ハイアール、コンパクト設計と大容量4kg乾燥を両立！置き場所を選ばず時短を叶える衣類乾燥機「OKERU（オケル）」を発売

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアール ジャパン セールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、置き場所を選ばず省スペースで設置が可能な衣類乾燥機「OKERU（オケル）」（JZ-K40A）を2026年4月22日より、全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売いたします。

■企画・発売の背景

昨今、都市部を中心とした家賃高騰や住居の狭小化により、限られた居住空間をいかに効率よく活用するかが現代の住まいにおける大きな課題となっています 。白物家電においても、インテリアを損なわないデザイン性と、場所を選ばず設置できる柔軟性がこれまで以上に求められるようになってきました。また、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化を背景に、天候や時間に左右されず家事効率を最大化したいという「タイパ（タイムパフォーマンス）」のニーズは、社会的な潮流として定着しつつあります。

こうした背景を受け、当社は省スペース性を実現しながら、洗濯機と乾燥機を独立させることで家事導線を最適化する「効率的な洗濯スタイル」を提案しています。

この度発売する衣類乾燥機「OKERU（オケル）」（JZ-K40A）は、奥行497mmの薄型設計を実現。洗濯をしながら同時に乾燥工程も進められるため、家事時間を大幅に短縮できます。住空間に縛られず、自由でスタイリッシュな暮らしをサポートする一台です。

■奥行497mmの薄型設計で場所を選ばずに設置可能

この度発売する衣類乾燥機「OKERU（オケル）」（JZ-K40A）は、奥行497mm※1と、奥行の狭いスペースでも設置がしやすいコンパクト設計。シンプルデザインを採用することで、インテリアの邪魔をしないスタイリッシュな設置が可能です。また、排水ホースの設置が不要な排気式を採用し、置き場所を自由にお選びいただけます。別売りの衣類乾燥機用ラック（JZ-R02A）をご使用いただくことで、お使いの全自動洗濯機やドラム式洗濯機と縦置きで設置いただくことも可能です。

■大容量4kgの衣類を乾燥可能で、干す手間を省略

衣類乾燥機「OKERU（オケル）」（JZ-K40A）は、コンパクトな外観ながら一度に最大4kgの衣類乾燥が可能です。バスタオルに換算すると約13枚分※2に及び、ご家族の大量の洗濯物も一度に仕上げることができます。「洗ったあとに干す」という重労働を省略できるため、共働き世帯など多忙な日々を送るご家庭でも、天候に左右されず効率的に洗濯を完結させることができます。

使用イメージ

■直感操作のタッチパネルで選べる6コースを搭載

シンプルなタッチパネル式を採用し、直感的に操作が可能。用途によって選べる「自動（強/弱）」「タイマー20分（強/弱）」「タイマー60分（強/弱）」「タオル」「毛布」に加え、乾いた衣類を除菌できる「除菌※3」の計6コースを搭載しています。

操作パネルイメージ

衣類乾燥機「OKERU（オケル）」（JZ-K40A）の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

１.奥行き497mm※1の「コンパクト設計」

２.置き場所を選ばない「排気式」

３.直感でシンプルに操作が可能な「タッチパネル式」

４.乾いた衣類を除菌できる「除菌コース」※3

５.衣類にやさしい「ケア乾燥（自動 弱）」

６.衣類の乾きやすさを判別する「温度センサー」搭載でしっかり乾燥できる

➆簡単に取り外し可能な「らくらくお手入れフィルター」

◆ 仕様

※1 吸気フィルター・排気ダクト含む

※2 バスタオル 1 枚 300g で算出

※3 試験依頼先:(一財)ボーケン品質評価機構、試験方法:菌液付着試験布の生菌数測定、除菌方法:高温乾燥(除菌コース)による、対象部分:ドラム内の衣類、

試験結果:99.0%以上の除菌効果

※4 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

衣類乾燥機用ラック（JZ-R02A）の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

１.洗濯機に合わせて棚板の高さを6段階で変更可能

２.乾燥機の色や部屋のデザインに合わせて選べる２色（ホワイト/ブラック）

JZ-R02A（W/ホワイト・K/ブラック）

◆ 仕様

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

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