コープデリ生活協同組合連合会、宅配・店舗事業約270拠点に「Shopらん」を導入-組織全体をつなぐ新たな情報共有基盤で、業務効率の改善とサービスの向上へ











連合会から会員生協本部への連絡にはポータルサイトやメールが用いられる一方、事業部や現場では、緊急度に応じて紙文書・電話・FAX・ファイルサーバー・チャットツールなどが併用されていました。 なかでもポータルサイトには全拠点向けの情報が混在して掲載されるため、各事業所にとって必要な情報が判別しづらく検索性も低かったため、改善要望が出ていました。

【イメージ：現状の煩雑な情報連携フロー】