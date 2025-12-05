¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£Ã£Ò£É¡¢CES 2026¤ÇÄ¶ÄãÈ¯Ç®¤ÊGaN¶îÆ°¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥×¤ò½é¸ø³«¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²»¶Á¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÆÄêµÁ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò£Ã£Ò£É¡¦¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¡¸« ÀµÍº¡¢°Ê²¼¡Ö£Ã£Ò£É¡×¡Ë¤ÏÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Å¸¼¨²ñ¡ÖCES 2026¡×¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÀ©¸æ¤·¥µ¥¦¥ó¥É½ÐÎÏ¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡ÖCRI D-Amp Driver¡×¤ÈÃâ²½¥¬¥ê¥¦¥à¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¡Ê°Ê²¼¡ÖGaNÈ¾Æ³ÂÎ¡×¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·Êý¼°¤Î¼¡À¤Âå¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥×¡¢¢¼ÖÎ¾ÀÜ¶áÁõÃÖ¤Ê¤É¤Î·Ù¹ð²»¤Ê¤É¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤Î2À½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼»º¶È¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬Ëá¤¤¤Æ¤¤¿¥µ¥¦¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÄãÈ¯Ç®¡¦¾ÊÅÅÎÏ¡¦¹â²»¼Á¤ÊÄ¶¾®·¿¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥×
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊý¼°¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÄ¾ÀÜ¶îÆ°¤·¥µ¥¦¥ó¥É¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¡ÖCRI D-Amp Driver®¡Ê¥·¡¼¥¢¡¼¥ë¥¢¥¤ ¥À¥ó¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ë¡¢GaNÈ¾Æ³ÂÎ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹½À®¤¹¤ë¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥×¡ÖCRI D-Amp Driver ¡ß GaN¡Ê¥·¡¼¥¢¡¼¥ë¥¢¥¤ ¥À¥ó¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ ¥Ð¥¤ ¥¬¥ó¡Ë¡×¤òÀ¤³¦¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¸þ¤±¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£CRI D-Amp Driver¤ÈGaNÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÁÐÊý¤¬»ý¤ÄÆÃÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥×¤Ë¤Ï¡¢ÄãÈ¯Ç®¡¢¾ÊÅÅÎÏ¡¢¹â²»¼Á¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡Ç½¤ä²ÁÃÍ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¼¡À¤Âå¤Î¼«Æ°¼Ö¡ÖSDV¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¹¤¬¤ê¤È¤È¤â¤Ë¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î½¼¼Â¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CRI D-Amp Driver ¡ß GaN¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç³Ú¤·¤à²»³Ú¤«¤é¡¢SDV¤Ç¤Î±Ç²è¤ä¥«¥é¥ª¥±¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤²»¤òÆÏ¤±Ì¤Íè¤Î°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£2,000ËüÂæÎÌ»ººÑ¤ß¤ÎÆÈ¼«Êý¼°¤È¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÏ¢·È¤ÇÀ¤³¦»Ô¾ì¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³×¿·
¡¡CRI D-Amp Driver ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÈ¤ß¹þ¤ßÀ½ÉÊ¤ä¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¤±¤Ë2,000Ëü¥é¥¤¥»¥ó¥¹°Ê¾åÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿GaNÈ¾Æ³ÂÎ¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿ÅÅÎÏÀÇ½¤Ë¤è¤ê¶áÇ¯¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤äAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¾®·¿²½¤È·ÚÎÌ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÀè¤â³èÍÑ³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£CRI D-Amp Driver¤Î²óÏ©¤ËGaNÈ¾Æ³ÂÎ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Á°½Ò¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í´Ö¤Î¸Þ´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä°³Ð¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¾ðÊó¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡££Ã£Ò£É¤Ï¤³¤ÎCRI D-Amp Driver ¡ß GaN ¤ò¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä²»¶ÁÀ½ÉÊ³Æ¼ï¤Ë¹¤²¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¸³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³×¿·¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ3Ç¯¸å¤Ë¤ÏCRI D-Amp Driver ¤Ë¤ÆÎß·×10²¯±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â£Ã£Ò£É¤Ï¡Ö²»¤È±ÇÁü¤Ç¼Ò²ñ¤òË¤«¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î²¼¡¢»þÂå¤Ë±þ¤¨¤ë¿·µ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¶Ã¤¤È³Ú¤·¤µ¡¢´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£CES 2026¤Ë¤Æ CRI D-Amp Driver ¡ß GaN ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¤±²»¶ÁÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð
