こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【教育分野における社会的課題の解決に貢献】学校法人金沢工業大学は、独立行政法人日本学生支援機構が発行する「ソーシャルボンド」に投資しました。
学校法人金沢工業大学（理事長 田向 純）は、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）が発行する「ソーシャルボンド」（第81回日本学生支援債券）への投資を実施しましたのでお知らせいたします。
ソーシャルボンドとは
ソーシャルボンドは、社会的課題の解決に資するプロジェクト（ソーシャルプロジェクト）の資金調達を目的として発行される債券であり、ESG投資の対象となります。
詳細はJASSO公式サイトをご参照ください。
https://www.jasso.go.jp/about/ir/saiken/siryo.html
投資の目的と意義
本債券の発行による調達資金は、JASSOが担う奨学金事業のうち、貸与奨学金の財源として活用されます。奨学金事業は、日本国憲法第26条や教育基本法第4条に定められる「教育の機会均等」、さらに国連の持続可能な開発目標（SDGs）の目標4「すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する。」の達成に資するものです。
学校法人金沢工業大学は、こうした取り組みを通じて、教育分野における社会的課題の解決に貢献し、社会的責任を果たしてまいります。
本債券の概要
銘柄：第８１回日本学生支援債券
年限：２年
発行額：300億円
発行日：令和７年11月７日
※ESG
ESGとは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の英語の頭文字を合わせた言葉。「ESG投資」とはこれらの要素を重視・選別して行う投資のこと。
▼本件に関する問い合わせ先
金沢工業大学 広報課
住所：石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-246-4784
FAX：076-248-7318
メール：koho@kanazawa-it.ac.jp
