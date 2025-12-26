株式会社Simplee(シンプリー)は、プレミアムベビーシッターサービスを、北海道・ニセコエリアにて提供開始いたしました。





ホテル客室等で提供する完全プライベート型の託児を通じて、国内外のファミリー層に上質な滞在体験を提供します。

世界的リゾート・ニセコで求められる「最高水準の個別ケア」





ニセコは、ウィンターシーズンを中心に世界中から注目を集める国際的リゾートエリアです。

近年では長期滞在型のファミリー層も増加し、「大人が安心して自分の時間を過ごせること」「子ども一人ひとりに合わせた質の高いケア」が、滞在満足度を左右する重要な要素となっています。

シンプリーは、こうしたニーズに応えるため、集団保育ではなく、1家庭ごとに提供する完全プライベート託児をニセコで展開します。日本人ならではのきめ細やかな配慮と、国際基準を意識したサービス設計を両立させることで、国内外の保護者が安心して利用できる環境を整えています。

また、英語をはじめとした多言語対応が可能なシッター体制を整えており、海外から訪れるご家族にもスムーズなコミュニケーションを提供しています。

「最高峰のプレミアムシッター」による、ホテル客室での託児







シンプリーの最大の特長は、厳選されたプレミアムシッターによる個別ケアです。

採用・研修基準をクリアしたシッターのみが担当し、お子さまの年齢・性格・生活リズムに合わせた柔軟な対応を行います。

託児は主に、宿泊先のホテル客室やコンドミニアム内で実施します。



また、完全プライベートな託児の中で、折り紙やけん玉など、日本ならではの文化に触れる遊びを取り入れることも可能です。

単なる体験提供ではなく、お子さまの興味や集中力に合わせて無理なく取り入れることで、遊びの延長として自然に日本文化に親しめる時間を設計しています。

独自のCaaS（Childcare as a Service）システムによる高品質な運営

シンプリーは、単なるベビーシッター派遣にとどまらず、独自のCaaS（Childcare as a Service）システムを基盤とした運営を行っています。



予約管理、シッターのアサイン、当日のオペレーションまでを一元管理することで、安定した品質とスムーズなサービス提供を実現しています。

▼ニセコのご予約はこちら

https://simplee.jp/niseco/ja

今後の展開について





シンプリーは、ニセコでの展開を皮切りに、国内外のリゾート地や都市部においても、プレミアムなプライベート託児サービスの展開を進めていく予定です。

「子育てを理由に、体験や選択肢を諦めない社会」の実現に向け、これからも高品質なChildcare as a Serviceを提供してまいります。

サービスのご利用・提携に関するお問い合わせ

Simplee（シンプリー）では、ニセコ滞在をより豊かにしたい個人のお客様、およびゲスト満足度を高めたい法人様からのご連絡を随時受け付けております。

1. 個人のお客様（ご予約・ご相談）

「スキーの合間の数時間だけ」「ディナーの間だけ」といった、リゾート滞在ならではの柔軟な託児ニーズにお応えします。

・ニセコエリア予約ページ： https://simplee.jp/niseco/ja

・その他のエリア予約：https://simplee.jp/hotel/ja

2. 宿泊施設・不動産管理会社様（法人連携のご提案）

「ゲストの託児ニーズに応えきれていない」「富裕層向けに独自の付加価値を付けたい」とお考えのパートナー様を募集しております。連携内容： コンシェルジュ優先枠の確保、宿泊プランへの組み込み、CaaSシステムによるオペレーション連携など。

3.お問い合わせ

詳細資料の送付や対面でのご説明も承っております。本リリース末尾の広報窓口までお気軽にご連絡ください。

■ 会社概要





会社名：株式会社Simplee

事業内容：プレミアムベビーシッター／Childcare as a Service

URL：https://simplee.jp/