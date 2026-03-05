西機電装株式会社(本社：愛媛県新居浜市、代表取締役：西岡 圭)は、同社が提供するローコードツール「ハンディマスター」に、AIを活用したメーター読み取り機能を新たに搭載し、2026年3月10日よりオプションサービスとして正式リリースする予定です。





今回の「AIメーター自動読み取り機能」は、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：青山 満)の提供するメーター検針・点検のための業務効率化サービス「hakaru.ai(ハカルエーアイ) byGMO」とのAPI連携により実現するもので、新しいインストラクション「AIメーター自動読み取り(当社提供Androidアプリ名：メーターマスター with AI VISION)」を介して、利用可能となります。これは標準インストラクションではなく、利用希望のユーザーに対して拡張インストラクションとして提供予定です。





点検APIのAI読み取り対応メーター(2026年3月現在)





【ハンディマスターとは】

詳しくはこちらをご覧ください。

https://g-nishioka.co.jp/nishiki/handy/









【hakaru.ai byGMOとは】

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.hakaru.ai









【西機電装株式会社 会社概要】

社名 ：西機電装株式会社

所在地：〒792-0893 愛媛県新居浜市多喜浜6丁目6番35号

設立 ：1983年7月

代表者：代表取締役 西岡 圭









【GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 会社概要】

社名 ： GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社

(東証プライム 証券コード：3788)

所在地：〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

設立 ：1993年12月

代表者：代表取締役社長 青山 満









【本件に関するお問い合わせ】

西機電装株式会社： https://g-nishioka.co.jp/nishiki/contact/









『ハンディマスター』は西機電装株式会社の登録商標(第6869176号)です。

ハンディマスターの基盤技術は特許取得済です。(特許第7656374号)

記載された各社の社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。