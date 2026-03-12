50周年を迎える浜田省吾の楽曲と匠の花火がシンクロ、花火エンタテインメント開催決定！

50周年を迎える浜田省吾の楽曲と匠の花火がシンクロ、夏の夜空を1万4000発が彩る一夜限りの最新型・花火エンタテインメント開催決定！

アーティストや音楽レーベルとコラボレーションし、音楽と楽曲がシンクロする最新型の花火エンタテインメント「東京競馬場花火」が、浜田省吾ソロデビュー50周年を祝う公認イベント「SHOGO HAMADA 50TH ANNIVERSARY FIREWORKS 2026 FLASH AND SHADOW～光と影の季節～」として、2026年７月1日(水)に東京・府中市の東京競馬場で開催されることが決定した。2022年からスタートした一夜限りの東京競馬場花火は、これまでTHE ROLLING STONES、松任谷由実、シティポップ等をテーマにした音楽花火を開催し、毎年多くの人々に親しまれてきた。

2026年は日本を代表するロック・レジェンド浜田省吾の楽曲と花火がシンクロし、今年ソロデビュー50周年を迎える浜田省吾を日本が誇る花火でお祝いする。花火演出を担当するのは国内外の大規模花火大会で数多くの演出を手がけている平山英雄氏（H2 Show Design Associates）。テクニカルを担当するのは中嶌結希氏（坂城煙火）。彼らとともに日本花火の最高峰に位置する5社が集結する。世界最高水準の技術を持つ花火職人が制作する花火玉は圧巻。

浜田省吾の楽曲とシンクロして約１時間に渡ってノンストップで打ち上げられる花火は国内最大級１万４000発。１周２㎞に及ぶ競馬場を縦横無尽に駆け抜ける豪華な花火となる。また、座席によっては花火打ち上げ場所から最短で80mの近さから鑑賞できるのも見どころの一つ。会場となる東京競馬場はトイレも完備し、ホスピタリティも充実している。

二人 河のほとりを歩く 人波に押されて はぐれないように

強く指と指からませて 見上げれば

涙で滲んだ夏の夜空に花火 夏の夜空に花火

公演名

SHOGO HAMADA 50TH ANNIVERSARY FIREWORKS 2026 FLASH AND SHADOW～光と影の季節～

日程 2026年7月1日 (水) 19:30開演 (17:00開場）

会場 東京競馬場（府中） ※浜田省吾本人の出演はございません

チケット料金（税込・全席指定）※未就学児無料(座席が必要な場合はチケット必要)

プレミアムシートチケット 11,000円（専用入場口・専用トイレ・専用ドリンク売り場）、プレミアムグループ席 4枚組/50,000円（専用入場口・専用トイレ・専用ドリンク売り場）、シートチケット S席 8,800円、シートチケット A席 7,700円、車椅子ペアチケット 2枚組/17,600円（駐車券1台付き）、府中市民割 5,000円（シートチケット A席エリア）

公式ホームページ https://hanabitokyo.com

お問い合わせ キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）

主催：BS朝日/J-WAVE/TOKYO FM/BAYFM78/FMヨコハマ/ニッポン放送/東京競馬場花火2026実行委員会

後援：府中市/ 朝日新聞社 / 日刊スポーツホールディングス

むさし府中商工会議所 / 府中観光協会 / 府中市社会福祉協議会 / むさし府中⻘年会議所 / まちづくり府中

協力：Road & Sky / 京王電鉄 / JR東日本