【銀座 蔦屋書店】鈴木雅明の個展「照らす光 広がる陰」を12月20日（土）より開催。「夜景」をテーマに光と陰の関係性を描く。
銀座 蔦屋書店（東京都 中央区 GINZA SIX 6F）では、鈴木雅明の個展「照らす光 広がる陰」を2025年12月20日（土）〜2026年1月14日（水）の期間に店内FOAM CONTEMPORARYにて開催します。
概要
鈴木雅明は愛知を拠点に、都市や郊外の「夜景」を描いたシリーズや、暗室で限られた光源に照らされた机上の針金や球体といった静物を描いた「机上の光」シリーズなどを手掛ける作家です。鈴木の作品には一貫して「人工の光」が登場し、その光がどこか懐かしさを感じさせるようでもあります。また、光を単なる視覚的現象にとどめず、ひとつの概念として捉え直し、それを取り巻く環境や意味を模索しています。さまざまな変遷を辿りながら20年以上描き続けてきた「夜景」シリーズ。近年は特に「見えない」ものにフォーカスを当て、デフォルメ、筆のタッチ、構図、視点などをより多角的に意識して描いています。
本展は「照らす光 広がる陰」と題し、風景の中の動き、気配、匂い、音などを捉えた新作を展示します。光に照らされることによって生じる「見える」という現象と、記憶や気配といった「見えない（目で捉えきれない）」ものとの関係を探ります。
アーティストステートメント
ビルのすき間から国道の車の往来を横目に路地に入る
公園を通り過ぎた先の喫茶店はまだそこにあるだろうか
冬の日、母の自転車に乗せられて行った病院
風を切る冷たさと座席の振動
友人の住むマンションのエントランスには大きな観葉植物があった
葉は茶色くなっているが決して枯れてはいない
彼は今元気にしているか
作品制作を通して日常風景が記憶や感情と結びつき、実際とは異なる風景やイメージを喚起させることに興味を持っている
目の前にある風景から固有性を取り去り、余白を作るように描く
目に映らない動き、気配、匂い、音を捉えようとしている
夜の街を照らす光はスポットライトのように見る者を誘い込み、陰はどこまでも広がっている
合理的に形成されていく都市生活の中で残り香のように漂う個人的な記憶
忘れていた小さな出来事は自分自身の新たな起点となるのかもしれない
鈴木 雅明
販売について
展示作品は、12月20日（土）11：00より会場にてエントリー制の抽選販売を行います。
※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
プロフィール
鈴木雅明／Masaaki Suzuki
1981年 愛知県生まれ
2004年 名古屋造形芸術大学洋画コース卒業
2008年 愛知県立芸術大学大学院美術研究科油画専攻修了
近年の主な個展に、「Follow the Reflections」（TEZUKAYAMA GALLERY／大阪／2024）、「Step into the Dark」(BEAK585 GALLERY／大阪／2023）、「Artificial Light」（ギャラリーヴァルール／愛知／2022）、「都市の光／机上の光」（神戸元町 歩歩琳堂画廊／兵庫／2022）、「机上の光」（ガレリアフィナルテ／愛知／2020）など。主なグループ展に、「はるひ絵画公募展アーカイブ1999―2021 絵描きとともに」（清須市はるひ美術館／愛知／2025」、「Under Current 伏流」（宝龍美術館／上海／2022）、軌をたどる ー5人の画家たちの「あれから」（清須市はるひ美術館／愛知／2022）など。
展示詳細
鈴木雅明 個展「照らす光 広がる陰」
会期｜2025年12月20日（土）〜2026年1月14日（水）
時間｜11：00〜19：00 ※12月31日（水）、最終日1月14日（水）は18：00閉場
定休日｜月曜日 ※1月12日（月・祝）も休み
会場｜銀座 蔦屋書店 FOAM CONTEMPORARY
主催｜銀座 蔦屋書店
協力｜TEZUKAYAMA GALLERY, Osaka
入場｜無料
お問い合わせ｜info.ginza@ccc.co.jp
〈年末年始の営業について〉
2025年12月31日（水）：18：00まで
2026年1月1日（木）、2日（金）：GINZA SIX 休館
FOAM CONTEMPORARY
柔軟な企画内容をイメージする〈液体（LIQUID）〉と、従来のホワイトキューブとしての設備を完備した空間〈個体（SOLID）〉を掛け合わせ、中間的な様態“FOAM”という名のもと、⽇本のアートシーンを多⾓的に映し出す表現空間。
時代のアクチュアリティーに寄り添いながら、ライフサイクルを超えたところにあるアートの価値や醍醐味を探求、醸成する表現空間として、キャリアや年齢を問わず注⽬すべき様々なアーティストを紹介していきます。
銀座 蔦屋書店
本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。
住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F
営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。
ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/
Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
HP｜https://www.ccc-artlab.jp/
Instagram｜https://www.instagram.com/ccc_art_lab
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
《Light》oil on canvas , 803×1,000mm , 2025
