µþµÞÈ¯¡ª¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤»º¸å¥±¥¢¡Û¼Â¾Ú¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¡¤¤Ä¤é¤¤»þ¤ËÍê¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤ ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¤¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒJosan-she's¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅÏî´°¦»Ò¡¤°Ê²¼ ¥¸¥ç¥µ¥ó¥·¡¼¥º¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¤2026Ç¯£±·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á£±·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¤µþµÞ EX¥¤¥ó µþµÞ³÷ÅÄ±ØÁ°¤Ë¤Æ¡¤¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤»º¸å¥±¥¢»ö¶È¡Ö¥è¥ê¥É¥³¥í¡£¡×¤Î¼Â¾Ú¡Ê°Ê²¼ ËÜ¼Â¾Ú¡Ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¤¡Ö»º¸å¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÍê¤ì¤ë¡¤¡È¤¼¤¤¤¿¤¯¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡É¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤»º¸å¥±¥¢¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½õ»º»Õ¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¤»º¸å¤ÎÊì»Ò¤ª¤è¤Ó²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¡¤Â÷»ù¤ä¼øÆý¡¦°é»ù¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»º¸å¤ËÈèÏ«¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ëÊì¿Æ¤äÉã¿Æ¤¬¡ÖÃ¯¤«¤ËÍê¤ì¤¿¤é¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë°Â¿´¤·¤ÆµÙÂ©¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¤¿´¿È²óÉü¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¤»º¸å¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê£±¡¡ÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëÎÁ¶â¥×¥é¥ó
¡¡¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤ä°é»ùÁêÃÌ¡¤¼øÆý»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¤£³¤Ä¤ÎÂ÷»ù¥×¥é¥ó¤ä¿©»öÅù¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤ÍøÍÑ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎÍ½»»¤äÉ¬Í×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Í½Ìó¤äÍøÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¤¤è¤ê¿È¶á¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤»º¸å¥±¥¢¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê£²¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë»º¸å¥±¥¢ÀìÍÑ¥Õ¥í¥¢¤òÅ¸³«
¡¡»º¸å¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¤¹Ô¤¤ä¤¹¤¯¡¤¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¤µþµÞ³÷ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ£³Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÖµþµÞ EX¥¤¥ó µþµÞ³÷ÅÄ±ØÁ°¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»º¸å¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀìÍÑ¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Æ¡¤Ìó26Ö¤Î¥À¥Ö¥ë¥ë¡¼¥à¤Ë¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê£³¡¡¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë°Â¿´¤ÎÂ÷»ù¡õ¥±¥¢
¡¡»º¸å¥±¥¢¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥µ¥ó¥·¡¼¥º¤Î½õ»º»Õ¡¤´Ç¸î»Õ¡¤ÊÝ°é»Î¤¬¾ï»þ£²Ì¾ÂÎÀ©¡ÊÌë´Ö¤Ï£³Ì¾¡Ë¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÍÂ¤«¤ê¤ä¼øÆý¡¦°é»ùÁêÃÌÅù¤Î»º¸å¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¤ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¥¢¥¤¥Ç¥¢µ¯ÅÀ¤Î¿·µ¬»ö¶È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖICHIRYU¡Ê°ìÎ³¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¤¡ÖµþµÞ¥°¥ë¡¼¥×»Ò°é¤Æ±þ±çÊý¿Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¤º£¸å¤â»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤Î¶¦´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¤°Â¿´¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¶¦¤Ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë±èÀþ¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÇØ¡¡·Ê
¡¡½Ð»º¸å¤Î¡Ö¸É°é¤Æ¡×¤ä¡¤¡Ö»º¸å¤¦¤Ä¡×¤ÎÈ¯¾É¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ï¡¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉÔÂ¤ä¡¤´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÅª¤ÊÉÔ°ÂÄê¤Ê¤É¡¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤ä´Ä¶¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¤¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¤Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ·¿¤Î»º¸å¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤¤°ìÊý¡¤µÒ¼¼¿ô¤ÎÇû¤ê¤«¤é¡¤»º¸å¤Ä¤é¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¶õ¤¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤ä¡¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²Á³ÊÂÓ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¤µ¤·Ú¤ÊÍøÍÑ¤ä»ºÁ°¤Î·èÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¤Í½»»¤ä¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¤É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¤»º¸å¤Î¡È¥è¥ê¥É¥³¥í¡É¤È¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤»º¸å¥±¥¢¤Î¼Â¸½¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¡¤Ã¯¤â¤¬°é»ù¤ËÁ°¸þ¤¤ËÎ×¤á¤ëµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë½ÉÇñ¡¦ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¤ÍøÍÑ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎÍ½»»¤äÉ¬Í×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¡¤¥»¥ì¥¯¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥¹ÎÁ¶â¡×¤Ë²Ã¤¨¡¤¤´¼«¿È¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥±¥¢ÆâÍÆ¤ò¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2357/124386/124386_web_1.png
¡Ü
https://digitalpr.jp/table_img/2357/124386/124386_web_2.png
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¤¥»¥ì¥¯¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾ÜºÙ¡¦ÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤¸ø¼°£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ê2¡ËÂÚºß¾ì½ê
¡¡µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞ¥¤¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À÷ºê ÁÇÍÎ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖµþµÞ EX¥¤¥ó µþµÞ³÷ÅÄ±ØÁ°¡×¤Ë»º¸å¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀìÍÑ¥Õ¥í¥¢¤òÀß¤±¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤Ï¡¤Ìó26Ö¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥×¤Ç¡¤ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤äIH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¤ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É¤Î¤¿¤á¡¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¤´²ÈÂ²¤â°ì½ï¤Ë½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÊÅº¤¤¿²£±Ì¾¤Þ¤Ç¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÍ½þ¡Ë¡£
¥¤¡¥½»¡¡¡¡½ê¡¡¢©144-0052 ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è³÷ÅÄ£´-45-£³
¥í¡¥¥¢¥¯¥»¥¹¡¡µþµÞ³÷ÅÄ±Ø¡ÖÅì¸ý¡×¤è¤êÅÌÊâÌó£³Ê¬
¥Ï¡¥¸ø¼°£È£Ð¡¡https://www.keikyu-exinn.co.jp/hotel/keikyu-kamata/
¡Ê3¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡´ü´Ö
¡¡2026Ç¯£±·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á£±·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î£²Çñ£³Æü
¡¡¢¨£±Çñ£²Æü¤«¤é¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡ËWEB¥µ¥¤¥È
¡¡£Õ£Ò£Ì¡¡https://care-hotel.regacy-innovation.com/
£³¡¥±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËÊç½¸ÂÐ¾Ý
À¸¸å£°¡Á12¤«·î¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¡¦Éã¿Æ¡¤»Ò¤É¤â
¡Ê2¡Ë±þÊçÊýË¡
¡¡²¼µ¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡£Õ£Ò£Ì¡¡ https://forms.gle/5F5QC9Dw7hJhDf9j8
¢¨º£²ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡´ü´Ö¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¤ÌµÎÁ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¤Í¥ÀèÅª¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¼µ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡£Õ£Ò£Ì¡¡https://forms.gle/zMEkzaAhQKjCNK2W7
£´¡¥³Æ¼Ò¥³¥á¥ó¥È
¡Ê1¡ËµþµÞÅÅÅ´¡¡Ã´Åö¼Ô
¡¡¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¤»º¸å¤Ä¤é¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Ã¯¤«¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ï¡¤»º¸å¤ÎÊì¿Æ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ç¥µ¥ó¥·¡¼¥ºÍÍ¤È¤Ê¤é¡¤¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¶¦¤ËÁÏ½Ð¤·¡¤Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¡¤º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¤¥¸¥ç¥µ¥ó¥·¡¼¥ºÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¤»º¸å¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥¸¥ç¥µ¥ó¥·¡¼¥º¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡ÅÏî´ °¦»Ò
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓµþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤È¶¨¶È¤·¡¤¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤»º¸å¥±¥¢¤ò¶¦¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð»º¸å¤Î¿´¿È¤Î²óÉü´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤°Â¿´¤·¤ÆµÙÂ©¤·¡¤ÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ï¡¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼Ò²ñÅª´ðÈ×¤Ç¤¹¡£
