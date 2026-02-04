早稲田大学国際文学館（村上春樹ライブラリー）クラウドファンディング

寄付総額900万円超を達成し終了 文学とジャズで世界をつなぐ－女性ジャズフェスティバル開催へ



詳細は早稲田大学HPをご覧ください。

早稲田大学国際文学館（館長: 麻生 享志 (国際学術院教授)）は、2025年11月10日より開始したクラウドファンディングプロジェクト「文学とジャズで世界をつなぐ－村上春樹ライブラリーの挑戦にご支援を」について、912万1千円のご支援をいただきプロジェクトを終了しましたことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、開始5日目で第一目標の400万円、開始39日目で第二目標であった700万円に到達し、最終的には第一目標額の228%ものご支援をいただきました。この結果、本プロジェクトの目標であった「女性ジャズフェスティバル」のコンサート&トークイベント、企画展示、国際学術シンポジウム、ブッククラブの開催費用に必要な資金の調達を実現することができました。また、第二目標達成後にいただいたご支援については、2026年度の当館企画展・イベントの運営資金の一部として、大切に活用させていただきます。

■支援者の声（抜粋）

・「いつもありがとうございます。ずっと居心地の良い空間を保ってくださっているスタッフの皆さんに感謝しています」

・「国際文学館がいつまでも皆に開かれた出会いの場所でありますように。応援しています！」

・「早稲田にジャズ、ますますの盛り上がりを期待してます！」

・「在学中の娘が『学校でお母さんが好きな人のライブがあるよ』と教えてくれました。娘には小さい頃から大西さんのCDを聴かせていました。大西さんの演奏を娘と楽しめる日が来るとは！楽しみにしています」

・「素敵なライブラリーと様々な面白い企画、今後も発展を願っています。良い空間をありがとうございます」

■プロジェクト達成結果

・プロジェクト名：文学とジャズで世界をつなぐ－村上春樹ライブラリーの挑戦にご支援を

・実施期間：2025年11月10日（月）10時 - 2026年1月31日（土）23時（83日間）

・達成金額：9,121,000円

・支援者数：のべ440人

・資金使途：「女性ジャズフェスティバル」の運営資金をはじめとした、今後予定しているイベントや企画展示の運営資金

・早稲田大学国際文学館HP：https://www.waseda.jp/culture/wihl/news/11845

「物語を拓こう、心を語ろう」​​

早稲田大学国際文学館（村上春樹ライブラリー）





早稲田大学国際文学館（通称：村上春樹ライブラリー、英語名：The Waseda International House of Literature）は、作家・村上春樹氏が所蔵する貴重な資料の寄贈・寄託を契機に誕生した、これまでにない新しいタイプの図書館です。

これらの貴重な資料を適切に整理・保存し、広く公開することで、世界中の村上春樹作品の読者や、国際文学・翻訳文学の研究者が自由にアクセスできる環境を整え、「村上春樹文学」「国際文学」「翻訳文学」の三つの分野にわたる研究活動を推進しています。村上春樹文学を起点としながら、国際的な文学研究と文化交流の拠点となることを目指しています。

一方で、本館の大きな特徴は、従来の図書館や文学館にはない多彩な活動にあります。作家・評論家によるトークイベントや朗読会、芸術家・音楽家によるパフォーマンス、企画展示など、文学という「場」を通じて、多様な価値観や文化が交わるイベントを積極的に展開しています。こうした活動の理念の根底には、村上氏が本館の構想発表時に語った「この場所が、文学や文化の風通しの良い国際的交流・交換の場になってほしい」という思いがあります。なかでも、村上氏発案による 「Authors Alive！～作家に会おう～」や音楽イベント「キャンパス・ライブ」は、多くの参加者を迎え、いまや本館の中核的なプログラムとして定着しています。

​早稲田大学国際文学館（村上春樹ライブラリー）の想いと課題​

早稲田大学国際文学館（村上春樹ライブラリー）では、これまで多彩なトークイベントや文化交流の機会となるイベントの多くを無償で開催してきました。また、企画展示についても入場料等はいただいておりません。​そこには、文学や音楽を愛する方々はもちろん、学生や地域の方々にも本物の芸術に触れ、楽しんでいただきたいという想いがあります。

​​一方で、これらの取り組みは大学の予算によってではなく、すべて寄付によって賄われています。大学の予算は本学学生の学費によるものであり、教育・研究に使われるべきものである、という考えがあるためです。​ ​​これまでも「村上春樹ライブラリー募金」と称して2期にわたる募集を行い、​​約2,700名の方から多く​​のご支援を賜ることができました。

​​ しかし、現在の規模・頻度を維持したまま、今後も同等のイベントや企画展をお届けしていくには年間約3,000万円の資金が必要であり、継続的なご支援が​必要です。私たちの課題をより広く知っていただき、ご賛同いただきたい。そんな想いで今回のクラウドファンディングに至りました。​





「自由を奏で、世界を描く」​​

女性ジャズフェスティバルについて

2026年4月にかけて、早稲田大学国際文学館（村上春樹ライブラリー）は「女性ジャズフェスティバル」を開催します。このイベントは、音楽、とりわけジャズの世界における女性表現者たちの歴史と現在に光を当て、女性の権利や自由な表現とは何かを、ともに考える機会にしたいという想いに基づいたものです。村上作品にもたびたび登場するジャズという文化を手がかりに、文学と音楽が交差する空間を生み出し、社会的な問いを投げかける企画として展開します。









【女性ジャズフェスティバル Women in Jazz Festival】

​​■コンサート&トーク「大西順子×ヤマザキマリー自由を奏で、世界を描く」

開催日時：2026年3月3日（火）18:30-20:00

開催場所：早稲田大学 大隈記念講堂 大講堂

​​■展示「黒人女性の文学とジャズ展―ブラック・フェミニズムをたどる」

会期：～2026年4月19日(日)

場所：早稲田大学国際文学館 2階展示室

（終了イベント）

​​■国際学術シンポジウム「音楽×ジェンダー平等 女性奏者の創造と挑戦―ブルース、ジャズ、ポピュラー音楽まで」​​

登壇者： 永冨真梨（関西大学准教授）、ウェルズ恵子（立命館大学特別任用教授）、マリー・ビュスカート（パンテオン・ソルボンヌ大学教授）、佐久間由梨（早稲田大学教授／国際文学館副館長）

開催日時：2025年11月29日（土）14:30-16:40

開催場所：早稲田大学早稲田キャンパス3号館401教室

開催レポート：https://www.waseda.jp/inst/wihl-annex/news/2943

■ブッククラブ 中川ヨウ「音楽と生きて―時代・ジェンダーの動きと共に」​

開催日時：12月1日（月）18:30－20:00

開催場所：早稲田大学国際文学館（村上春樹ライブラリー）地下１階

開催レポート：https://www.waseda.jp/inst/wihl-annex/news/3180

2026年3月3日に早稲田大学大隈記念講堂で開催予定の「大西順子×ヤマザキマリ ―自由を奏で、世界を描く」は、世界的ジャズピアニストである大西順子さんによるソロピアノ演奏と、漫画家・文筆家のヤマザキマリさんとの対談からなるコンサート＆トークイベントとなっており、「女性ジャズフェスティバル」のメイン企画と位置づけている最大規模のイベントです。クラウドファンディングの返礼として当イベントへのご招待席を設け、また、学生が本物の文化芸術に触れる貴重な機会であることから、大学生・高校生・専門学生を対象とした学生席を設け、無料招待といたします。