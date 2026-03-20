埼玉県・東部に駿河屋リアルストアが初出店！「駿河屋 春日部店」が5月29日(金)オープン決定！

株式会社 駿河屋埼玉県・東部エリアに駿河屋リアルストア「駿河屋 春日部店」が上陸

埼玉県春日部市の国道16号沿いに「駿河屋 春日部店」をオープンします。

5月18日(月)より先行買取を開始し、5月29日(金)には販売も開始してグランドオープンを迎えます。

アニメ雑貨、フィギュア、プラモデルはエリア最大級を目指します

ついに埼玉県・東部エリアに、駿河屋リアルストア「駿河屋 春日部店」が上陸します。

「駿河屋 春日部店」は春日部市の主要幹線道路である国道16号沿いに、595.04平方メートル （180坪）の広さを誇るホビーショップ。

店内には約30万点ものアイテムを取り揃え、特にアニメ雑貨、フィギュア、プラモデルは地域最大規模の品ぞろえを目指します。

そのほかにも、ぬいぐるみ、おもちゃ、ゲーム、トレカ、アイドル雑貨、映像ソフトや音楽CD、原画集・設定資料集などアニメ・ゲーム・アイドル関連のアイテムを幅広くお取扱いします。



また、同施設内には「ZENGOLF RANGE 春日部店」が併設されており、多様なニーズに応える店舗構成となっています。

5月18日(月)より先行買取開始！お得なキャンペーンも開催予定

先行買取開始と同時に、超お得な「買取キャンペーン」を開催予定です。

ぜひこの機会に、おうちに眠るお宝をまとめてお売りください。

最新アイテムからレトロな逸品まで、幅広いジャンルをひとつひとつしっかり査定いたします。

ネットで評判の駿河屋の高価買取を「駿河屋 春日部店」でご体験ください。

駿河屋O2O（オーツーオー）買取にも対応

「駿河屋 春日部店」は、ネットで事前に査定を申し込んだらすぐに店舗に持ち込める「スマ得買取」、ネットで査定して店舗で買取を行える「あんしん持込」の駿河屋O2O（オーツーオー）買取にも対応いたします。

査定の待ち時間のイライラや、査定価格のガッカリを避ける画期的なサービスです。

おうちに眠るご不用品をお売りいただくときには、ぜひご利用ください。

オープン記念「買取キャンペーン」「セール」の続報はこちら

オープンを記念して、お得な「買取キャンペーン」や「セール」の開催を予定しております。

今後の続報については駿河屋.JPの「駿河屋 春日部店」特設ページやSNS、店舗ページでも発表いたしますので、ご期待ください。

「駿河屋 春日部店」特設ページ

お得な情報はこちらでチェック！

https://www.suruga-ya.jp/feature/kasukabe_open/index.html

駿河屋.JP公式

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オープン予定

5月18日(月) 先行買取開始

5月29日(金) 販売開始

※日程は予告なく変更になる可能性があります

駿河屋 春日部店

所在地

埼玉県春日部市小渕221-3

https://www.suruga-ya.jp/feature/realstore/kasukabe/index.html

店舗𝕏

@surugaya_kskb(https://x.com/surugaya_kskb)

■お取り扱い商品

トレカ（ポケモンカードゲーム、ワンピースカードゲームのみ）、アニメ・ゲーム雑貨、アイドル雑貨（スタートエンターテイメント[旧ジャニーズ]系、K-POP、2.5次元系俳優、声優のみ）、ゲームソフト・ハード、映像ソフト（声優、スタートエンターテイメント[旧ジャニーズ]、K-POP、2.5次元、アニメ、ゲームのみ）、音楽CD（声優、スタートエンターテイメント[旧ジャニーズ]、K-POP、2.5次元、アニメ、ゲーム、同人のみ）、プラモデル、フィギュア、ぬいぐるみ、おもちゃ、書籍（アニメ・ゲーム系の原画集・設定資料集・イラスト集、写真集、ゲーム攻略本のみ）

国道16号沿いに「駿河屋 春日部店」が誕生します