¡¡»º¸å¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¤¤³¤ÎÎÎ°è¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¤¡ÈÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥±¥¢¡É¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¶¦¤Ë¡¤Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¼Â¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷È¯¤Î¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖICHIRYU¡Ê°ìÎ³¡Ë¡×Âè£²´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤»º¸å¥±¥¢¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ç¡¤Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¤¤È¤¤¤¦¼Ò°÷¤ÎÄó°Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¤¼Â¾Ú¤Î·ë²Ì¤ä¤µ¤é¤Ê¤ë¸¡¾Ú¤«¤é¡¤»ö¶È²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥³µ¡¡¡¡Í×
https://digitalpr.jp/table_img/2357/124386/124386_web_3.png
£²¡¥»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡
Àøºß²½¤·¤¬¤Á¤Ê½÷ÀÀìÌç¿¦¤ËÃåÌÜ¤·¡¤»ºÉØ¿Í²ÊÆÃ²½¤Î¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¡¤´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È»ÜÀß¤È¼«¼Ò±¿±Ä»ÜÀß¡¤Ë¬Ìä·¿¥±¥¢¤Ê¤É¡¤»ºÁ°»º¸å¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡£2025Ç¯12·î¤Ë½ÉÇñ·¿»º¸å¥±¥¢¡ÖYUARITO STAY¡×¤ò³«¶È¡£
£±¡¥³µ¡¡¡¡Í×
¡¡¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖICHIRYU¡Ê°ìÎ³¡Ë¡×¤Ï¡¤¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îµ¤¤Å¤¤äÁÛ¤¤¤Î¼ï¤ò°é¤ß¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¤Íè¤Î»ö¶È¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¡¤¼Ò°÷µ¯ÅÀ¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯10·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¤¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢Ãµ¸¡¡Á²¾Àâ¸¡¾Ú¡Á»ö¶È²½¡×¤Þ¤Ç¤ò£¶ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥²¡¼¥ÈÀ©¤òºÎÍÑ¡¤»ö¶È²½¤ò¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¤£µ·ï¤Î»ö¶È°Æ¤¬¡¤STEP2¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¡×°Ê¹ß¤Î¸¡¾Ú³èÆ°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤20¼¡·Ð±Ä·×²è¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¡¦´ë¶È²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¤¿·µ¬»ö¶È¤ò¼Ò°÷¼«¤é¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤ä³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤¡Ö¸ÜµÒ»ëÅÀ¤Ç²ÁÃÍÁÏÂ¤¡¦¶¦ÁÏ¤¬¤Ç¤¤ë¿Íºâ¤Î³«È¯¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Í³Íè¡§°ìÎ³¤ÎÌâ¤¬ËüÇÜ¤Ë¼Â¤ê°ðÊæ¤È¤Ê¤ë¡Ö°ìÎ³ËüÇÜ¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìÎ³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Âç¤¤Ê¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¤¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤é°é¤Æ¡¤»ö¶È²½¤Þ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë...¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖICHIRYU¡Ê°ìÎ³¡Ë¡×¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ä
£Õ£Ò£Ì¡¡https://ichiryu.keikyu.co.jp/
¢¨°ìÉô¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¼Â¡¡¡¡ÀÓ
¡Ê1¡Ë¡Ö»³¤¤¤¯¡Á»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤ÈÊÝ°é±àÊÔ¡Á¡×¤Î¼Â¾Ú
»°±ºÈ¾ÅçÁ´°è¤ò°ì¤Ä¤Î¡ÈÊÝ°é±à¡É¤È¸«Î©¤Æ¡¤ËÜÊª¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¡¤ÍÕ»³¤Î³¤¤Ç¤Î¼«Á³ÂÎ¸³¤äÌî³°³èÆ°¤ò³Ú¤·¤à´Ö¡¤ÊÝ¸î¼Ô¤âÆü¾ï¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ä¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ë¡¤°ì»þÊÝ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¾ÚÈÎÇä¤·¡¤¿·¤·¤¤¿Æ»Ò¤ÎÎ¹¤Î·Á¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20250709HP_25058MK.html
µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ò°é¤Æ±þ±ç»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¤ÃÏ°è¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬½»¤ß¤ä¤¹¤¯¡¤»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤±èÀþ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¼Ò°÷¤òÃæ¿´¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¤¡Ö¶¦´¶¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¡¦ÃÏ°è¤Ç°é¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î³µÇ°¤òÃì¤Ë¡Ø»Ò°é¤Æ±þ±çÊý¿Ë¡Ù¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊý¿Ë¤Î¤â¤È¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ø¤Î¶¦´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¤°Â¿´¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¤¶¦¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë±èÀþ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¤¾®»ù±¿ÄÂ75±ß¶Ñ°ì¤ä»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏµþµÞ±èÀþ¤Î»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖPOKAPOKA¡Ê¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ë¤±¤¤¤¤å¤¦¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://kids-keikyu.jp/
