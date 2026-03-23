【キル フェ ボン】数々のコンテストで最高金賞に輝いた埼玉県のブランドイチゴ“あまりん”1ホールに約35粒を贅沢に使用した“あまりん”が主役のケーキ！「特選 埼玉県北田農園産 “あまりん”のタルト」

【キル フェ ボン】数々のコンテストで最高金賞に輝いた埼玉県のブランドイチゴ“あまりん”1ホールに約35粒を贅沢に使用した“あまりん”が主役のケーキ！「特選 埼玉県北田農園産 “あまりん”のタルト」