医薬品用ブリスター包装機の世界市場2026年、グローバル市場規模（手動式、半自動式、自動式）・分析レポートを発表
2026年2月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「医薬品用ブリスター包装機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、医薬品用ブリスター包装機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
最新の調査によると、世界の医薬品用ブリスター包装機市場規模は2024年時点で623百万米ドルと評価されています。医薬品需要の拡大や包装工程の自動化ニーズを背景に、市場は緩やかな成長を続けており、2031年には781百万米ドル規模に達すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.3パーセントと見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策動向を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と包装の特性
ブリスター包装機は、成形された空洞内に製品を収め、紙、アルミニウム、またはフィルムで密封する包装装置です。小型消費財や食品分野でも使用されますが、特に医薬品分野では錠剤やカプセルの個別包装に広く用いられています。
本レポートは、医薬品市場向けのブリスター包装機に焦点を当てており、製品の保護性、衛生性、使用時の利便性を確保する重要な装置として位置付けています。
________________________________________
医薬品市場の背景と成長要因
世界の医薬品市場は、医療需要の増加、技術革新、慢性疾患の増加を背景に拡大を続けています。医薬品製造分野への官民投資の増加や研究開発活動の活発化も、市場成長を後押ししています。
一方で、厳格な規制、高い研究開発コスト、特許切れなどの課題も存在します。さらに感染症の流行を通じて、医薬品供給体制と迅速な生産対応の重要性が再認識されており、包装工程の効率化と信頼性向上が求められています。
________________________________________
調査内容と分析手法
本レポートは、世界の医薬品用ブリスター包装機市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に調査しています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を細分化し、競争状況、需給動向、市場変化の要因を詳細に分析しています。
市場は常に変化しているため、供給と需要のバランス、競合構造、技術動向などについても多角的に検討されています。主要企業については、製品事例や2025年時点の市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と分析の特長
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格といった指標を用いて市場規模と将来予測を示しています。
地域別および国別の詳細な分析に加え、装置タイプ別、用途別の予測を行うことで、成長が期待される市場分野や重点領域を明確にしています。
________________________________________
市場成長の目的と競争要因
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握し、医薬品用ブリスター包装機市場の成長可能性を評価することです。
あわせて、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測し、市場競争に影響を与える要因を整理しています。価格、販売数量、売上高、市場シェアなどの指標を基に、各メーカーの市場内での位置付けを比較しています。
