヴァンス地方マーヌのLe Couvent des Minimes, un Hôtel et Spa L'Occitane en Provenceをはじめとする100を超えるスパで、没入型のリテール体験を1年を通じて展開します。特別企画では、自然に着想を得たサウンドスケープを、象徴的な香り、音楽、光、デコールと融合させるとともに、上質な顧客体験やプロヴァンスに着想を得た体験を提供します。また、ロクシタンのオフィスチームも店舗でビューティアンバサダーとともにゲストをお迎えします。

祝賀と創造性に満ちた1年

このアニバーサリーは、メゾンの創造的精神と文化的インスピレーションを映し出すさまざまな機会を通じて続いていきます。とりわけ、プロヴァンスに着想を得た新進気鋭の才能を称えるため、Provence Cultureネットワークとともに創設したPrix Cultures賞を通じて、その芸術的ルーツとのつながりを改めて深めていきます。また、創設者のオリビエ・ボーサンによる新刊の刊行を機に、ブランド初期の歩みを振り返ります。

5月には、フランス・マノスクにあるロクシタンの製造・研究開発拠点で、五感に訴えるインタラクティブな体験を備えた刷新後の工場見学ツアーとブティックを公開します。来場者は、植物由来成分が有効性と感性価値を備えた製品へと変わる過程を体感できるほか、持続可能な植物抽出、処方開発、調達に関するメゾンの専門性にも触れることができます。

グローバルグループに息づくパイオニア精神

現在、ロクシタンは、プレミアムビューティーブランドのポートフォリオを擁するB Corp™認証企業であるロクシタングループの由緒あるメゾンとして位置付けられています。このアニバーサリーを通じて、ロクシタングループは、自らの強みとパイオニア精神を称えるとともに、目的意識、クラフツマンシップ、持続可能性に根ざした起業家精神あふれるブランドを育成していくというコミットメントを改めて示します。

メディア問い合わせ先：

L'OCCITANE Group | groupcommunication@loccitane.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2728801/L_Occitane_Group_Logo.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2947836/LOccitane_en_Provence.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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