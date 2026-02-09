¥´¥ë¥Õ¿·ºî¡ÖECCO GOLF BIOM C5(¥¨¥³ー ¥´¥ë¥Õ ¥Ð¥¤¥ª¥à ¥·ー5)¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ç¥ó¥Þー¥¯È¯¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥¶ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖECCO¡×¤«¤é¡¢¥´¥ë¥Õ¿·ºî¡ÖECCO GOLF BIOM C5 (¥¨¥³ー ¥´¥ë¥Õ ¥Ð¥¤¥ª¥à ¥·ー5)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤è¤êECCO¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎECCOÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
*Á´¹ñ¥´¥ë¥ÕÀìÌçÅ¹µÚ¤Ó¥´¥ë¥Õ¾ì¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¡¦ÂçÂô¾¦²ñ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î³×¿·µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊECCO GOLF BIOM C5¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Ê²½·Á¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê¥¢¥¹¥êー¥È¸þ¤±²÷Å¬À¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¿¦¿Íµ»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿BIOM C5¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀ¡¢°ÂÄêÀ¡¢ÄÌµ¤À¤Î¤¢¤ëËÉ¿åÊÝ¸î¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ECCO¤ÎBIOM(R) NATURAL MOTION(R)¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー*¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢C5¤Ï·ÚÎÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥Æ¥£ー¤«¤é¥°¥êー¥ó¤Þ¤Ç¤Î´°Á´¤Ê¥×¥ìー¤òµá¤á¤ë¸½Âå¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¢¤Î·Á¾õ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ¤Î¼«Á³¤ÊÎØ³Ô¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë²òË¶³ØÅª¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¤·¡¢ÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¥ïー¤È°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
* ECCO BIOM NATURAL MOTION(R)
²òË¶³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼«Á³¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢½ÀÆðÀ¡¢°ÂÄêÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿¥¾ー¥óÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎBIOM¥·¥åー¥º¤ÏÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹
ECCO¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥¶ー¤È·ÚÎÌÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ー¥É¥á¥Ã¥·¥å¤ÎÆÈ¼«ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿BIOM C5¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤¿¸½ÂåÅª¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ÊÈþ³Ø¤òÄó¶¡¡£ECCO¼«¼Ò¥¿¥Ê¥êー¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥ì¥¶ーÉôÊ¬¤Ï¼«Á³¤Ê¶¯ÅÙ¤È¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥á¥Ã¥·¥åÉôÊ¬¤Ï°ìÆüÃæÂ³¤¯²÷Å¬À¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥åー¥º¤ÏGORE-TEX Surround(R)ËÉ¿å¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÎÍÑ¤·¡¢360ÅÙ¤ÎÄÌµ¤À¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÅ·¸õ²¼¤Ç¤âÂ¤ò¥É¥é¥¤¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é´°Á´¤ÊÊÝ¸î¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ECCOÄÌµ¤¸ý¥°¥ê¥Ã¥É¤¬ÂÎ¢¤Ë¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤òÆ³¤¤Þ¤¹¡£¿·³«È¯¤ÎECCO E-TTS¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤Ï¡¢ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎÀÇ½¡¢°ÂÄêÀ¡¢Â¿Êý¸þ¤Ø¤Î¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤é¤Î³×¿·µ»½Ñ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë³Î¤«¤ÊÂ¸µ¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀ¡¢²÷Å¬À¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
ECCO FLUIDFORM(TM)¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÎÍÑ¤·¤¿BIOM C5¤Ï¡¢½ÀÆð¤ÇÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿´ðÈ×¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê·ë¹ç¤ò¼Â¸½¤·¡¢Â¤Î¼«Á³¤Ê·Á¾õ¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£²òË¶³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¹½Â¤¤¬¡¢ºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê²Õ½ê¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ê¥¿ー¥ó¡¢°ÂÄêÀ¤òÄó¶¡¡£¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥³ー¥¹¤«¤é¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê°Ü¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ECCO GOLF BIOM C5¤Ï¡¢¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¤ÈBOA(R)¥Õ¥£¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ÀºÌ©¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢³Ú¤ÊÄ´ÀáÀ¡¢°ìÆüÃæÂ³¤¯²÷Å¬À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£BOA(R)¥â¥Ç¥ë¤ÏÈùÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤È³Î¼Â¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê³×¿·À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ECCO GOLF¤Î¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥È¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥ª¥ìー¥»¥ó¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥é¥¤¡¢¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥Ó¥çー¥ó¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ëー¥¤¥¨¥ó¡¢¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¡¢¥ê¥ó¡¦¥·ー¥æー¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¤é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ECCO GOLF¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ú https://jp.ecco.com/campaigns/ecco-golf-shoes ¡Û¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ECCO GOLF BIOM C5 ¤´¾Ò²ð
https://jp.ecco.com/campaigns/ecco-golf-shoes-c5
¢§ECCO¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://jp.ecco.com/
¢£ECCO GOLF BIOM C5(¥¨¥³ー ¥´¥ë¥Õ ¥Ð¥¤¥ª¥à ¥·ー5)
¡¦¿·³«È¯ Ä¶¿½Ì¥Ë¥Ã¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë
MENS
¥µ¥¤¥º¡§39-47
²Á³Ê¡§42,900±ß(ÀÇ¹þ)
GORE-TEX SURROUND(R)
BIOM(R) NATURAL MOTION(R)ÅëºÜ
¥«¥éー¡§STEEL/STEEL
GOLF BIOM C5
WHITE/CONCRETE
GOLF BIOM C5
WILD DOVE/WILD DOVE
GOLF BIOM C5
WHITE/AIR
GOLF BIOM C5
¡¦BOA(R)¥Õ¥£¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¥â¥Ç¥ë
²Á³Ê¡§49,500±ß(ÀÇ¹þ)
GORE-TEX SURROUND(R)
BIOM(R) NATURAL MOTION(R)ÅëºÜ
¥«¥éー¡§WHITE/WHITE
GOLF BIOM C5 BOA
BLACK/MAGNET
GOLF BIOM C5 BOA
WHITE/BAYGREEN
GOLF BIOM C5 BOA
WHITE/FEDERAL BLUE
GOLF BIOM C5 BOA
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ECCO(ÏÂÊ¸É½µ¡§¥¨¥³ー)
¥¨¥³ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¡§0120-974-010
https://jp.ecco.com/