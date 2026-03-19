¡ØNAVITIME¡Ù¡ØNAVITIME for d¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¡Ù¡¢Å´Æ»¤ÎÃÙ±ä¡¦±¿µÙÈ¯À¸»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀ¾·¼²ð¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Áí¹ç¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ØNAVITIME¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å´Æ»¤ÎÃÙ±ä¡¦±¿µÙÈ¯À¸»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥æー¥¶ー¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡Ö±¿¹Ô¾ðÊó¤È±ª²ó¥ëー¥È¤ÎAIÍ×Ìó¡×¤È¡Ö±¿¹Ô¾ðÊó¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥óÉ½¼¨¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢NTT¥É¥³¥â¡Öd¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¡×¸þ¤±¡ØNAVITIME for d¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö±¿¹Ô¾ðÊóPUSHÄÌÃÎ¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¶áÆüÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØNAVITIME¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¤Ë¤ÆÃÙ±ä¡¦±¿µÙ¡¦±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¦±¿Å¾ºÆ³«¤Ê¤É¡Ö±¿¹Ô¾ðÊó¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¡¢³ºÅöÏ©Àþ¤ò²óÈò¤¹¤ë¡Ö±ª²ó¥ëー¥È¡×¤Î¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê±¿¹Ô¾ðÊó¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö±¿¹Ô¾ðÊó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö±ª²ó¥ëー¥È¡×¤ÎÄó¼¨ÆâÍÆ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢¥æー¥¶ー¤¬Ç¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¡¤Î¹ÔÆ°¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë°ì½õ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
£±.±¿¹Ô¾ðÊó¤È±ª²ó¥ëー¥È¤òAI¤¬²òÀâ/¡ØNAVITIME¡Ù¡ÊAI³èÍÑ¡Ë
¥ëー¥È¸¡º÷·ë²Ì¤Î°ìÍ÷²èÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¯À¸Ãæ¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤È³Æ¥ëー¥È¤ÎÆÃÄ§¤òAI¤¬Í×Ìó¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¡ÖÅÌÊâ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬½êÍ×»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»ÏÈ¯¥Ð¥¹Ää¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿ôÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤È½ÃÇºàÎÁ¤ò¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥È¾å¤ËÊ£¿ôÏ©Àþ¤Ç±¿¹Ô¾ðÊó¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´ØÏ¢¾ðÊó¤ò´Þ¤á¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿µÙ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÏ©Àþ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¶è´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢±ª²ó¥ëー¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
±¿¹Ô¾ðÊó¤ä±ª²ó¥ëー¥È¤Îº¬µò¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«¿È¤Î¾õ¶·¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥È¤òÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î·ÐÏ©Ãµº÷µ»½Ñ¤ÈAI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ë¡ÖÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Åù¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÙ±ä¶è´Ö¤Î²óÈòÊýË¡¡×¤ä¡ÖÎÁ¶â¤ä½êÍ×»þ´Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤òAI¤¬²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥Ð¥¹¤äÅÌÊâ¤ò»È¤¦¥ëー¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë±ª²ó¥ëー¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
£².ÅöÆü¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤ò¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Î·Á¼°¤ÇÉ½¼¨¡¢ÃÏ¿Þ¤ÈÏ©Àþ¿Þ¤Ç¤â³ÎÇ§²ÄÇ½/¡ØNAVITIME¡Ù
±¿¹Ô¾ðÊó¾ÜºÙ²èÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±¿¹Ô¾ðÊóÈ¯À¸¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò´Þ¤á¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç¤ÎÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿¹Ô¾ðÊó¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¶è´Ö¤ò¡¢ÃÏ¿Þ¤äÏ©Àþ¿Þ¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤ÊÈ¯À¸²Õ½ê¤ÎÇÄ°®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Þ¥á¥Ë¥åー¤«¤é¡ÖÅ´Æ»±¿¹Ô¾ðÊó¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºßÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢£±.£².¤Îµ¡Ç½¤ÏiOS¸þ¤±¡ØNAVITIME¡Ù¤Ë¤ÆÀè¹ÔÂÐ±þ¤·¡¢Android OS¸þ¤±¤Ë¤Ï½ç¼¡ÂÐ±þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
£³.ºÇ´ó¤ê±Ø¼þÊÕ¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤òÄÌÃÎ/¡ØNAVITIME for d¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¡Ù¡ÊAI³èÍÑ¡Ë¶áÆüÂÐ±þÍ½Äê
¤¢¤é¤«¤¸¤áPUSHÄÌÃÎ¤ÈGPS¤ò¥ª¥ó¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ê¤É¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ë¶áÉÕ¤¤¤¿ºÝ¡¢Åö³º±Ø¤Ë¤Æ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤ä±¿µÙ¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢PUSHÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
ÄÌÃÎ¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤òÄÌ¤ëÏ©Àþ¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤Î¾ÜºÙ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë¡¢Æþ¾ìµ¬À©¾ðÊó¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤òÄÌ¤ëÊ£¿ôÏ©Àþ¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢AI¤¬Í×Ìó¤·¤¿¾å¤ÇÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ー¤Ë´ØÏ¢¤·¤½¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬¼«Æ°¤ÇÄÌÃÎ¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ëÍ×Ìó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÂ¨ºÂ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Ë¼¡¤Î¹ÔÆ°¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ºÇ¿·µ»½ÑÅù¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥ëー¥ÈÉÊ¼Á¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ØNAVITIME¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÌÊâ¡¢ÅÅ¼Ö¡¢¥Ð¥¹¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢Èô¹Ôµ¡¡¢¼Ö¡Ê¥¿¥¯¥·ー¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥É¥¢to¥É¥¢¤Î¥ëー¥È¤ò°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¡¢¤½¤Î»þ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Ê°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢¥Èー¥¿¥ë¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¡¡▶iOS(https://itunes.apple.com/jp/app/id365876050?mt=8)
¡¡¢¨Android OS¤â¶áÆüÂÐ±þÍ½Äê
¡ü¡ØNAVITIME for d¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØNAVITIME¡Ù¤ÈÆ±Åù¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¡Ê¾è´¹°ÆÆâ¡¢¤ªÅ¹/»ÜÀß¤Î¸¡º÷¡¢ÃÏ¿ÞÉ½¼¨¡¢»þ¹ïÉ½¡¢¥Èー¥¿¥ë¥Ê¥Ó/²»À¼¥Ê¥Ó ¡¢±¿¹Ô¾ðÊó/±ª²ó¥ëー¥È¡¢±Ø¹½Æâ¿Þ/²°Æâ¥ëー¥È ¤Ê¤É¡Ë¤ò¡Öd¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¡×·ÀÌó¼Ô¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØNAVITIME for d¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¡Ù¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¡Öd¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹ ¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Öd¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¡×¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡▶¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥È(https://www.sugotoku.docomo.ne.jp/cs/cpsite.html?id=01cpn075001)
¡¡¢¨¶áÆüÂÐ±þÍ½Äê
¡ÖNAVITIME¡×¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥Ê¥Ó¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Öd¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¡×¡Öd¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ä¾¦ÉÊÌ¾Åù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸Ëô¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£