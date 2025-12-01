こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
最大年1.300％（税引後年1.035％）の高金利でおトクに預ける！セブン銀行「冬のあったか定期預金キャンペーン」実施
〜新規口座開設の方限定！抽選でオリジナルＡＴＭアイテムが当たる！〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、2025年12月1日(月)から2026年1月5日(月)まで、新規で定期預金3ヶ月ものまたは1年ものを作成いただいたお客さまに、それぞれ特別金利を適用する「冬のあったか定期預金キャンペーン」を実施します。
3ヶ月ものは年1.300％（税引後年1.035％）、1年ものは年0.800％（税引後年0.637％）と通常よりもお得な金利設定となっております。さらに、条件を満たした方の中から抽選で100名さまにセブン銀行ＡＴＭ風ミニチュアストラップをプレゼントいたします。
セブン銀行口座は、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで24時間365日利用でき、「My セブン銀行（スマートフォンアプリ）」を通じて最短10分で口座開設が可能です。また、キャッシュカードを使わずに全国のセブン銀行ＡＴＭから現金のお引出しやお預入れができるスマホＡＴＭ機能も備えており、日常使いに便利なサービスが充実しています。セブン銀行定期預金はダイレクトバンキングサービスやセブン銀行ＡＴＭで、いつでも簡単に作成でき、1万円以上1円単位で、気軽に始められます。1万円単位で一部解約ができるため、急な資金ニーズにも、迅速かつ柔軟に対応できます。
本キャンペーンで実施する特別金利の定期預金は、これから口座を新規に開設されるすべてのお客さまが対象となります。すでにセブン銀行で普通預金口座をお持ちのお客さまも、普通預金残高を対象の定期預金へお振替いただくと本キャンペーンの対象になりますので、この機会にぜひご利用ください。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
【キャンペーンの詳細】
名称：冬のあったか定期預金キャンペーン
期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月5日（月）
キャンペーン内容
【対象商品】
・定期預金3ヶ月もの ※満期日指定3ヶ月超6ヶ月未満も含む
・定期預金1年もの ※満期日指定1年超2年未満も含む
※ダイレクトバンキングサービス、セブン銀行ＡＴＭどちらで作成された定期預金も対象となります。
【適用金利】
【預入金額/単位】
1万円以上1円単位
・お預入れ金額および回数に上限はございません。
・普通預金からの振替も対象
・新規作成の定期預金に限定（期間中の自動継続は対象外となります）
【セブン銀行ＡＴＭ風ミニチュアストラップのプレゼント抽選について】
条件を満たした方の中から抽選で100名さまに、セブン銀行ＡＴＭ風ミニチュアストラップ（非売品）をプレゼントいたします。
【対象となるお客さま】
以下の条件をすべて満たすお客さま
1. 2025年12月1日（月）〜12月26日（金）の期間に新規口座開設されたお客さま
※2025年11月30日（日）時点で既に当社に口座をお持ちの方は対象外となります。
2. 2025年12月1日（月）〜2026年1月5日（月）の期間に定期預金3ヶ月ものをお預入れいただいたお客さま
※定期預金1年ものおよび満期日指定定期預金は対象外となります。
3. 2026年1月5日（月）23:59時点で対象の定期預金のお預入れがあるお客さま
【特典】
セブン銀行ＡＴＭ風ミニチュアストラップ（全9色、非売品）
【当選人数】
100名さま
【抽選方法】
2026年1月5日（月）23:59時点のキャンペーン対象の3ヶ月もの定期預金残高（2025年12月1日（月）〜2026年1月5日（月）の期間に新規で預入されたもの）に応じて抽選口数を付与いたします。
付与単位：預入残高10万円ごとに1口（上限口数なし）
キャンペーン詳細は以下の特設ページをご確認ください。
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_285.html
◆セブン銀行の定期預金についてはこちらをご覧ください。
本キャンペーンの注意事項
●定期預金キャンペーンに関する注意事項
金利更新のタイミングなどにより、実際の適用金利と異なる金利が表示されている場合があります。お取引の際には必ず、定期預金作成時の預入内容確認画面にて、適用金利をご確認ください。
キャンペーン上乗せ金利は、対象となる期間中であっても、金融情勢の変化、募集状況などの理由により、予告なく変更・中止する場合があります。
