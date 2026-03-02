¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¹ÖºÂ¡ÖÌ¤ÍèÅ¸Ë¾¥»¥ß¥Ê¡¼2026¡×¤ò³«ºÅ¡Ê3/31¿½¹þÄùÀÚ¤ê) ¡Á¾¯»Ò²½/Ç¯¶âÀ©ÅÙ/·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¡Èº£¡É¤Î²ÝÂê¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡Á
ÂçºåÀ®ìþÂç³Ø¡ÊÂçºå»ÔÅìÍäÀî¶è¡¿³ØÄ¹¡§ÃæÂ¼²ÂÀµ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤è¤êÁ´6²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤Ë¤è¤ë¸ø³«¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤è¤ê°ìÈÌ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤â¤·¤¯¤Ï¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤Î¼õ¹Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¶¨»¿¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê/ ¤ê¤½¤ÊÁí¹ç¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸å±ç¡ËÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ/ Âçºå»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡ÚÆü»þ¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡¦¹Ö»Õ¡Û
Âè1²ó¡¡4·î17Æü(¶â) 17:00~18:20
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¯»Ò²½¤Î¿Ê¹Ô¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯À¯ºö²ÝÂê
¹Ö»Õ¡§¼éÀô Íý·Ã»á¡¡¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê ¿Í¸ýÆ°¸þ¸¦µæÉô Âè1¼¼Ä¹
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éÌóÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï1990Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÌó30Ç¯´Ö¡¢ ¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ë
¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ ¾¯»Ò²½¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ ¤Ê¤¼¾¯»Ò²½¤ò
»ß¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¡£ ¾¯»Ò²½¤ÎÊâ¤ß¡¦¸½¾õ¤È¤½¤ÎÍ×°ø¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¯»Ò²½
ÂÐºö¤ÎÅ¸³«¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¯»Ò²½¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤½¤ÎÀ¯ºö²ÝÂê
¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Âè2²ó¡¡5·î22Æü(¶â) 17:00~18:20
Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î°ÕµÁ¤È²ÝÂê
¹Ö»Õ¡§ÃæÅè Ë®É×»á¡¡¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷
Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ÃÆþ¼Ô¤«¤é¼õµë¼Ô¤Ø¤ÈÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´Ø¤ï¤ê¡¢
¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸Ä¿Í¤Ë²Ã¤¨´ë¶È¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ëÂç¤¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¤Î»ýÂ³¤Ë¤Ï¼Ò²ñÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÉÔÃÇ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢
ÃÇÊÒÅª¤ÊÀ¤ÏÀ¤Ë¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î°ÕµÁ¤È·Ð°Þ¡¢2025Ç¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿²þÀµË¡¤ÎÍ×ÅÀ¤ä
»Ä¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤ò²òÀâ¤·¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë
¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3²ó 6·î19Æü(¶â) 17:00~18:20
¥·¡¼¥ì¡¼¥ó¤È·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¡-¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¹ñ²È¤Ø¤ÎÄ©Àï-
¹Ö»Õ¡§°ËÆ£ ½Ó¹¬»á¡¡¶âÂô¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡(¸×¥ÎÌç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹)¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø
¥·¡¼¥ì¡¼¥ó (³¤¾åÍ¢Á÷Ï©) ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢
¶áÇ¯¤ÏÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤½¤ÎÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë2025Ç¯10·î°Ê¹ß¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¡Ö´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡× ¤ä
¡ÖÂ¤Á¥¡¦ËÉ±Ò»º¶È¶¯²½¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ ¶¡µëÌÖ (¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó) ¤Î°ÂÄê¤Ë
Ä¾·ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ì¡¼¥óËÉ±Ò¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢³¤ÍÎ¤ò¹ñ²È¤ÎÀ®Ä¹´ðÈ×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ ´Ä¶¤È·ÐºÑ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë
¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¤ÍÎ¹ñ²È¡× ¤Ø¤ÎÆ»¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè4²ó 10·î2Æü(¶â) 17:00~18:20
¡Ö»ý¤¿¤¶¤ë¹ñ¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã
¹Ö»Õ¡§´äÀ¥ ¾º»á¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¶âÍËº©ÏÃ²ñÂåÉ½À¤ÏÃ¿Í
ÂçÀµËö´ü¤ÎÃÏÍý³Ø¼Ô¡¦»Ö²ì½Å¹·¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Î
Âè°ìÊâ¤Ï¹ñÌ±¤Ë¡ÖÌýÃÇ¹ñÃÇ¡× ¤Ê¤ë»ö¼Â¤òÇ§¼±¤»¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ ¤À¤¬À¯ÉÜ¤Ï¡¢
¤ï¤¬¹ñ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡Ö»ý¤¿¤¶¤ë¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ñÌ±¤Ë¼þÃÎÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë
¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ ËÜ¹ÖµÁ¤Ç¤Ï»ö¼Â³ÎÇ§¤«¤é»Ï¤á¡¢ µ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤ÎÆ°¸þ¡¢
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¹ñ¤ò½ä¤ëÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ê¤ÉÀ¤³¦¾ðÀª¤ò³µ³ç¤·¡¢¤ï¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ
ÄÉµá¤¹¤Ù¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ãºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
Âè5²ó 11·î6Æü(¶â) 17:00~18:20
¡ÖÀ¤³¦´ð½à¤Çµ±¤¯¿Íºà¡×¤Ë¤Ê¤ë¾ò·ï¤È¤Ï ~ÆüËÜ¿Í¤Î¶¯¤ß¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«~
¹Ö»Õ¡§ËÙ¹¾ Å°»á¡¡Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë(MBA)¡¡¶µ¼ø
¥¢¥Ë¥á¤ä¿©¡¢´Ñ¸÷¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÆüËÜ¡£ AI¤äÂ¿ÍÍÀ¤¬¿Ê¤à»þÂå¡¢
¸½¾ì¤Ç¤ÏÂ¿¹ñÀÒ¿Íºà¤È¤Î¶¨Æ¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶ÐÊÙ¡× ¡ÖÀ¿¼Â¡× ¡Ö¸¬µõ¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÅªÈþÆÁ¤Ï¡¢º£¤â¶¥ÁèÎÏ¤È
¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¡£ ³¤³°Ãóºß¤ä¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¡¢MBA¤Ç¤Î³°¹ñ¿Í¡¦
¼Ò²ñ¿Í¶µ°é¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ ¡ÖÀ¤³¦´ð½à¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¡¢ ¸÷¤òÊü¤Ä¥ê¡¼¥À¡¼¡×
¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëËÜ¼ÁÅª¾ò·ï¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè6²ó 12·î4Æü(¶â) 17:00~18:20
ºÇ¶á¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¡¦¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÆ°¤
¹Ö»Õ¡§Ìç´Ö ÂçµÈ»á¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¹ñºÝ·ÐºÑ¸¦µæ½ê ÉûÍý»öÄ¹
ÆüËÜ·ÐºÑ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢²¤½£¤Î·ÐºÑÆ°¸þ¤È¡¢
¹ñºÝ¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤ò¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¦À¯ºöÅö¶É¼Ô¤È¤·¤Æ
Æ¯¤¤¤¿´ÑÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õ¹ÖÊýË¡¡Û
¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö¡¡ ¢¨ZoomÇÛ¿®¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÄ¾ÀÜ¹Ö»Õ¤Ø¼ÁÌä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥í¥°¥¤¥óÉÔÍ×¡£
¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¼õ¹Ö¡¡¢¨Zoom¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£³Æ²ó½ªÎ»¸å¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¼¡Âè¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÇÛ¿® ³«»Ï¡£
<Ë¡¿Í¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç>
ÃÄÂÎÃ±°Ì¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤´ë¶È ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼õ¹Ö¼Ô¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÌò°÷¤ÎÊý¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¼õ¹Ö¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼õ¹ÖÎÁ¡Û
Á´6²ó¡¡5Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡ö¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¶ä¹Ô¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ß´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¼¡¡2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23¡§59
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://univ.osaka-seikei.jp/lp/seminar_mirai/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÅý³çËÜÉô
½»½ê¡§Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶èÁêÀî3-10-62
TEL¡§06-6829-2606
FAX¡§06-6829-2747
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@osaka-seikei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
