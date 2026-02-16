全国の企業、学校等で食事提供業務を行うシダックスコントラクトフードサービス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 祐輔、以下、SCF）と株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩、以下、丸井グループ）は、2026年2月19日（木）より、毎月19日の「ピンクの日（※1）」に合わせて、SCFが食事提供業務を受託する丸井グループの社員食堂11カ所（東京都、神奈川県、埼玉県、大阪府）にて、乳がんの啓発活動を目的とした「ピンクリボンメニュー」を提供します。

SCFは、2005年より長きにわたり、丸井グループの運営店舗の半数を占める11カ所の食事提供業務を担っています（※2026年2月現在）。本取り組みは、毎月19日の「ピンクの日」に合わせて実施する、両社の強みを掛け合わせたウェルネスプログラムです。社員が毎日利用する食堂を通じて、「病気の予防や早期発見の大切さを自分事として捉える機会」を創出する目的で、丸井グループが企画しました。2024年10月の「ピンクリボン月間（※2）」に、新宿マルイ本館でSCFが開発・提供した限定メニューが食堂利用者に大変好評であったことを受け、社員食堂11カ所に規模を拡大し、年間を通じて毎月提供する運びとなりました。 2026年2月に提供する「ピンクオムライス」は、鶏肉と玉ねぎをじっくり炒めて旨みを引き出したピラフを卵で包み、クリーミーな明太クリームソースをかけてあるのが特長です。ピンクの日にちなみ、見た目でも楽しみながら健康への意識を高めていただけるよう、彩り豊かに仕上げています。 SCFと丸井グループは、食を通じて乳がんの啓発、社員の健康経営を推進して参ります。※1：ピンクの日…ピンク（Pink）の響きにかけ、ピンクリボン活動の普及を目的に、毎月19日をセルフチェックの日として推奨する動きがあります※2：ピンクリボン月間…毎年10月に定めている、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝える世界的な啓発キャンペーン

「ピンクリボンメニュー」提供概要

■提供期間2026年2月19日（木）～2027年1月19日（火）※毎月19日の「ピンクの日」に提供■対象施設SCFが食事提供業務を受託運営する全国の丸井グループの社員食堂11カ所（東京都、神奈川県、埼玉県、大阪府）■企画株式会社丸井グループ■メニュー開発・提供シダックスコントラクトフードサービス株式会社■2026年2月の提供内容ピンクオムライス（販売価格：650円）※メニューおよび価格は月により変動します■提供予定食数約800食※店舗により提供食数は異なります

今後の展望について

■シダックスコントラクトフードサービスの今後の展望昨今、社員食堂や学生食堂は、日々の活力を養う場としてだけでなく、コミュニケーションを活性化させる大切な役割を担っています。SCFは、喫食率（※3）の向上や健康経営（※4）の推進など、各施設の皆様が大切にされている課題に真摯に向き合い、食事を通じたお手伝いをします。今後も、日々のランチタイムが、ご自身の健康を意識したり、心身を労わったりするきっかけとなるような食体験を創出し、皆様の健やかな毎日を一番近くで支える良きパートナーとして、温かみのある食堂運営に努めて参ります。■丸井グループの今後の展望丸井グループは、「Well-being（活力高く、いきいきすること）」と、「基盤のヘルスケア（健康であること）」をかけあわせ、「活力×基盤の健康経営」を推進しています。「基盤のヘルスケア」については、 社員一人ひとりが「健康」であることが、その先の活力の土台となると考え、社員一人ひとりの健康の維持・向上を着実に進める推進役として、各事業所に「ウェルネスリーダー」を任命し、社員の健康維持や病気予防、ヘルスリテラシー向上に向けた取り組みを行っています。今後も、社員の健康づくりは、すべての人が「しあわせ」を感じられる社会を創るための基盤となる活動として、取り組みを推進して参ります。※3：喫食率（きっしょくりつ）…食堂の利用対象者のうち、実際に食事をした人の割合。食堂の活性化を測る指標の一つ※4：健康経営…従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

会社概要

■シダックスコントラクトフードサービス株式会社本社所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー5階代表電話：050-5810-2449URL：https://shidax-fs.co.jp/代表取締役社長：堤 祐輔 1959年、東京都調布市の企業（工場）での給食事業（フードサービス事業）で創業。翌1960年に法人化。以来65年以上にわたり、全国の企業、寮、工場、アスリート施設、キャンパス（大学・高校）、技術センター・研究所など幅広い分野で食事提供業務を展開。 1974 年には、東京・新宿の高層ビル・住友ビル内において、国内初となる高層ビルカフェテリア方式の職域食堂の受託運営を実施。約1,000カ所以上に及ぶ店舗・施設において、「安心・安全」で、健康に配慮した美味しい食事の提供を行っています（2026年2月現在）。■株式会社丸井グループ 本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2 代表電話：03-3384-0101URL：https://www.0101maruigroup.co.jp/代表取締役社長：青井 浩 1931年創業。「小売」と「フィンテック」が一体となった独自のビジネスモデルを、時代の変化、お客さまの変化に合わせて進化させて参りました。「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創る」というミッションのもと、新たな価値を創出し、社会課題の解決を通じて、インパクト（社会的な変化や影響）と利益の両立を目指しています。