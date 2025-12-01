Electricity Connect 2025：ファーウェイ、「ベストテクノロジープロバイダー」賞を受賞

ファーウェイの発電インテリジェント化事業部のCEOであるAndy Huangは次のように述べています。「人間の経済は農業経済から工業経済へと進化し、今ではデジタル経済に移行し、さらにインテリジェント経済に向けて大きな一歩を踏み出しつつあります。未来のインテリジェントな世界は、物理世界とデジタル世界が高度に融合したものになります。物理世界は、従来の化石燃料や新たなエネルギーなどによって駆動されます。デジタル世界はデータによって駆動され、5G、AI、クラウドコンピューティングといった情報通信技術がサポートします。つまり、ビットとワットがインテリジェントな世界の実現に向けた2つの中核的な原動力となります。あらゆる業界で生産性を高めるためにデジタル変革、インテリジェント化が進んでいます。電力業界でも、発電、送配電、消費、蓄電のあらゆる部分で新たな変化が起きています。従来のエネルギのフロー管理を元に、情報のフロー管理を強化し、全体把握、信頼性の高い接続、リアルタイムの分析、インテリジェントな自動化により、未来型のクリーンで低炭素な電力のインテリジェントシステムを実現する必要があります。」Andy Huangはさらに続けて次のように話しました。「インドネシアの総発電設備容量は2060年までに現在の100 GWから450 GWに拡大すると予想されています。ファーウェイはこの移行プロセスをとおして最も堅牢で高度な情報通信インフラストラクチャーを提供し、多様なインテリジェントアプリケーションに対応し、インドネシアにおけるより環境に優しく効率的でスマートな発電業界の構築を支援します。」ファーウェイはこの年次イベントにおいて、スマートPV、スマート配電のほか、より強靭なエネルギーシステムを構築するファーウェイのIntelligent Distribution Solution（IDS）などの革新技術、そして電力業界向けの5G、人工知能、クラウド技術といった豊富なアプリケーションなど、エンドツーエンドの最新技術を紹介し、世界の技術革命の新たな段階をさらに推進しています。インドネシアでは、新たな再生可能エネルギーへの移行、国の電力網の刷新が進んでおり、ファーウェイインドネシアはインドネシアの国営電力会社との長期的なパートナーシップを深化させ、地域のエネルギー企業や国際組織との連携を拡大し、Electricity Connect 2025への出展などをとおして、インドネシアにおいて発展を続けるエネルギーエコシステムにより積極的に参加しています。詳しくはファーウェイのウェブサイトをご覧ください。