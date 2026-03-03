【キル フェ ボン】佐賀県が20年以上の歳月をかけて開発したブランド柑橘“にじゅうまる”が主役！味も見た目もまさに“にじゅうまる”のタルト











「西之香×太田ポンカン」の掛け合わせにより令和3年2月10日(にじゅうまるの日)にデビューした佐賀県生まれの新ブランドの柑橘です。佐賀県で品種開発されたかんきつ「佐賀果試35号」のうち、基準をクリアしたものがブランド名「にじゅうまる」として販売されています。食べごたえのある大きさと、爽快な香り、プチっとした食感とジューシーな果汁の中晩柑です。ブランド名の由来は、見た目、香り、甘さ、果汁、食感。そのすべてが「二重丸」。佐賀の期待を背負って生まれた上出来なみかんです。その自信を力強く、まっすぐに表現しています。