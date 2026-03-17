【採用担当者向け】特定技能・技人国・育成就労の制度ポイントと今後の見通しを解説　2026年度に向けた外国人材採用セミナーを開催

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年３月24日(火) 11:00よりオンラインセミナー「海外採用2025年度振り返り＆来期活用セミナー」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260324/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260324

人手不足・採用難が続く中、外国籍人材の採用は多くの企業にとって現実的な選択肢となりつつあります。

本セミナーでは、2025年の「外国籍人材の国内活躍」に関する動きにフォーカスし、外国人採用の最新動向や制度の変化、トレンド情報を整理して解説します。

特定技能、技術・人文知識・国際業務（技人国）、育成就労など主要な制度のポイントを押さえながら、今後の見通しや2026年度に向けた募集・採用のポイントについても分かりやすくご紹介します。

今後ますます重要性が高まる外国人採用の実現に向けて、ぜひご活用ください。

当日のプログラム

（1）国内における労働力不足と、外国人採用の推移

（2）特定技能、育成就労（技能実習）、技術・人文知識・国際業務（技人国）、の制度あらましとポイント

（3）国内・国外それぞれでの集客方法

（4）採用成功に向けたノウハウ・実例のご紹介

（5）質疑応答

開催概要

タイトル：育成就労への移行 特定技能の新職種解禁も！海外採用2025年度振り返り＆来期活用セミナー

開催日時：2026年３月24日(火) 11:00 ～ 12:00 ＊10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_260324/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260324(https://1049.co.jp/seminar/seminar_260324/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260324)

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。



本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年８月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/