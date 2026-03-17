AEOツール「Answer IO」がAI連携プロトコル「MCP」に国内AEOツール初対応、AIエージェントからブランド可視性の分析・改善を自然言語で実行可能に（ベータ版）

株式会社フィードフォース

株式会社フィードフォース（本社：東京都港区、代表取締役社長：塚田 耕司、以下「フィードフォース」）は、AI検索におけるブランドスコアを見える化する「Answer IO」に、MCP（Model Context Protocol）サーバー機能をベータ版として提供開始しました。国内のAEO（Answer Engine Optimization）ツールとして初めてMCPに対応※1し、Claude Code、Claude Desktop、CursorなどのAIエージェントから自然言語で直接ブランド可視性の分析・改善操作が可能になります。Proプランの機能の一部として提供し、ユーザーからのフィードバックを反映しながら正式版リリースを目指します。

MCP対応の背景

詳細を見る :https://answer-io.jp/

2025年後半から、AIが外部ツールやデータソースと連携する仕組みとして「MCP（Model Context Protocol）」の普及が急速に進んでいます。MCPはAnthropic社が提唱するオープンプロトコルで、AIアシスタントが外部サービスのデータを取得し、操作を実行するための標準的なインターフェースを提供します。すでにAhrefs、Semrush、DataForSEOなどの主要SEOツールがMCPに対応しており※2、マーケターがAIエージェントを活用して業務を効率化する動きが加速しています。

一方、AI検索最適化（AEO）の分野では、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Google AI OverviewsなどAI検索エンジンの利用者数が急増する中、ブランド可視性の計測・分析ニーズが高まっています。しかし、従来のAEOツールはWebダッシュボード上での手動操作が中心であり、AIエージェントとの連携による業務自動化には対応していませんでした。

今回のMCP対応により、Answer IOはAIエージェント時代のワークフローに対応した国内初※1のAEOツールとなります。まずはベータ版として提供を開始し、実際の利用シーンでのフィードバックを収集しながら機能の改善・拡充を進めます。マーケターは「自社ブランドのAI検索での可視性を分析して」「競合3社と比較して改善点を教えて」といった自然言語の指示だけで、ブランド可視性データの取得から競合分析、レポート生成までを一貫して実行できるようになります。

MCP対応で実現する3つの新しい体験

1. 自然言語によるブランド可視性分析

従来のAnswer IOでは、ダッシュボードにログインし、画面上でブランドの選択やレポートの生成を手動で行う必要がありました。MCP対応後は、Claude CodeやCursorなどのAIエージェントに「先月のブランド可視性のトレンドを分析して」と指示するだけで、AIがAnswer IOからデータを自動取得し、スコアの推移・モデル別の傾向・競合との差分を包括的に分析して報告します。

専門的なデータ分析スキルがなくても、経営層への報告資料やチームへの共有用レポートを自然言語の指示だけで生成できるため、分析業務にかかる時間を大幅に短縮できます。

2. AIエージェントによる競合ベンチマーク自動化

「競合A社とB社のAI検索での可視性を比較して、自社が改善すべきポイントを教えて」という一つの指示で、AIエージェントがAnswer IOのデータを横断的に取得・分析し、モデル別スコア・引用元サイト・ファネルステージ別の比較結果を自動で生成します。

従来は複数のレポートを手動で見比べる必要があった競合分析を、AIエージェントが一括して実行することで、より頻繁かつ精度の高いベンチマークが可能になります。

3. AIエージェントのスケジュール実行による定期モニタリング

Claude Desktopが提供する「Cowork」のScheduled Tasks機能※3と組み合わせることで、ブランド可視性の定期モニタリングを自動化できます。例えば「毎週月曜日にAnswer IOのブランド可視性レポートを実行して、前週比で変化があったクエリを報告して」というタスクをスケジュール登録しておけば、AIエージェントがMCP経由でAnswer IOからデータを自動取得・分析し、変化の見落としを防ぐことができます。

MCP機能の概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tiCMAC6mwic ]

