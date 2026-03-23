チュッパチャプスのグミ第2弾をたのしみチュくせ！しなこさん×HIKAKINさんのビートボックスで紹介する「チュッパチャプス　サワーチューブグミ / サワーチューブロンググミ」の新CMが本日より公開！！

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、世界160カ国以上で愛される世界No.1棒付きキャンディブランド※「チュッパチャプス」のグミ第2弾「チュッパチャプス サワーチューブグミ / サワーチューブロンググミ」の発売にあたり、しなこさん×HIKAKINさんのビートボックスがコラボした新WEB CMを、2026年3月23日（月）より公開いたします。

新CMでは、チュッパチャプスの楽しい世界感の中に、しなこさんがカラフルな衣装で登場。HIKAKINさんのビートボックスをBGMにしたポップで楽しいカラフルな世界で、見るとクセになるCMです。また、チュッパチャプスのグミを「たのしみチュくす」WEB動画では、しなこさんとHIKAKINさんがサワーチューブグミを使ってコーデチャレンジをするなど、思わず真似したくなる楽しい動画も公開いたします。

【人気TikTokerによる「＃たのしみチュくす」動画を公開】

しなこさん×HIKAKINさんのサワーチューブコーデチャレンジやチュパグミでのフルコースや人気インフルエンサーたちのチュッパチャプス グミをたのしみチュくす動画を公開！！

総勢１００名を超えるインフルエンサーたちが、チュッパチャプス グミをたのしみチュくします！

【「たのしみチュくせ！」キャンペーン】

身の回りのレインボーの画像をチュッパチャプス公式Xアカウントにリポスト投稿すると、グミ4品詰め合わせやチュッパチャプスオリジナルグッズが当たります。

■キャンペーン名 ：「たのしみチュくせ 」キャンペーン

■応募期間：2026年３月2３日（月）～4月2３日(木)２３:５９

■応募方法：

・チュッパチャプス公式Xアカウントをフォロー

・あなたが撮影したレインボーの画像を引用RPで投稿！

（過去に撮影した虹や、チュッパチャプスのレインボーグミの写真でもOK！）

・当選者には後日DMにてご連絡いたします

■賞品：

〇チュッパチャプス グミ4種詰め合わせ

〇チュッパチャプス オリジナルレインボーネックストラップ

〇チュッパチャプス オリジナルレインボールーズソックス

〇チュッパチャプス オリジナルレインボーヘアクリップ

＜しなこさん プロフィール＞

バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！

YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。

原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとして、また、2024年3月からはアーティストとして活動している

TikTok：https://www.tiktok.com/@ssshinako

＜HIKAKINさん プロフィール＞

高校生の頃にYouTubeを始め、これまでに数々の海外アーティストともビートボックスや動画による共演を果たした。ビートボックス以外にも商品紹介や色んなことにチャレンジする「HikakinTV」、ゲーム実況の「HikakinGames」、

「HIKAKIN」、「HikakinBlog」の4つのチャンネル運営など多彩にこなすマルチクリエイター

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【商品概要】

■商品名：チュッパチャプス サワーチューブグミ / サワーチューブロンググミ

■特長：

・表面は酸っぱいパウダー！むぎゅっとした2層チューブの新食感

・サワーチューブグミは、５種類のフルーツ味（青リンゴ/パイナップル/オレンジ/ストロベリー/グレープ）

・サワーチューブロンググミは、甘酸っぱいグレープ味

・見た目も楽しいカラフルな色合い

■ Chupa Chups に関して

世界160カ国を超える国々で、150種類以上のフレーバーを発売してきた世界No.1棒付きキャンディブランド＊「チュッパチャプス」は、1958年のスペインでの発売以来、その特徴的な形状とバラエティ豊かなフレ-バーが、世界中で支持されてきました。1969年、スペインを代表する画家、サルバドール・ダリの創造的なひらめきによって生まれたロゴマークは、少しずつ形を変えながら今日まで愛され続けています。

日本では1977年から販売されており、幅広い年齢層に愛されています。

ブランドメッセージの「FOREVER FUN」には、人々に”FUN”のきっかけを提供し、自分の中の “FUN“ を大切にしながら「好きなこと」や「興味のあること」、「やりたいこと」に夢中になっている全ての人と共に楽しむブランドでありたいというメッセージが込められています。

＊【世界No.1棒付きキャンディブランド】について

ユーロモニターインターナショナル調べ；菓子・スナック類2025年版、グローバルブランドネーム、小売販売額（2024年）

【関連リンク】

チュッパチャプス ブランドサイト https://www.chupachups.jp/

チュッパチャプス 公式Xアカウント https://twitter.com/ChupaChupsJapan

チュッパチャプス 公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/chupachups_jp/

【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】

クラシエ株式会社 フーズお客様相談室

TEL：0120-202903