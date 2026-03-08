ＪＡタウンのショップ「ＪＡひだ」で飛騨牛など対象商品が２０％ＯＦＦ！
ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡひだ」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。
飛騨が誇るブランド和牛「飛騨牛」は、黒毛和牛の中でも特にきめ細やかでやわらかく、網目のような霜降りと優れた風味や味わいから高く評価されています。
キャンペーン期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。
ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/cjahida/
対象商品（おすすめ商品抜粋）
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4202-000002/
当ショップの大人気商品。飛騨牛を贅沢にお試しいただける大満足の１ｋｇ規格です。
ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g42021016111299/
飛騨牛の絶妙な脂の味と肉質を味わうならロース肉がおすすめです。すきやきで一度お試しください。
ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4202-2025050202/
さわやかなおいしさが自慢の飛騨フレッシュハム。大切な方へのギフトにどうぞ。
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g42021019411333/
良質なトマトを丸ごと搾りました。豊かな風味とみずみずしさが味わえるジュースです。
【年度末大決算セールキャンペーン 概要】
１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬
２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。
※クーポンのご利用には会員登録が必要です。
※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。
※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/
【ＪＡタウン】
ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0
【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】
「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。
公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown