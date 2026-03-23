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【4月26日(日)】児童を対象とした講座・同女キッズカレッジ「水都大阪を歩こう」を開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）では、この度、掲題のイベントを開催します。「同女キッズカレッジ」は、小・中学生の児童・生徒の皆さまを対象に、同志社女子大学の教員等がさまざまな学問の魅力を伝えるプログラムとして、一昨年より開講しています。
今年度第2回は、海外と日本を結ぶ「海の玄関口」として発展してきた「水都」大阪をテーマに取り上げます。周辺地域の地理・歴史に関するミニレクチャーと、大阪証券取引所を起点に、適塾や高麗橋などの周辺地域のまちあるきを通してその魅力を学びます。講師は、現代社会学部社会システム学科 天野太郎教授が務めます。
【日 時】2026年4月26日(日)
午前の部／10：00〜12:00 午後の部／14:00〜16:00 (午前・午後同一プログラム)
【対 象】小学4〜6年生の児童(要保護者同伴・1名まで)
【集合場所】北浜フォーラム(大阪証券取引所ビル3階)集合
【 受 講 料 】無料
【定 員】各回15組(定員を超えた場合は抽選)
【申 込】本学Webサイトより4月8日(水)までに事前申込 https://www.dwc.doshisha.ac.jp/events/kidscollege2026_suitoosaka
【プログラム】
第1部 ミニレクチャー
散策予定エリアの地理や歴史について学びます。
第2部 周辺地域の散策
第1部のミニレクチャーで触れたエリアを、歩いて散策します。
【同女キッズカレッジについて】
小・中学生の児童・生徒の皆さんを対象に、同志社女子大学の教員等がさまざまな学問の魅力を伝えるプ
ログラムとして、2024年度より開講しました。小学校や中学校での学びとは一味違う専門的な学びに触
れ、探究心を育む一助となることを願っています。
【過去の開催レポート】
2025年3月30日開催「大阪・上町台地を散策しよう」
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/event_report/21571
2025年8月9日開催「げんきなとき、びょうきのとき、
ケガのとき、からだの中はどうなってるの？」
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/event_report/2025-4
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
今年度第2回は、海外と日本を結ぶ「海の玄関口」として発展してきた「水都」大阪をテーマに取り上げます。周辺地域の地理・歴史に関するミニレクチャーと、大阪証券取引所を起点に、適塾や高麗橋などの周辺地域のまちあるきを通してその魅力を学びます。講師は、現代社会学部社会システム学科 天野太郎教授が務めます。
午前の部／10：00〜12:00 午後の部／14:00〜16:00 (午前・午後同一プログラム)
【対 象】小学4〜6年生の児童(要保護者同伴・1名まで)
【集合場所】北浜フォーラム(大阪証券取引所ビル3階)集合
【 受 講 料 】無料
【定 員】各回15組(定員を超えた場合は抽選)
【申 込】本学Webサイトより4月8日(水)までに事前申込 https://www.dwc.doshisha.ac.jp/events/kidscollege2026_suitoosaka
【プログラム】
第1部 ミニレクチャー
散策予定エリアの地理や歴史について学びます。
第2部 周辺地域の散策
第1部のミニレクチャーで触れたエリアを、歩いて散策します。
【同女キッズカレッジについて】
小・中学生の児童・生徒の皆さんを対象に、同志社女子大学の教員等がさまざまな学問の魅力を伝えるプ
ログラムとして、2024年度より開講しました。小学校や中学校での学びとは一味違う専門的な学びに触
れ、探究心を育む一助となることを願っています。
【過去の開催レポート】
2025年3月30日開催「大阪・上町台地を散策しよう」
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/event_report/21571
2025年8月9日開催「げんきなとき、びょうきのとき、
ケガのとき、からだの中はどうなってるの？」
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/event_report/2025-4
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/