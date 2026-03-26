一般社団法人日本フレスコボール協会が、公認地域クラブである広島フレスコボールクラブによる「フレスコボール無料体験会＆練習会」の開催を発表しました。本イベントは、4月からひろしまスタジアムパークにおいて定期開催される取り組みの第一弾となるとのことです。





フレスコボールはブラジル発祥のビーチスポーツで、向かい合う2人が協力してラリーを続けることから「思いやりのスポーツ」とも呼ばれています。ラケットとボールがあればどこでも楽しめるという競技の特性を活かし、普段活動しているビーチを離れ、スタジアム前の芝生広場で実施すると説明しています。





「令和8年度フレスコボール無料体験会＆練習会」の概要

会場となるひろしまスタジアムパークは市民の憩いの場となっており、同クラブはパーク内のサークルとしても活動を登録しています。身近な場所での定期開催を通じて、競技のさらなる認知拡大と普及の足がかりになることが期待されています。

・イベント名：令和8年度フレスコボール無料体験会＆練習会

・開催日時：2026年4月19日（日）10時30分～12時

・開催場所：ひろしまスタジアムパーク（広島市中区基町15番地）

・関連URL：

https://bizpageplus.livedoor.com/frescoball_assosiasion

・主な特徴：

・ラケットとボールのみで場所を選ばず楽しめる協力型の採点競技。

・サンフレッチェ広島のホームスタジアム前の芝生広場で開催。

・事前の申し込みは不要で、飛び入りでの参加も歓迎されている。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。