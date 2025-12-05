¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖRexat¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¡ØAT-RX4500A¡Ù¡ØAT-RX3500A¡Ù¤ò12·î12ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¹âÉÊ¼ÁÁÇºà¤ò¶î»È¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê²»¼Á¤òÅ°ÄìÄÉµá¤·¤¿¡ÖRexat¡Ê¥ì¥°¥¶¥Ã¥È¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ï¥È¥í¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¡ØAT-RX4500A¡Ù¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¡ØAT-RX3500A¡Ù¤ò2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¾å¡ØAT-RX4500A¡Ù¡¢²èÁü²¼¡ØAT-RX3500A¡Ù
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖNew Rexat ¹ØÆþ¥µ¥Ý¡¼¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£RexatÆÃÌóÅ¹¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤´¹ØÆþ¶â³Û5Ëü±ß¤´¤È¤Ë5,000±ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.audio-technica.co.jp/car/sc/rexat/campaign.html
¡ÚAT-RX4500A¡¡À½ÉÊ³µÍ×¡Û
¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÀººÌ¤ËÉ½¸½¤·¡¢Ë¤«¤Ê²»¾ì¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë
¹â½ãÅÙÆ¼ 7N-Class D.U.C.C.¤ò´Þ¤à4¼ï¤ÎÆ³ÂÎ¤È4¼ï¤ÎÀ©¿¶ºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë
12·î12ÆüÈ¯Çä
¥¯¥ï¥È¥í¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë
AT-RX4500A/6.0¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡¡ï122,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AT-RX4500A/5.0¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡¡ï107,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AT-RX4500A/4.0¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ ¡ï93,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AT-RX4500A/3.0¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ ¡ï79,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AT-RX4500A/2.0¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ ¡ï64,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AT-RX4500A/1.3¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ ¡ï55,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AT-RX4500A/0.7¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ ¡ï46,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-RX4500A
¡ãÆÃÄ¹¡ä
¢£7N-Class D.U.C.C.¡ÜPCUHD¡Ü6N-OFC¡ÜHYPER OFC¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ï¥È¥í¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÆ³ÂÎ¤òºÎÍÑ
¢£Í³²¤Ê¿¶Æ°¤ò¸º¿ê¤¹¤ë¥Þ¥¤¥«¥Õ¥£¥é¡¼¡Ü¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¥¦¥£¥¹¥«¡¼¡Ü¥Á¥¿¥óÆþ¤ê¥ì¥ª¥¹¥È¥Þ¡¼+¥Ï¥Í¥Ê¥¤¥È¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤Î¥¯¥¢¥È¥í¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¤¥ó¥·¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à
¢£À©¿¶ºà¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é*¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥«¥Õ¥£¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿À©¿¶À¤È¹â²»¼Á¤òÎ¾Î©
¢£¥¬¥é¥¹Á¡°ÝÆþ¤ê PBT ½¼âÃÃæ¶õ¥Û¥Ã¥È¥Ô¥ó(PAT.)¤ÇÉÔÍ×¿¶Æ°¤òÍÞÀ©¤·¹â²»¼Á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¢£Æ¼¥Æ¡¼¥×¡ÜHYPER OFC ÊÔÁÈ¥·¡¼¥ë¥É¤Î¶¯ÎÏ 2 ½Å¥·¡¼¥ë¥É
¢£½À¤é¤«¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤È PET ¥á¥Ã¥·¥å¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¤è¤ê¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëÊÝ¸î¤È¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀ¤ò¸þ¾å
¢£¶â¥á¥Ã¥¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¹âÂÑµ×À¡¦¹â¿®ÍêÀ
¢£XLPE¡Ê²Í¶¶¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡ËÀä±ïÂÎ¤òºÎÍÑ
¢£¥·¡¼¥ë¥ÉÊÒÂ¦ÀÜÃÏ
¡ÚAT-RX3500A¡¡À½ÉÊ³µÍ×¡Û
¹â²òÁüÅÙ¤Ç¥¥ì¤ÈÎÌ´¶¤Î¤¢¤ëÄã°è¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëPCUHD¡ÜHYPER OFC Æ³ÂÎ¤È
4¼ï¤ÎÀ©¿¶ºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë
12·î12ÆüÈ¯Çä
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë
