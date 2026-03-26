日本フレスコボール協会公認地域クラブ「広島フレスコボールクラブ」が、4月19日(日)AMに『フレスコボール無料体験会＆練習会』をひろしまスタジアムパークで開催することを発表。
一般社団法人日本フレスコボール協会が、公認地域クラブである広島フレスコボールクラブによる「フレスコボール無料体験会＆練習会」の開催を発表しました。本イベントは、4月からひろしまスタジアムパークにおいて定期開催される取り組みの第一弾となるとのことです。
フレスコボールはブラジル発祥のビーチスポーツで、向かい合う2人が協力してラリーを続けることから「思いやりのスポーツ」とも呼ばれています。ラケットとボールがあればどこでも楽しめるという競技の特性を活かし、普段活動しているビーチを離れ、スタジアム前の芝生広場で実施すると説明しています。
「令和8年度フレスコボール無料体験会＆練習会」の概要
・イベント名：令和8年度フレスコボール無料体験会＆練習会
・開催日時：2026年4月19日（日）10時30分～12時
・開催場所：ひろしまスタジアムパーク（広島市中区基町15番地）
・関連URL：
https://bizpageplus.livedoor.com/frescoball_assosiasion
・主な特徴：
・ラケットとボールのみで場所を選ばず楽しめる協力型の採点競技。
・サンフレッチェ広島のホームスタジアム前の芝生広場で開催。
・事前の申し込みは不要で、飛び入りでの参加も歓迎されている。
※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。