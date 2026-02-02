こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2/8衆院選に合わせ、一風堂全店で「センキョ割」実施！
「投票済証明書」提示で3日間「替玉」か「玉子」が無料に！
投票率の向上や、幅広い世代の積極的な社会参加を後押しします
株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根 智之）傘下の株式会社力の源カンパニーが運営する博多発祥の世界に展開するラーメン店「一風堂」は、2026年2月8日（日）に投開票される「第51回衆議院議員総選挙」に合わせ、2月7日（土）〜2月9日（月）の3日間、国内で営業中の「一風堂」および「一風堂KAY」、フードコート業態店の「IPPUDO RAMEN EXPRESS」「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」全店において「センキョ割」を実施いたします。期間中、店舗にてラーメンをご注文のうえ「投票済証明書」をご提示いただいたお客様を対象に、「替玉一玉」もしくは「半熟玉子一個」のいずれかを無料でご提供いたします。当特典は、3日間何度でもご利用いただけます。（1回のご来店につき1品まで）
一風堂では「センキョ割」を2016年7月の「第24回参議院議員通常選挙」実施時から国政選挙（衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙）が行われるごとに実施しており、今回で8度目となります。回を追うごとに「恒例のキャンペーン」と話題にしていただくことが増え、お客様からは「初めて政治を考えるきっかけになった」や「選挙に行ったら一風堂でラーメン食べるのが我が家の恒例行事」などのお言葉を多数いただいています。一風堂は「センキョ割」を通して、共に社会をより良くしたいと願う方々を応援します。そして、一風堂はこれからも「世の中を元気にする存在であり続けたい」「食を通して世界中に『笑顔』と『ありがとう』を届けたい」という想いのもと、様々な取り組みに挑戦してまいります。
株式会社力の源ホールディングスについて
本件に関するお問合わせ先
株式会社力の源（チカラノモト）ホールディングス
広報Mail: pr@chikaranomoto.com
関連リンク
一風堂サイト
https://www.ippudo.com/news/
一風堂「センキョ割」詳細
https://www.ippudo.com/news/2602_senkyowari
替玉 イメージ
半熟玉子 イメージ
一風堂「センキョ割」実施概要
「センキョ割」とは
選挙の際に投票所で受け取ることのできる「投票済証明書」を提示することで割引や特典などのサービスを受けられるというものです。選挙をより身近なものにするための取り組みとして、飲食店や小売店、商店街等多くの企業、団体、店舗が選挙の投票日に合わせて実施しています。（主催：一般社団法人選挙割協会、センキョ割学生実施委員会）
株式会社力の源ホールディングスについて
ラーメン店「一風堂」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、商品開発に関するコンサルティング、食品工場の運営、など食全般にまつわる事業を行うグループです。グループ全体で計308店舗（国内167店舗、海外141店舗）を展開しています（国内：2025年9月末、海外：2025年6月末現在）。「一風堂」は、1985年に福岡の大名で創業し、現在世界16ヵ国・地域に展開。臭みが無くなめらかな豚骨スープと、歯切れの良い細麺の豚骨ラーメンで人気を博しています。子どもたちに食べる喜びを伝える料理体験教室「Child Kitchen」を実施するなど、食育活動にも取り組んできました。キッチンカーを用いた日本各地での「子ども食堂」参加に加え、環境負荷の少ない100%植物由来のラーメンを開発するなど、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動しています。
