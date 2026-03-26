株式会社村瀬鞄行（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：村瀬靖人）は、ランドセルを長く大切に使うための無料メンテナンスイベントを、3月31日（火）および4月3日（金）に開催いたします。本イベントでは、子ども自身が主役となり、専門スタッフのサポートのもとでランドセルの点検やお手入れを体験。わずかな調整やケアによって、背負い心地や見た目が変わることを、親子で実感いただけるプログラムです。各日ともに、午前10時30分から12時00分、午後2時00分から3時30分の2部制で実施します。

ランドセルは“お手入れなしでも6年間使える”が、より良く使うためのケアは十分に知られていない

ランドセルは、小学校6年間の使用を前提に設計された鞄であり、適切に使用すれば特別なお手入れを行わなくても使い続けられる耐久性を備えています。一方で、子どもの成長による体格の変化や、季節ごとの湿度、日々の使用によるわずかな歪みや負荷の積み重ねによって、ランドセルの状態は少しずつ変化していきます。しかし多くのご家庭では、購入後のお手入れや調整について知る機会が少なく、・どの程度手入れをすればよいのか・どこを調整すればよいのかといった判断に迷うケースも少なくありません。そのため、必要以上に状態を気にしてしまう一方で、本来は簡単に整えられる変化に気づかず、そのまま使い続けているケースも見受けられます。ランドセルは基本的に6年間使える設計ですが、調整やメンテナンスの有無によって、背負いやすさや状態には違いが生まれます。適切にケアすることで、・より背負いやすい状態を保てる・きれいな状態を長く維持できるといったメリットがあります。本イベントでは、そうした「日常でできる簡単なお手入れ」や「状態の見方」を、親子で楽しく学んでいただけます。

子どもが主体的に取り組むメンテナンス体験

本イベントの最大の特徴は、子ども自身が手を動かし、自分のランドセルと向き合う点にあります。まずはチェック表を使ってランドセルの状態を確認し、パーツの傷みや汚れを自分の目で観察。細かな変化に気づくこと自体が、大切な学びの機会となります。その後、メンテナンスキットを使って革の拭き上げやケアを体験。汚れがきれいに落ちていく様子を目の前で見ることで、自然と“自分のものを大切にする意識”が育まれます。肩ベルトの調整体験では、成長に合わせた正しいサイズ調整の方法を学び、金具やパーツを一つずつ確認することで、ランドセルの構造への理解も深まります。イベント終了後には、ご自宅でも実践できるお手入れ方法が身につき、日常のケアへとつながります。昨年のイベントでは、「こんなにきれいになるとは思わなかった」「もっと早くやればよかった」「これで合っているのか不安だったけど安心した」といった声が多く寄せられました。親子で一緒に丁寧にメンテナンスに取り組む姿が見られ、単なる点検にとどまらない“意識が変わる体験”としてご好評をいただいています。

専門スタッフと一緒に正しいお手入れを学べます

ランドセルの構造や調整方法を熟知した専門スタッフがサポートすることで、正しい知識を無理なく身につけることができます。製品づくりの背景にある工夫や技術を知ることで、ランドセルへの理解が深まり、ものを大切にする気持ちも自然と育まれます。また、保護者の方も一緒に参加することで、ランドセルの状態やケアの重要性を理解でき、ご家庭でのサポートにもつながります。親子で価値を共有することで、ものを大切にする意識が家族全体に広がっていきます。

「長く使う文化」を軸とした企業姿勢

村瀬鞄行では、ランドセルの価値を単なる製品としてではなく、「6年間、使い続けること」まで含めて考えています。そのため、高品質な製造技術に加え、メンテナンスや修理保証といったアフターサポートにも力を入れています。本イベントは、そうした考え方を体現する取り組みの一つです。子どもが主体的に関わることで、責任感や“ものを大切にする意識”を育みながら、「長く使う文化」の醸成を目指しています。今後も体験型の取り組みを通じて、保護者や子どもたちとともに、ランドセル文化の発展に貢献してまいります。

イベント開催概要

開催日時：3月31日（火）、4月3日（金）午前の部：10時30分～12時00分午後の部：14時00分～15時30分開催会場：村瀬鞄行名古屋本店（愛知県名古屋市中村区黄金通4-10）対象者：村瀬鞄行製造のランドセル使用中のお子さま・保護者参加費：無料定員：各部制限あり（予約制）予約方法：専用予約ページ問い合わせ電話番号：052-452-1112注意事項：- キーホルダーやカバーを外し、中身を空にしてお持ちください- メンテナンス用品は当社で用意いたします- 付き添いは大人2名までの同伴をお願いしています

会社概要

https://www.murasekabanko.co.jp/archives/custom_media/maintenance_event/

企業名：株式会社村瀬鞄行代表取締役：村瀬靖人本社所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10事業内容：ランドセルをはじめとした鞄製造、卸、販売・公式WEB：https://www.murasekabanko.co.jp?utm_medium=newscast