【参加校決定】マレーシア・ジョホールバルの人気5校が集結！「2026年春 インターナショナルスクールフェア」3/1オンライン開催
2026年2月24日
株式会社RAID
【参加校決定】マレーシア・ジョホールバルの人気5校が集結！「2026年春 インターナショナルスクールフェア」3/1オンライン開催
～現役「留学ママ」のリアルな体験談（Testimonial）と日本語通訳で、海外教育移住の“今”を公開～
マレーシア・ジョホールバルの教育・不動産コンサルティングを行う株式会社RAID（本社：東京都豊島区、代表取締役：笹井 大輔）は、現地法人JC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.と共催で、2026年3月1日（日）に「2026年春 マレーシア・ジョホールバル インターナショナルスクールフェア」をオンラインにて開催いたします。
この度、参加する主要5校が正式に決定いたしました。本フェアでは、学校公式の情報に加え、実際に子供を通わせている「留学ママ」による体験談（Testimonial）を交え、2026年度の最新教育トレンドを詳しくお伝えします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342436/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342436/images/bodyimage2】
■ 本フェアの3つの注目ポイント
1. 【参加校決定】ジョホールバルを代表する特色豊かな5校を網羅
2026年度の最新カリキュラム、学費、入学条件を一挙公開します。
Tenby International School（英国式・幅広い層に人気）
Fairview International School（IBプログラムに特化）
Forest City International School（米国式・最新の施設）
REAL International School（マレーシア最大級の教育グループ）
Sunway International School（カナダ式・大学進学に強み）
2. 現役「留学ママ」による体験談（Testimonial）と日本語通訳
各校のプレゼンテーションには、実際にその学校に子供を通わせている「母子留学ママ」が参加。
「なぜこの学校を選んだのか？」「子供の英語力はどう変化したか？」など、親目線のリアルなフィードバック（Testimonial）を直接聞くことができます。また、日本語通訳も兼ねているため、英語に不安がある方も細部まで理解可能です。
3. ジョホールバル歴12年の専門家による徹底解説
2人の娘を現地校に通わせてきた弊社代表・笹井が、豊富なサポート実績に基づき、治安・住まい・ビザといった「移住のプロ」としての視点と、「父親」としての実体験の両面から成功の秘訣を解説します。
■ 開催概要
名称： 2026年春 マレーシア・ジョホールバル インターナショナルスクールフェア
日時： 2026年3月1日（日）10:30 ～ 17:00（入退場自由・事前申込制）
形式： オンライン（Zoom等。お申込後に視聴用URLを送付）
対象： 幼稚園～高校生のお子様を持つ保護者様
参加費： 無料
詳細・お申込： https://raidsys.jp/news/international_school_fair_spring_2026/
【当日のプログラム】
10:30 - 10:50： オープニングガイダンス
「2026年、なぜジョホールバルが選ばれるのか？最新教育・移住事情を解説」
11:00 - 16:45： 各校プレゼンテーション（通訳＆保護者体験談含む）
※詳細なタイムスケジュールは近日Webサイトにて公開予定。
■ 主催者プロフィール
株式会社RAID 代表取締役 笹井 大輔（ささい だいすけ）
2014年、娘2人の教育のためにジョホールバルへ移住。現地法人JC ASSET MANAGEMENTを設立し、12年以上にわたり多数の教育移住・不動産サポートに従事。自身の経験を活かした「親目線」のアドバイスに定評がある。
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社RAID
担当：笹井（ささい）
TEL：080-1441-8870 ／ Email：ryu@raidsys.jp
URL：https://raidsys.jp/
【共催】JC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.
Email：info@property-johor.com
URL：https://property-johor.com/
