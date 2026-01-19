株式会社オレンジページ（東京都港区）は、SNS総フォロワー数130万人超え、絶大な支持を受ける料理家・管理栄養士の長谷川あかりさんの最新レシピ集『長谷川あかりの「あたらしい」きほんの料理』を1月26日（月）に刊行します。セオリーに縛られない、作る人の意欲をかきたてるレシピが、「あかり、信じてるぞ」のフレーズとともにXでたびたび話題となる長谷川さん。最新刊では、から揚げ、肉じゃが、ハンバーグ、しょうが焼きなど、定番メニューをアップデート！ 自由で作りやすい、誰でもおいしくできる……今、最注目の料理家が令和に贈る、新たな「きほんの料理」です。

本書では、ストレスなく作れて、くり返し食べたくなる、あかり流「定番」レシピを76点紹介。表紙の「から揚げ」は、味つけがしょうゆか塩こしょうだけ。卵も使わず、少なめの油でコールドスタートと、材料と工程が究極にシンプル！ 焼かない「豚のしょうが焼き」、ご飯に合う「クリームシチュー」、水きり不要の「白あえ」、梅干し入りの「ラタトゥイユ」、ゆるめの肉だねでじかにパン粉がつけられる「メンチカツ」など、一品一品に様々な工夫と驚きが詰まっています。ふだん料理をしない人も、日々の料理に疲れた人も、「これなら作れる！」と、料理に前向きになれる一冊です。

たっぷりの玉ねぎとしょうが、豚肉を重ねて調味料をふり、蒸すだけの焼かない「豚のしょうが焼き」

香味野菜たっぷりの和風仕上げで、ご飯に合う「クリームシチュー」

つぶした豆腐の水分を粉チーズに吸わせて、水きり不要の「白あえ」

梅干し入りで酸味とうまみがアップ！ 軽くてパクパクいける「ラタトゥイユ」

袋の中で混ぜたゆるめの肉だねをパン粉の上に絞り出すから、小麦粉も卵も不要、手もあまり汚れない、超簡単「メンチカツ」

■収録内容

PART1 minimal 材料や調味料が少ないからやる気がおきる鶏のから揚げ、肉野菜炒め、肉じゃが、春巻き、トマトソースパスタ ほかPART2 light 軽い味わいだから、くり返し作りたくなるクリームシチュー、麻婆豆腐、チキンカレー、豚の角煮、豚のしょうが焼き、アクアパッツァ、青椒肉絲 ほかPART3 shortcut 面倒なことを省いても、満足度は変わらないハンバーグ、餃子、ビビンバ、メンチカツ、混ぜずし、チキングラタン ほかPART4 plus α コレを入れたらもっと好きな味になった鶏の照り焼き、ハヤシライス、ラタトゥイユ、卵サンド、鶏つくねPART5 change 発想を変えてみると、料理は案外うまくいくオムレツ、白あえ、棒棒鶏、豚肉の冷しゃぶ、チキンソテーCOLUMN（オムライス、そうめん、炊き込みご飯、豚汁）／調理道具／調味料／常備品

料理家、管理栄養士。作る人に負担が少なく、食べると心も体も癒やされるレシピが、SNS・雑誌・テレビなどで絶大な支持を集める。#限界丁寧ごはん を発信しつづけるXのフォロワー数は90万人超。シンプルで豊かなライフスタイルやファッションも注目され、パーソナルムック『長谷川あかり DAILY RECIPE』（扶桑社）も人気。雑誌『オレンジページ』およびオレンジページnetでは2024年から連載「長谷川あかりのあたらしいきほんの料理」をスタート。X：https://x.com/akari_hasegawaInstagram：https://www.instagram.com/akari_hasegawa0105

『自由で作りやすい、誰でもおいしくできる。長谷川あかりの「あたらしい」きほんの料理』

2026年1月26日（月）刊行定価1,760円（税込） B5変型判、アジロ綴じ、164ページhttps://www.orangepage.net/books/2000

●本書は2024年～2025年刊行の雑誌『オレンジページ』、オレンジページnet連載「長谷川あかりのあたらしいきほんの料理」より記事を抜粋し、加筆・修正して新たな記事を加え、再編集したものです。

