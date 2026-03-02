「飲み会がもっと盛り上がる！」日本初のアルコールゼリー『あるちゅーる』が累計60万本突破！導入2,000店舗達成を記念し、3月2日より全品20％OFFの「1周年・大感謝祭」を開催
株式会社EPIC(本社：東京都、担当：谷口 諒馬)が展開する、日本初のスティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」は、2025年12月の発売から1年を迎え、この度、累計販売本数60万本および全国2,000店舗導入を突破いたしました。
発売以来、従来の「強いお酒のショット」に代わる新しい盛り上げアイテムとして、飲食店様やSNSで「とにかく美味しい」「盛り上がる」と口コミが拡散。この爆発的ヒットへの感謝を込め、2026年3月2日(月)から3月15日(日)までの期間、公式サイトにて全商品を20％OFFで提供するアニバーサリーキャンペーンを実施いたします。
■「テキーラはきつい、でも盛り上がりたい」層の救世主に
「あるちゅーる」が短期間で2,000店舗に広がった最大の理由は、その圧倒的な飲みやすさと美味しさにあります。
・ショットが苦手でも安心
アルコール度数10％～15％と適度でありながら、果汁感をアップさせアルコール独特のトゲを抑えています。テキーラなどの強いショットが苦手な方でも、デザート感覚で楽しめます。
・「とにかく美味しい」と口コミで話題
ブルーベリーやピーチなど、完熟を思わせるフルーティーな甘さと酸味にこだわり抜きました。
・最高のコミュニケーションツール
「あるちゅーる」は、お客様同士やキャスト様との会話を弾ませるツールとして開発されました。「美味しいから一緒に食べよう！」というきっかけが生まれやすく、現場での支持を集めています。
■1周年＆2,000店舗突破記念：全商品20％OFFキャンペーン概要
発売から1年強、全国へ広がった感謝を込めて、全ラインナップを特別価格で提供いたします。
内容 ： 公式オンラインストアでの全商品 20％OFF
期間 ： 2026年3月2日(月)～2026年3月15日(日)
対象商品：・定番のマスカット味(アルコール度数15％)
・爽やかなレモン味(アルコール度数15％)
・フルーティーなピーチ味(アルコール度数10％)
・最新のブルーベリー味(アルコール度数10％)
・全種試せる「4種類のアソートセット」
購入方法： 公式サイト( https://alchuru.store/ )
マスカット
レモン
ピーチ
ブルーベリー
■商品情報
商品名：あるちゅーる
特長 ：・アルコール度数15％(ピーチ・ブルーベリーは10％)。
・コラーゲンやプラセンタも配合。
＜飲食店様への3つの導入メリット＞
・コミュニケーション活性化による「手軽な客単価アップ」
キャスト様とお客様が一緒に楽しめるコミュニケーションツールとして、会話を弾ませながら自然な形で注文数を増やし、客単価の向上に貢献します。
・オペレーションの効率化と「洗浄コストの削減」
スティック型でパッケージから直接食べられるため、グラスの準備や洗浄、片付けの手間が一切かかりません。忙しい時間帯でもスタッフの業務を圧迫せず、スムーズな提供が可能です。
・お酒が苦手なスタッフも安心の「高クオリティな味わい」
果汁感を高めてアルコール特有の刺激を抑えているため、テキーラなどの強いお酒が苦手なキャスト様でも無理なく楽しめます。現場の誰もが参加できる盛り上げアイテムとして、店舗全体の活気を生み出します。
ぜひこの機会に「あるちゅーる」をお試しください。
＜「あるちゅーる」動画＞
https://youtube.com/shorts/pFvStab7KPA?si=fdxCJ2gbNqoCZpyo
■会社概要
社名 ： 株式会社EPIC
代表者 ： 代表取締役 谷口 諒馬
所在地 ： 東京都新宿区西早稲田2-14-19 メゾンドルルスドゥー203
設立 ： 2019年9月
事業内容： 「あるちゅーる」製造・販売
資本金 ： 877,877円
URL ： https://alchuru.store/