¡¡£Ã£Ò£É¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCES 2026¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ÆCRI D-Amp Driver ¡ß GaN¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼ÖÆâ³°¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÅý³ç¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖCRI ADX® Automotive¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã½ÐÅ¸³µÍ×¡ä
CES2026¡Êhttps://www.ces.tech/¡Ë
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)¡Á9Æü(¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¥Í¥Ð¥À½£¡Ë
¥Ö¡¼¥¹¡§West Hall - 4378¡ÊCRI Middleware Co., Ltd.¡Ë
Å¸¼¨ÆâÍÆ¡§¡¦ÆÈ¼«Êý¼°¤Î¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥×¡ÖCRI D-Amp Driver ¡ß GaN¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¤±¥µ¥¦¥ó¥É¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡ÖCRI ADX Automotive¡×
½ÐÅ¸À½ÉÊ¾ÜºÙ¡§
¡ÖCRI D-Amp Driver ¡ß GaN¡×
https://www.cri-mw.co.jp/business/product/embedded/cri-d-amp-driver-x-gan/
¡ÖCRI ADX Automotive¡×
https://www.cri-mw.co.jp/business/product/automobile/adxautomotive/
¢£CRI D-Amp Driver¤ÈCRI D-Amp Driver ¡ß GaN¤È¤Ï
¡¡CRI D-Amp Driver¤Ï¥í¡¼¥Ñ¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ê¤É¤Î³°ÉôÉôÉÊ¤ò¤Û¤Ü»È¤ï¤º¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É½ÐÎÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÄ¾ÀÜ¥Ñ¥ë¥¹¶îÆ°¤¹¤ë£Ã£Ò£É¤ÎÆÈ¼«ÊýË¡¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¿®¹æÁýÉýÊý¼°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê³µÇ°¤Ç¤Î¥µ¥¦¥ó¥ÉºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¡¢¹â²»¼Á¤Ê²»À¼¤ò½ÐÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡CRI D-Amp Driver ¡ß GaN¤Ï¡¢CRI D-Amp Driver¤¬¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁýÉý²óÏ©¤òGaNÈ¾Æ³ÂÎ¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾ÊÅÅÎÏÀ¡¢ÄãÈ¯Ç®À¡¢¹â²»¼ÁÀ¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤´Ä¶¤ä¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCRI D-Amp Driver¡×https://www.cri-mw.co.jp/business/product/embedded/dampdriver/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò£Ã£Ò£É¡¦¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö²»¤È±ÇÁü¤Ç¼Ò²ñ¤òË¤«¤Ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë²»À¼¡¦±ÇÁü´ØÏ¢¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCRIWARE®¡Ê¥·¡¼¥¢¡¼¥ë¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥àÊ¬Ìî¤ÇËá¤¤¤¿CRIWARE¤Ï¸½ºß¡¢¥²¡¼¥à°Ê³°¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¶È³¦¤ä¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ã£Ò£É¤ÏCRIWARE¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤ä¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢³«È¯¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò£Ã£Ò£É¡¦¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡ÊCRI Middleware Co., Ltd.¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®20-1¡¡½ÂÃ«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¿¥ï¡¼11³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¡¸« ÀµÍº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ²»À¼¡¦±ÇÁüÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¡¢¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ë¼õÂ÷³«È¯
ÀßÎ©¡§ 2001Ç¯8·î1Æü
HP¡§https://www.cri-mw.co.jp/
¢¨¡Ö£Ã£Ò£É¡×¡ÖCRIWARE¡×¡ÖCRI D-Amp Driver¡×¡ÖADX¡×¤ª¤è¤ÓCRIWARE¥í¥´¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò£Ã£Ò£É¡¦¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢Ê¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò£Ã£Ò£É¡¦¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡¡¹ÊóÃ´Åö
Web¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¹ÊóÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ë¡§https://www.cri-mw.co.jp/contact/prir.html
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖCRI D-Amp Driver ¡ß GaN¡×
https://www.cri-mw.co.jp/business/product/embedded/cri-d-amp-driver-x-gan/
¡ÖCRI ADX Automotive¡×
https://www.cri-mw.co.jp/business/product/automobile/adxautomotive/
¡ÖCRI D-Amp Driver¡×
https://www.cri-mw.co.jp/business/product/embedded/dampdriver/
CES2026
https://www.ces.tech/
