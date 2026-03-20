【ROOK DAY第4弾】新商品「ぷっくりシール」販売決定

トヨタアルバルク東京株式会社

3月28日(土),29日(日) 三遠ネオフェニックス戦『ROOK DAY』にて、"ぷっくり"、"ちゅるん"としていて思わず指で触れたくなる立体感と透明感がたまらなくかわいいルークの「ぷっくりシール」の販売が決定いたしました。

ルークはもちろん、はちみつ、りんご、しゃけ、バスケットボール、とルークの大好きなものがぎゅっと詰まった1枚です。

そのほか、ROOK DAYから新発売するグッズもご注目ください！

販売場所・時間

📍TOYOTA ARENA TOKYO アリーナショップ

- 3月28日(土) 営業時間 13:30～- 3月29日(日) 営業時間 11:30～※試合のチケットをお持ちでない方も入店いただけますが、入店時間の注意についてはこちらをご確認くださいぷっくりシール

ぷっくり、ちゅるんとした立体感と透明感がかわいい、色々な表情のルークとルークの好きなものを集めたシール。

価格：880円（税込）

※ご購入は1会計3点までとさせていただきます。

【ブラインド】選手とルークのオフショットカード

選手がルークになりきったり、ルークにハグしたり。それぞれにルークとの撮影を楽しむカットを厳選したクリアカード。

販売価格：400円（税込）

サイズ：55×70mm

※2026年福袋内のフォトカードと同等の規格ですが採用写真は全て異なります。※2026年3月5日時点の登録選手での展開となります。

選手とルークのもちもちポーチ

販売価格：2,200円（税込）

サイズ：約100mm角

素材：ネオプレーン



※情報公開当初、「まんまるポーチ」としておりましたが生産の都合上、四角型の「もちもちポーチ」に変更となりました。

※2026年3月5日時点の登録選手での展開となります。

ルークぬいぐるみ（いつもいっしょ）

まぁるいお顔とふにゃっと柔らかいお腹、片手で収まる小さめサイズで、「いつもいっしょ」にいたくなるぬいぐるみ。

販売に先立ち、アルバルク東京公式SNSでモンゴルや長崎など選手といっしょに遠征をする様子を公開しています。

Xで #ルークといつもいっしょ のハッシュタグをご覧ください。



販売価格：2,600円（税込）

サイズ：高さ（座りの状態）15cm／幅（お顔部分）9cm

※ルークぬいぐるみ（いつもいっしょ）をご購入いただいた方に「ルークぬいぐるみステカー」をプレゼント！

特典のステッカー