また、お客さまにとって本キャンペーンより有利な条件のキャンペーン等がある場合には、本キャンペーンの上乗せ金利を変更または本キャンペーンを一時停止することがあります。
口座開設のお申込みに不備がない場合であっても、お申込みから口座開設までに最長で1週間程かかる場合があります。お早めにお申込みください。
上乗せ金利・通常金利の利息には、「復興特別所得税」を含め、20.315％の源泉分離課税（国税15.315％、地方税5％）が適用されます。
●新規口座開設ＡＴＭグッズプレゼントに関する注意事項
キャンペーン対象について
抽選対象となるには、2025年12月26日（金）までに新規で口座を開設いただく必要がございます。
定期預金キャンペーンの対象となる定期預金のお預入れは2026年1月5日（月）まで可能ですが、2025年12月27日（土）以降に口座開設された場合は本抽選の対象外となります。
口座開設には審査があり、お時間を要する場合がございますので、余裕をもってお手続きください。
当選について
当選はお一人さま（1口座）につき1個までとなります。
複数の抽選口数をお持ちの場合でも、当選個数は最大1個となります。
抽選権の失効について
以下の場合、抽選権および当選権が失効となりますのでご注意ください。
〇2026年1月5日（月）時点で対象の定期預金をすべて解約されている場合
〇2026年1月5日（月）時点で普通預金口座を解約された場合
賞品のお届けについて
賞品はお届出のご住所宛に発送いたします。
転居・長期不在・住所不明・受取辞退その他の理由により賞品をお届けできない場合は、プレゼント対象外とさせていただきます。
賞品の発送先の変更、および賞品の返品・交換はお受けできません。
賞品を金銭その他の物品等と交換することはできません。
気候不順、天災、配送上の事情等により、賞品の発送が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
その他
エントリーは不要です。自動的にキャンペーンの対象となります。
当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
抽選結果に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
本キャンペーンの内容・条件は予告なく変更または中止する場合がございます。
当社所定の方法以外でお手続きされた場合、本キャンペーンの対象とすることはできません。
本キャンペーンは当社が実施するものであり、他のキャンペーンとの併用はできません。
市場動向等により、予告なく内容や条件を変更、または本キャンペーンを中止する場合がございます。
定期預金に関する注意事項
●商品性に関する注意事項
金融情勢に応じて、金利を変更する場合があります。
定期預金は、単独ではご利用いただけません。セブン銀行口座をお持ちのお客さまがご利用いただけます。
期間指定3ヶ月ものおよび1年ものの定期預金のお申込時に「元利継続」および「元金継続」を選択された場合、上記の特別金利の適用は当初の3ヶ月（1年ものの場合は当初の1年）のみの適用となります。
満期自動解約の場合、満期日以降の利息は、解約をした日の普通預金利率により計算します。
システムメンテナンス作業などでご利用できない時間帯があります。
●中途解約時のお取扱い
満期日前に解約する場合は、当社所定の中途解約利率（小数点第4位以下切捨て）により6ヶ月毎の複利計算した利息とともに払戻しします。くわしくはこちら
●一部解約のお取扱い
1万円以上1万円単位で一部払戻しが可能です。
ただし、一部解約後の残り金額が1万円を下回る一部解約のお取扱いはできません。
※一部解約分の金額の利率：預入日から一部解約日までの期間に応じた当社所定の中途解約利率によります。
一部解約後の残りの金額の利率：当初お預入れの利率がそのまま適用されます。
※ダイレクトバンキングサービスまたはセブン銀行ＡＴＭでのお取扱いとなります。
定期預金に関して、くわしくは商品概要説明（説明書）をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
定期預金キャンペーン詳細
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_285.html
セブン銀行定期預金について
https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/teiki/index.html
中途解約時のお取扱い
https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/teiki/summary.html
定期預金の商品概要説明
https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/teiki/summary.html