AT-RX3500A/6.0¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ ¡ï69,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AT-RX3500A/5.0¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ ¡ï60,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AT-RX3500A/4.0¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ ¡ï51,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AT-RX3500A/3.0¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ ¡ï42,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AT-RX3500A/2.0¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ ¡ï34,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AT-RX3500A/1.3¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ ¡ï28,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AT-RX3500A/0.7¡¡ ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ ¡ï23,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-RX3500A
¡ãÆÃÄ¹¡ä
¢£PCUHD¡ÜHYPER OFC ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÆ³ÂÎ¤òºÎÍÑ
¢£Í³²¤Ê¿¶Æ°¤ò¸º¿ê¤¹¤ë¥Þ¥¤¥«¥Õ¥£¥é¡¼¡Ü¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¥¦¥£¥¹¥«¡¼¡Ü¥Á¥¿¥óÆþ¤ê¥ì¥ª¥¹¥È¥Þ¡¼+¥Ï¥Í¥Ê¥¤¥È¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤Î¥¯¥¢¥È¥í¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¤¥ó¥·¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à
¢£À©¿¶ºà¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é*¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥«¥Õ¥£¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿À©¿¶À¤È¹â²»¼Á¤òÎ¾Î©
¢£½À¤é¤«¤¯¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¤Ä¤ä¾Ã¤·¹õ¿§¥·¡¼¥¹
¢£Æ¼¥Æ¡¼¥×¡ÜHYPER OFC ÊÔÁÈ¥·¡¼¥ë¥É¤Î¶¯ÎÏ 2 ½Å¥·¡¼¥ë¥É
¢£¶â¥á¥Ã¥¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¹âÂÑµ×À¡¦¹â¿®ÍêÀ
¢£XLPE¡Ê²Í¶¶¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡ËÀä±ïÂÎ¤òºÎÍÑ
¢£¥·¡¼¥ë¥ÉÊÒÂ¦ÀÜÃÏ
*2025Ç¯1·î¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«Ä´¤Ù¡£¥Þ¥¤¥«¥Õ¥£¥é¡¼¤òÀ©¿¶ºà¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡£
¡ØAT-RX4500A¡Ù¤Ï¡¢7N-Class D.U.C.C.¡¢PCUHD¡¢6N-OFC¡¢HYPER OFC¤Î4¼ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ï¥È¥í¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÆ³ÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡ÖRexat¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ëPREMIUM Line¤Î²»¼Á¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¶Á¤¤äÍ¾±¤¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢ÀººÌ¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê²»¾ì¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡ØAT-RX3500A¡Ù¤Ï¡¢PCUHD¤ÈHYPER OFC¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÆ³ÂÎ¤òºÎÍÑ¡£¹â²òÁüÅÙ¤È¥ï¥¤¥É¥ì¥ó¥¸¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëÄã°è¤ÈË¤«¤ÊÎÌ´¶¤Ç¡¢²»³Ú¤ÎÁ´°è¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯É½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾À½ÉÊ¤È¤â¡¢¥Þ¥¤¥«¥Õ¥£¥é¡¼¤òÀ©¿¶ºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦½é*¤Î¥é¥¤¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÁÇºà¤Ï¡¢Å·Á³¹ÛÊª¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥«¡Ê±ÀÊì¡Ë¤òÊ´ºÕ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢¹âÃÆÀÎ¨¡¦¹â¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤ò»ý¤ÄÇö¤¤ÈÄ¾õ¤ÎÊä¶¯ºà¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥Ö¥ë³°Â¦¤ÎPVC¥·¡¼¥¹¤Ë¥Þ¥¤¥«¥Õ¥£¥é¡¼¤òÅº²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤À©¿¶À¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¹â°è¡¦Äã°è¤È¤â¤Ë¥ì¥ó¥¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢Äã°è¤ÎÎÌ´¶¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¯¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë²»¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥«¥Õ¥£¥é¡¼¤ò´Þ¤à4¼ï¤ÎÀ©¿¶ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ï¥È¥í¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¤¥ó¥·¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÅÅµ¤Åª¡¦ÊªÍýÅª¤Ê¿¶Æ°¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÞÀ©¤·¡¢²»¤ÎÄê°Ì¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Î¥¤¥º¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖNew Rexat ¹ØÆþ¥µ¥Ý¡¼¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£RexatÆÃÌóÅ¹¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤´¹ØÆþ¶â³Û5Ëü±ß¤´¤È¤Ë5,000±ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.audio-technica.co.jp/car/sc/rexat/campaign.html
