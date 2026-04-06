三菱電機ビルソリューションズ株式会社

三菱電機ビルソリューションズ株式会社（取締役社長 織田 巌、本社：東京都千代田区、以下、MEBS）は、ビルシステム事業における開発・製造から保守・リニューアルまで一貫した事業運営を行う企業として2022年に発足し4年が経ちました。

三菱電機グループのビルシステム事業を担う当社の、個社としてのさらなる認知向上を図るべく、今般、当社事業領域を表すデザインの独自ロゴを制作しました。

独自ロゴは、ビルのアイコンと英語社名（MITSUBISHI ELECTRIC BUILDING SOLUTIONS）の略称を組み合わせたデザインで構成しており、菱形で構成したビルを表現するキューブは、「三菱電機グループの基幹事業であるビルシステム事業を強化・再構築して生まれた組織がMEBSである」という思いを示しています。

今後、コーポレートロゴと独自ロゴの活用により、当社のさらなる認知向上とブランド強化を図るとともに、スマートシティの実現に向けた課題解決を通じて、ビル・都市空間における人々の豊かな暮らしに貢献してまいります。

三菱電機ビルソリューションズについて

三菱電機ビルソリューションズ株式会社の独自ロゴ

三菱電機ビルソリューションズ株式会社は、ビルシステム事業における開発・製造から保守・リニューアルまで一貫した事業運営を行う、2022年4月に設立した三菱電機の連結子会社です。昇降機（エレベーター・エスカレーター）、空調・冷熱機器、ビルシステムなど多彩なビル関連製品・サービス群とビル運用管理の豊富な経験、さらに先進のデジタル技術を掛け合わせた統合ソリューションをワンストップで提供するビルソリューションプロバイダとして、社会インフラを支えています。ビルからビル群、そして都市へと、スマートシティの実現に向けて、人と社会に寄り添ったさまざまな課題解決を通じ、ビル・都市空間における人々の豊かな暮らしに貢献します。