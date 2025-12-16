2025～2031年に年平均6.7％成長が見込まれる中性ホウケイ酸ガラス管市場――高齢化と規制強化が生む高機能包装材の成長機会
中性ホウケイ酸ガラス管は、医薬分野において不可欠な包装材料であるが、その技術的要求は高く、生産の難易度も大きい。5.0中性硼硅ガラスは化学的に最も安定したガラスであり、剥離しにくく、遮光性や耐凍性にも優れているため、医薬用途に特に適している。特定の医薬品については、5.0ガラスによる包装が薬品の品質および保存期間の確保に不可欠である。
中性ホウケイ酸ガラスの平均線膨張係数はα＝（4～5）×10（-6）/℃（20～300℃）であり、「5.0ガラス」とも略称される。1889年にドイツのショット社がこのガラスを発明・製造開始し、当時は「Fiolax（フィオラックス）」と命名された。その成分は SiO2 66%、B2O3 7%、Al2O3 10%、CaO 6%、Na2O 8%、K2O 3%であり、現代の B2O3含有量に基づく分類基準によれば、初期の Fiolax は低硼硅ガラスに相当する。
1943年には、アメリカの Kimble 社が B2O3 含有量が 8%以上の中性ホウケイ酸ガラスを開発し、その後、ドイツや日本などの国々でもこの種の中硼硅ガラスの生産が始まった。こうしたガラスは、その優れた素材特性と性能、特に卓越した化学的安定性により、医薬品包装分野において広く使用されている。
中性ホウケイ酸ガラス管は、その優れた化学的安定性、耐熱性、耐薬品性により、医薬品包装分野において不可欠な材料である。このガラスは特に高品質な注射剤やバイアル、アンプルの容器に適しており、薬剤との反応や剥離のリスクを最小限に抑えることができる。これにより、製薬企業はより長期的かつ安全な製品保存が可能となり、品質管理の観点からも非常に有利である。また、5.0中性ホウケイ酸ガラスは、現在の薬事規制に適合する数少ない素材の一つであり、国際的にも信頼性が高い。
市場の成長を支える主な要因としては、まず医薬品分野における高機能包装材の需要拡大が挙げられる。特に高齢化の進行や慢性疾患患者の増加により、注射剤の使用頻度が増えつつあり、それに伴い高性能で信頼性の高いガラス容器のニーズが高まっている。また、各国で医薬品の品質規制が強化されている背景もあり、中性ホウケイ酸ガラスのように安定性の高い素材へのシフトが加速している。加えて、環境負荷が少なくリサイクル可能な素材としても注目され、サステナブルな製造体制への移行を目指す企業にも支持されている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界中性ホウケイ酸ガラス管市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/56383/neutral-borosilicate-glass-tube）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.7%で、2031年までにグローバル中性ホウケイ酸ガラス管市場規模は11.23億米ドルに達すると予測されている。
図. 中性ホウケイ酸ガラス管世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337092&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337092&id=bodyimage2】
図. 世界の中性ホウケイ酸ガラス管市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、中性ホウケイ酸ガラス管の世界的な主要製造業者には、SCHOTT、Corning、NEG、Nipro、Cangzhou Sixing Glass Co., Ltd.、CSG Jhenghor Co., Ltd.、Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.、Kibing Group Co., Ltd.、Neubor Glass S.r.l.、Chengdu Jingu Pharmaceutical Packaging Co., Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約93.0%の市場シェアを持っていた。
