¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025¤Ë¤Æ¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á2025 ¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¤ò¼õ¾Þ
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÊCEO¡Ë¡§¶â»Ò ±Ñ¼ù¡¢°Ê²¼ ¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡¢HRÁí¸¦¡ÊProFuture³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¿ÍÅª»ñËÜ¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¸¦µæ²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á2025 ¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤È¾ðÊó³«¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Á´¼ÒÅª¤Ê¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ÎÂÎÀ©¡¢¢¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÈÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¢£¿ÍÅª»ñËÜÅê»ñ¤Î¼Â¹Ô¡¢¤¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¥¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼³«¼¨¤ÈÂÐÏÃ¤Î¸Þ¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ë¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á¡×¤ÎÉ¾²Á¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï160¼Ò¤¬É¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´ë¶È¤Ï29¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ´ÉÍý¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢´ØÏ¢»ØÉ¸¤ª¤è¤ÓÌÜÉ¸¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬Äê´üÅª¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×²£ÃÇ¤Ç¿Íºà¤ÎºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥ê¥½¡¼¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×*2¤ä¡¢ÀìÌç¥¹¥¥ë¤´¤È¤Î»ö¶ÈÉô²£ÃÇÁÈ¿¥¡Ö¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼¡×*3¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀìÌçÀ¸þ¾å¤È¼«Î§Åª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤È¾ðÊó³«¼¨¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025
https://www.hrpro.co.jp/human_capital_survey/2025/
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ2025
https://www.simplex.holdings/ir/library/integrated_report/
*1¡¡5DNA¤ÈSimplex Philosophy https://www.simplex.holdings/company/philosophy/
*2¡¡¥ê¥½¡¼¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó https://recruit.simplex.holdings/career/evaluation-growth/assign/
*3¡¡¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼ https://recruit.simplex.holdings/organization/competency/
¢£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.simplex.holdings/
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»Ò²ñ¼ÒÅù¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2021Ç¯9·î22Æü¤ËÅì¾Ú°ìÉô¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯4·î4Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Ãæ³Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯3·î¤Ë¤ÏAI´ë¶È¤ÎDeep Percept³ô¼°²ñ¼Ò¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¤ÏÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎXspear Consulting³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏÀß¤·¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢³Æ¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ãÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢ä
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¹Êó ×¢荑
TEL¡§03-3539-7370¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.simplex.holdings/contact/
¡¡¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤È¾ðÊó³«¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Á´¼ÒÅª¤Ê¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ÎÂÎÀ©¡¢¢¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÈÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¢£¿ÍÅª»ñËÜÅê»ñ¤Î¼Â¹Ô¡¢¤¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¥¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼³«¼¨¤ÈÂÐÏÃ¤Î¸Þ¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ë¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á¡×¤ÎÉ¾²Á¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï160¼Ò¤¬É¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´ë¶È¤Ï29¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ò¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ÈÀ®Ä¹°ÕÍß¤òÈ÷¤¨¤¿Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤È°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¿Íºà¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö5DNA¤ÈSimplex Philosophy¡×*1¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡¢·Ð±ÄÁØ¤Î´ØÍ¿¡¢ÀïÎ¬¤ª¤è¤Ó»ØÉ¸¤ÈÌÜÉ¸¡¢É¬Í×¤Ê¿Íºà¤Î°Ý»ý¡¦³ÍÆÀ¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ´ÉÍý¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢´ØÏ¢»ØÉ¸¤ª¤è¤ÓÌÜÉ¸¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬Äê´üÅª¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×²£ÃÇ¤Ç¿Íºà¤ÎºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥ê¥½¡¼¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×*2¤ä¡¢ÀìÌç¥¹¥¥ë¤´¤È¤Î»ö¶ÈÉô²£ÃÇÁÈ¿¥¡Ö¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼¡×*3¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀìÌçÀ¸þ¾å¤È¼«Î§Åª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤È¾ðÊó³«¼¨¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025
https://www.hrpro.co.jp/human_capital_survey/2025/
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ2025
https://www.simplex.holdings/ir/library/integrated_report/
*1¡¡5DNA¤ÈSimplex Philosophy https://www.simplex.holdings/company/philosophy/
*2¡¡¥ê¥½¡¼¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó https://recruit.simplex.holdings/career/evaluation-growth/assign/
*3¡¡¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼ https://recruit.simplex.holdings/organization/competency/
¢£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.simplex.holdings/
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»Ò²ñ¼ÒÅù¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2021Ç¯9·î22Æü¤ËÅì¾Ú°ìÉô¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯4·î4Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Ãæ³Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯3·î¤Ë¤ÏAI´ë¶È¤ÎDeep Percept³ô¼°²ñ¼Ò¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¤ÏÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎXspear Consulting³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏÀß¤·¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢³Æ¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ãÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢ä
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¹Êó ×¢荑
TEL¡§03-3539-7370¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.simplex.holdings/contact/