Answer IOのMCPサーバーは、17個のツール、8個のデータリソース、5個の分析テンプレートを提供します。

ご利用方法について

主なツール（操作系）- ブランド管理: ブランドの作成・更新・削除、競合ブランドの追加・削除、AIによるブランド情報の自動補完- クエリ管理・実行: クエリの作成・一括作成（最大100件）、単体・一括実行（最大50件）、スケジュール設定- レポート管理: レポートの作成・実行、実行結果取得、共有リンク生成、バッチ進捗確認- テナント管理: 個人アカウント・組織の切り替え主なデータリソース（取得系）- ブランド一覧・詳細: 登録ブランドの情報と競合設定- クエリ一覧: ブランドに紐づくクエリの設定状況- 実行結果・AI回答: クエリ実行の詳細結果とモデル別AI回答- ダッシュボード: 全体概要（スコア、トレンド）- ポイント残高・プラン制限: 利用状況と制限情報分析テンプレート- ブランド可視性分析: AI検索での可視性を包括的に分析- 競合比較分析: 競合ブランドとのスコア・引用元比較- トレンド分析: 7日・30日・90日間のスコア推移分析- 週次サマリー: 経営層向けの週次レポート自動生成- クエリ最適化提案: クエリ改善の具体的なアクション提示

MCP機能（ベータ版）は、Answer IOのProプランに含まれる機能として提供します。Proプランをご利用中のお客様は、追加のお申し込みなしですぐにご利用いただけます。

接続先のMCPクライアント（Claude Code、Claude Desktop、Cursorなど）での詳しい設定方法については、Answer IOアプリ内の案内をご覧ください。

なお、ベータ版のため一部機能や仕様は正式版リリースまでに変更となる場合があります。ご利用中のフィードバックは、Answer IO管理画面内のフィードバック機能またはsupport@answer-io.jpまでお寄せください。

今後の展開

ベータ期間中に寄せられるフィードバックを反映し、正式版リリースに向けて機能の安定化と拡充を進めます。

正式版リリース（2026年内予定）: ベータ期間中のフィードバックを反映し、安定性・パフォーマンスを強化した正式版を提供

MCP機能の拡張: センチメント分析、引用元ギャップ分析などの高度な分析ツールをMCP経由でも提供し、AIエージェントで実行可能な分析の幅を拡大

カスタムワークフロー構築支援: 企業固有のAEO運用フローに合わせた、MCPを活用した自動化テンプレートの提供

フィードフォースは、AI時代における新たな集客チャネル最適化を通じて、パートナー企業の成長を支援してまいります。

Answer IOについて

- サービスサイト：https://answer-io.jp- プロダクト概要：AI検索におけるブランドスコア測定・競合比較・引用分析・改善提案・Google Analytics連携のダッシュボードを提供- 対応AI：OpenAI ChatGPT、Google Gemini、Google AI Overviews、Perplexity詳細を見る :https://answer-io.jp/

株式会社フィードフォースについて

株式会社フィードフォースは、生成AI、データフィード・構造化データといったテクノロジーを活用したマーケティング支援サービスを開発・提供しています。「ビジネスにとどける、テクノロジーと鼻歌を。」をミッションに、企業のデジタルマーケティングを支えるプロダクトを通じて、ビジネスをより創造性あふれるものへと変えていきます。

- 所在地：東京都港区南青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F- 代表者：代表取締役社長 塚田 耕司- 事業内容：データフィード関連事業 / その他事業- URL：https://www.feedforce.jp/参考資料

※1 当社調べ（2026年3月時点）。国内で提供されているAI検索最適化（AEO/AIO/GEO/LLMO）対策ツール・サービスにおいて、MCP（Model Context Protocol）サーバー機能を公式に提供しているサービスとして。調査対象：AI Hack、ミエルカGEO、Gyro-n SEO、AKARUMI、AIOチェッカー等の国内主要サービス。

※2 Ahrefs MCP Server（https://github.com/ahrefs/ahrefs-mcp-server）、Semrush MCP Server（2025年9月リリース）、DataForSEO MCP Server等。海外のAI検索最適化分野ではProfound、Conductor等がMCP対応済み。

※3 CoworkはClaude Desktopアプリ上で提供されるエージェント機能（Research Preview）。Scheduled Tasks機能により、日次・週次・月次などの頻度でタスクの定期実行が可能。詳細：https://support.claude.com/en/articles/13854387-schedule-recurring-tasks-in-cowork

本件に関するお問い合わせ先

株式会社フィードフォース

Answer IO 担当：八百

E-mail：support@answer-io.jp

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山1-2-6 3F