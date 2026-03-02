株式会社EPIC(本社：東京都、担当：谷口 諒馬)が展開する、日本初のスティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」は、2025年12月の発売から1年を迎え、この度、累計販売本数60万本および全国2,000店舗導入を突破いたしました。

発売以来、従来の「強いお酒のショット」に代わる新しい盛り上げアイテムとして、飲食店様やSNSで「とにかく美味しい」「盛り上がる」と口コミが拡散。この爆発的ヒットへの感謝を込め、2026年3月2日(月)から3月15日(日)までの期間、公式サイトにて全商品を20％OFFで提供するアニバーサリーキャンペーンを実施いたします。









■「テキーラはきつい、でも盛り上がりたい」層の救世主に

「あるちゅーる」が短期間で2,000店舗に広がった最大の理由は、その圧倒的な飲みやすさと美味しさにあります。





・ショットが苦手でも安心

アルコール度数10％～15％と適度でありながら、果汁感をアップさせアルコール独特のトゲを抑えています。テキーラなどの強いショットが苦手な方でも、デザート感覚で楽しめます。





・「とにかく美味しい」と口コミで話題

ブルーベリーやピーチなど、完熟を思わせるフルーティーな甘さと酸味にこだわり抜きました。





・最高のコミュニケーションツール

「あるちゅーる」は、お客様同士やキャスト様との会話を弾ませるツールとして開発されました。「美味しいから一緒に食べよう！」というきっかけが生まれやすく、現場での支持を集めています。









■1周年＆2,000店舗突破記念：全商品20％OFFキャンペーン概要

発売から1年強、全国へ広がった感謝を込めて、全ラインナップを特別価格で提供いたします。





内容 ： 公式オンラインストアでの全商品 20％OFF

期間 ： 2026年3月2日(月)～2026年3月15日(日)

対象商品：・定番のマスカット味(アルコール度数15％)

・爽やかなレモン味(アルコール度数15％)

・フルーティーなピーチ味(アルコール度数10％)

・最新のブルーベリー味(アルコール度数10％)

・全種試せる「4種類のアソートセット」

購入方法： 公式サイト( https://alchuru.store/ )





マスカット

レモン

ピーチ

ブルーベリー









■商品情報

商品名：あるちゅーる

特長 ：・アルコール度数15％(ピーチ・ブルーベリーは10％)。

・コラーゲンやプラセンタも配合。





＜飲食店様への3つの導入メリット＞

・コミュニケーション活性化による「手軽な客単価アップ」

キャスト様とお客様が一緒に楽しめるコミュニケーションツールとして、会話を弾ませながら自然な形で注文数を増やし、客単価の向上に貢献します。





・オペレーションの効率化と「洗浄コストの削減」

スティック型でパッケージから直接食べられるため、グラスの準備や洗浄、片付けの手間が一切かかりません。忙しい時間帯でもスタッフの業務を圧迫せず、スムーズな提供が可能です。





・お酒が苦手なスタッフも安心の「高クオリティな味わい」

果汁感を高めてアルコール特有の刺激を抑えているため、テキーラなどの強いお酒が苦手なキャスト様でも無理なく楽しめます。現場の誰もが参加できる盛り上げアイテムとして、店舗全体の活気を生み出します。





ぜひこの機会に「あるちゅーる」をお試しください。





＜「あるちゅーる」動画＞

https://youtube.com/shorts/pFvStab7KPA?si=fdxCJ2gbNqoCZpyo









■会社概要

社名 ： 株式会社EPIC

代表者 ： 代表取締役 谷口 諒馬

所在地 ： 東京都新宿区西早稲田2-14-19 メゾンドルルスドゥー203

設立 ： 2019年9月

事業内容： 「あるちゅーる」製造・販売

資本金 ： 877,877円

URL ： https://alchuru.store/