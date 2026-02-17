装い新たに新登場「真鯛入りおさかなソーセージ風」3月9日（月）より新発売

写真拡大 (全2枚)

　紀文では、昨年の春に販売を開始した「真鯛入りおさかなソーセージ」をリニューアルし、装い新たに「真鯛入りおさかなソーセージ風」として3月9日（月）より全国にて新発売いたします。

https://digitalpr.jp/table_img/2636/128322/128322_web_1.png







【商品概要】

■商品名： 真鯛入りおさかなソーセージ風

■内容量： 60g

■希望小売価格： 159円（税込）

本件に関するお問合わせ先

＜この資料に関する問い合わせ先＞

株式会社紀文食品　広報室　　

TEL：03-6847-1605　 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp

※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください