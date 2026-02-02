2/8衆院選に合わせ、一風堂全店で「センキョ割」実施！

「投票済証明書」提示で3日間「替玉」か「玉子」が無料に！投票率の向上や、幅広い世代の積極的な社会参加を後押しします





有効期間：2026年2月7日（土）〜2月9日（月）各店ラストオーダー時間まで



実施内容：対象店舗にてラーメンをご注文のうえ「第51回衆議院議員



※「小玉」（小さ目の替玉）も対象となります。



※サービスの詳細につきましては当社HPをご確認ください。



対象店舗：国内で営業中の「一風堂」「一風堂KAY」「IPPUDO RAMEN EXPRESS」「RAMEN EXPRESS



※一部休業中の店舗や営業時間を変更している店舗がございます。公式HPで最新の営業状況をご確認のうえご来店ください。



※「TOKYO豚骨BASE made by 一風堂」は対象外となります。



▼実施内容に変更のある場合は下記ページにて情報を更新いたします。



「センキョ割」とは

選挙の際に投票所で受け取ることのできる「投票済証明書」を提示することで割引や特典などのサービスを受けられるというものです。選挙をより身近なものにするための取り組みとして、飲食店や小売店、商店街等多くの企業、団体、店舗が選挙の投票日に合わせて実施しています。（主催：一般社団法人選挙割協会、センキョ割学生実施委員会）





株式会社力の源ホールディングスについて





会社名 株式会社力の源（読み：ちからのもと）ホールディングス （東証プライム 証券コード：3561）



所在地 〒810-0041



設立 1986年



代表者 代表取締役社長 山根 智之



ラーメン店「一風堂」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、商品開発に関するコンサルティング、食品工場の運営、など食全般にまつわる事業を行うグループです。グループ全体で計308店舗（国内167店舗、海外141店舗）を展開しています（国内：2025年9月末、海外：2025年6月末現在）。「一風堂」は、1985年に福岡の大名で創業し、現在世界16ヵ国・地域に展開。臭みが無くなめらかな豚骨スープと、歯切れの良い細麺の豚骨ラーメンで人気を博しています。子どもたちに食べる喜びを伝える料理体験教室「Child Kitchen」を実施するなど、 食育 活動にも取り組んできました。キッチンカーを用いた日本各地での「子ども食堂」参加に加え、環境負荷の少ない100%植物由来のラーメンを開発するなど、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動しています。

本件に関するお問合わせ先株式会社力の源（チカラノモト）ホールディングス広報Mail: pr@chikaranomoto.com関連リンク一風堂サイトhttps://www.ippudo.com/news/一風堂「センキョ割」詳細https://www.ippudo.com/news/2602_senkyowari